Marché de l’imagerie vertébrale 2021 Taille mondiale, part, demande, croissance future, enquête mondiale, analyse approfondie, prévisions d’ici 2028

Le marché de l'imagerie vertébrale devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,80% au cours de la période de prévision 2022-2029.

Cette industrie et fournit des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie alliée. En outre, ce rapport d’étude de marché présente un résumé complet du marché où il découvre les tendances de l’industrie, détermine la notoriété et l’influence de la marque, donne des informations sur l’industrie et offre une veille concurrentielle.

Le marché de l’imagerie vertébrale devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,80% au cours de la période de prévision 2022-2029. période tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation du fardeau mondial des troubles de la colonne vertébrale accélère la croissance du marché de l’imagerie vertébrale.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de l’imagerie de la colonne vertébrale au cours de la période de prévision sont l’amélioration de la disponibilité des patients pour les services d’imagerie médicale et l’augmentation du volume procédural des chirurgies de la colonne vertébrale devrait en outre propulser la croissance du marché de l’imagerie de la colonne vertébrale. . De plus, on estime que le mode de vie inactif, l’augmentation de la population gériatrique et l’incidence croissante de l’obésité, de l’anxiété et de la dépression amortissent la croissance du marché de l’imagerie vertébrale. D’autre part, l’augmentation des difficultés concernant les chirurgies devrait encore entraver la croissance du marché de l’imagerie vertébrale au cours de la période.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’imagerie vertébrale sont General Electric Company, Koninklijke Philips NV, Siemens, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, Bruker, Samsung Medison Co., Ltd., Shimadzu Corporation, FUJIFILM Corporation, Hitachi, Ltd., Toshiba Medical Systems , Inc., Carestream Health, RamSoft, Inc., Sonic Healthcare, Carl Zeiss Ag, InHealth Group, Alliance HealthCare Services, MEDNAX Services, Inc. et Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., entre autres acteurs nationaux et mondiaux . Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché mondial de l’ imagerie vertébrale et taille du marché

Le marché de l’imagerie vertébrale est segmenté en fonction du produit , de l’ application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché de l’imagerie vertébrale est segmenté en rayons X, CT, IRM et ultrasons. La radiographie est en outre sous-segmentée en myélogramme, discogramme et radiographie (sans produit de contraste). La tomodensitométrie est en outre sous-segmentée en myélogramme, discogramme et radiographie (sans produit de contraste). Sur la base de l’ application , le marché de l’imagerie vertébrale est segmenté en infection vertébrale, fractures vertébrales, cancer de la colonne vertébrale et compressions de la moelle épinière et des nerfs. Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’imagerie vertébrale est segmenté en hôpital, centre d’imagerie diagnostique et centre de soins ambulatoires.

Table des matières :

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de recherche

Partie 04 : Paysage du marché de l’imagerie vertébrale

• Écosystème

du marché • Caractéristiques du marché

• Analyse de la segmentation du marché

Partie 05 : Dimensionnement

du marché • Définition du marché

• Dimensionnement du marché 2018

• Taille du marché et prévisions 2022-2029

Partie 06 : Paysage client

Partie 07 : Paysage régional du marché de l’imagerie vertébrale

• Segmentation géographique

• Comparaison régionale

• Amériques – Taille du marché et prévisions 2022-2029

• EMEA – Taille du marché et prévisions 2022-2029

• APAC – Taille du marché et prévisions 2022-2029

Partie 08 : Cadre décisionnel

Partie 09 : Moteurs et défis

• Moteurs du marché

• Défis du marché

Partie 10 : Tendances du marché de l’imagerie vertébrale

Partie 11 : Paysage des fournisseurs

• Aperçu

• Perturbation du paysage

• Fournisseurs couverts

• Classification des fournisseurs

• Positionnement des fournisseurs sur le marché

Analyse au niveau du pays du marché de l’ imagerie vertébrale

Le marché de l’imagerie vertébrale est analysé, et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit , application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’imagerie vertébrale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de la Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’imagerie vertébrale en raison de l’augmentation de la prévalence des chirurgies vertébrales. En outre, le besoin croissant de solutions de diagnostic précises et précoces stimulera davantage la croissance du marché de l’imagerie vertébrale dans la région au cours de la période de prévision. L’Europe devrait observer une croissance significative du marché de l’imagerie vertébrale en raison de l’augmentation du volume procédural de l’imagerie vertébrale. En outre, les politiques de remboursement efficaces et l’amélioration de l’accès aux services de santé devraient en outre propulser la croissance du marché de l’imagerie vertébrale dans la région dans les années à venir.

La section par pays du rapport sur le marché de l’imagerie vertébrale fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites de production et les volumes, l’analyse import-export, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’imagerie vertébrale vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’imagerie vertébrale, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché de l’imagerie vertébrale. Les données sont disponibles pour la période historique 2011-2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Imagerie rachidienne

Le paysage concurrentiel du marché de l’imagerie vertébrale fournit des détails par un concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’imagerie vertébrale.

Analyse intérieure et extérieure du marché:

1. Un examen quantitatif exhaustif de l’entreprise est effectué entre 2022 et 2029 pour aider les partenaires à gagner par le marché prédominant des portes ouvertes étonnantes.

2. Un examen exhaustif des variables qui stimulent et limitent le développement du marché est présenté dans le rapport.

3. Les découvertes et suggestions critiques présentent des modèles industriels modérés essentiels sur le marché, permettant par conséquent aux acteurs de favoriser des méthodologies long-courriers viables

4. Examiner les portes ouvertes à la recherche de partenaires en reconnaissant les segments à fort développement du marché

5. Les différents portes ouvertes à l’affût.

