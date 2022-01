Marché de l’imagerie médicale Recherche approfondie, analyse de l’industrie avec les facteurs déterminants de l’industrie et prévisions 2022-2029

Le rapport de recherche supérieur réalise une étude de marché méthodique et complète qui met en avant les faits et les chiffres liés à tout sujet concernant l’industrie. De plus, ce rapport de recherche commerciale met en évidence de nombreux secteurs verticaux de l’industrie tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume de ventes possible de l’entreprise. Avec l’analyse concurrentielle des principaux acteurs du marché, le rapport aide les entreprises à prendre de meilleures mesures pour améliorer leurs produits et leurs ventes.

Marché de l’imagerie médicale au Moyen-Orient et en Afrique par type (services, produit), modalité (stationnaire, portable), procédure (tomodensitométrie (CT), imagerie par rayons X, imagerie par résonance magnétique (IRM), ultrasons, imagerie nucléaire (SPECT / TEP), autres), technologie (radiologie numérique directe, radiologie informatisée), âge du patient (adultes, pédiatrie), application (cardiologie, pelvienne et abdominale, oncologie, mammographie, gynécologie, neurologie, urologie, musculosquelettique, dentaire, autres), Fin Utilisateurs (hôpitaux, centres de diagnostic, centres d’imagerie, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire, instituts universitaires et de recherche, autres), pays (EAU, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, reste de la MEA), tendances du marché et prévisions jusqu’en 2027 .



Le marché de l’imagerie médicale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 3 951,12 millions USD d’ici 2027 L’augmentation des procédures diagnostiques et thérapeutiques interventionnelles mini-invasives et la prévalence croissante des maladies chroniques sont les facteurs de croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Imagerie médicale

Le paysage concurrentiel du marché de l’imagerie médicale au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation de la société liée au marché de l’imagerie médicale au Moyen-Orient et en Afrique.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Spectrum Health, RamSoft, Inc., InHealth Group, Radiology Reports online, Siemens Healthineers AG, Sonic Healthcare, RadNet, Inc., GE Healthcare (une filiale de GENERAL ELECTRIC), Alliance HealthCare Services, Koninklijke Philips NV, Hologic Inc., Shimadzu Corporation, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, Carl Zeiss Ag, FUJIFILM Corporation, Hitachi, Ltd., MEDNAX Services, Inc., Carestream Health (filiale d’Onex Corporation), Teleradiology Solutions, UNILABS, ONRAD, Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché de l’imagerie médicale sont disponibles séparément pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud.

De nombreuses coentreprises et développements sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché de l’imagerie médicale au Moyen-Orient et en Afrique.

Par exemple,

En décembre 2019, GE Healthcare (filiale de General Electric Company) et Affidea avaient signé un accord pour développer les technologies numériques et l’imagerie dans le réseau Affidea. Affidea est un leader paneuropéen de l’imagerie diagnostique avancée. L’accord porte sur 40 tomodensitomètres, 60 nouveaux IRM, 50 équipements à ultrasons et 30 appareils à rayons X au cours des 3 prochaines années. Avec cet accord, l’entreprise a amélioré sa position sur le marché

En mai 2019, Carstream Health a lancé un nouveau logiciel, le logiciel ImageView. Ce logiciel contribue à la révolution numérique de son système de radiographie mobile avec les fonctionnalités avancées de Microsoft Windows 10 qui facilite la collecte des données de performance du détecteur. Ce nouveau logiciel aide l’entreprise à offrir des informations précises au patient.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise grâce à une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre d’imagerie médicale grâce à des avancées technologiques étendues.

Minimally invasive procedures have encouraged the tendency for accurate surgical procedure. Medical imaging guided therapy is an emerging field which is used in the minimally invasive surgery, interventional radiology and computer-assisted visualization. These new surgery procedures have propelled the demand for imaging guidance and increased the use of the most advanced imaging methods.

This Medical Imaging Market report provides details of market share, new developments, and product pipeline analysis, impact of domestic and localised market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, product approvals, strategic decisions, product launches, geographic expansions, and technological innovations in the market.

Portée et taille du marché de l’imagerie médicale au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de l’imagerie médicale au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonction du type, de la modalité, de la procédure, de la technologie, de l’âge du patient, de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché de l’imagerie médicale au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en services et produits. Le secteur des services continue de dominer le marché de l’imagerie médicale en raison de la forte demande de procédures d’imagerie médicale telles que l’IRM, la tomodensitométrie et la radiographie. De plus, le taux d’amélioration et l’augmentation de l’incidence augmenteront également la demande de services d’imagerie médicale au cours des prochaines années.

Sur la base de la modalité, le marché de l’imagerie médicale au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en stationnaire et portable. Le segment stationnaire acquiert la part la plus élevée en raison de l’acceptation et de l’installation croissantes d’appareils d’imagerie médicale fixes dans les hôpitaux et les centres de diagnostic. Cependant, la plupart des appareils d’IRM et de tomodensitométrie installés en mode stationnaire sont dus à leurs prix.

Sur la base de la procédure, le marché de l’imagerie médicale au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en tomodensitométrie (CT), imagerie par rayons X, imagerie par résonance magnétique (IRM), échographie, imagerie nucléaire (SPECT/PET) et autres. La tomodensitométrie (TDM) acquiert la part la plus élevée sur le marché de l’imagerie médicale, car les procédures de tomodensitométrie par rapport aux autres techniques d’imagerie médicale sont modérément sûres car les patients ne sont pas exposés aux rayonnements dans cette procédure, bien qu’elle émette un rayonnement modérément faible. La tomodensitométrie fournit des images de haute qualité et détaillées du corps. Les tomodensitogrammes sont également utilisés pour détecter les tumeurs et évaluer les problèmes pulmonaires ou thoraciques. Pour toutes ces raisons, la tomodensitométrie domine le marché de l’imagerie médicale.

Sur la base de la technologie, le marché de l’imagerie médicale au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en radiologie numérique directe et en radiologie informatisée. La radiologie numérique directe atteint la part la plus élevée du marché de l’imagerie médicale car elle développe des flux de travail en produisant des images de haute qualité en offrant deux à trois fois plus de productivité que la radiologie directement informatisée. La radiologie numérique directe offre un meilleur résultat que la radiologie informatisée car elle rend les images en cinq secondes.

Sur la base de l’âge des patients, le marché de l’imagerie médicale au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en adultes et en pédiatrie. Les adultes dominent le marché car un grand nombre de patients souffrant de maladies chroniques sont des adultes. De plus, le nombre croissant de maladies cardiaques dans la population adulte est supérieur à celui de la pédiatrie et le processus croissant d’imagerie médicale accélère également la demande d’imagerie médicale au cours de la période de prévision.

Sur la base des applications, le marché de l’imagerie médicale au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en cardiologie, pelvienne et abdominale, oncologie, mammographie, gynécologie, neurologie, urologie, musculo-squelettique, dentaire et autres. Le segment de la cardiologie détient la plus grande part du marché car le taux de prévalence des maladies cardiaques est très élevé dans les pays développés et en développement et les maladies cardiaques sont l’une des principales causes de décès. Pour cette raison, le segment de la cardiologie domine le marché de l’imagerie médicale.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de l’imagerie médicale au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, centres d’imagerie, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire, instituts universitaires et de recherche et autres. Le segment hospitalier détient la plus grande part du marché, car les hôpitaux fournissent des services de radiologie aux patients internes pour diverses maladies. Les hôpitaux sont le principal établissement de traitement pour tout type de diagnostic et de traitement, et des professionnels de la santé sont disponibles à l’hôpital. Pour cette raison, le segment hospitalier connaîtra la croissance avec le TCAC le plus élevé dans les années à venir.

Augmentation des cas de maladies chroniques et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’imagerie médicale au Moyen-Orient et en Afrique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie des dispositifs médicaux avec les ventes d’imagerie médicale, l’impact du développement technologique sur les agents de contraste et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché de l’imagerie médicale.

