Marché de l’imagerie in vivo : perspective de l’industrie, analyse complète, taille, croissance, tendances et prévisions, 2028 | DBMR

Le rapport sur le marché de l’imagerie in-vivo contient une analyse et une estimation de haut en bas de divers facteurs liés au marché qui sont incroyablement cruciaux pour une meilleure prise de décision. Le rapport présente une explication complète de la définition du marché, de la segmentation du marché, de l’analyse concurrentielle et des principaux développements de l’industrie. Le rapport d’analyse de l’industrie fournit les valeurs du TCAC ainsi que ses fluctuations pour la période de prévision spécifique. Ce rapport d’étude de marché est composé des outils les plus excellents et les plus sophistiqués de collecte, d’enregistrement, d’estimation et d’analyse des données de marché. Ce rapport d’étude de marché comprend des données qui peuvent être tout à fait indispensables lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de s’imposer sur le marché en tant que dernier émergent.

Le marché de l’imagerie in-vivo devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 1 333,81 millions de dollars d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 5,78 % dans les prévisions mentionnées ci-dessus. période.

Les progrès technologiques rapides dans le domaine de l'imagerie moléculaire font partie des facteurs importants qui devraient intensifier la croissance et la demande du marché de l'imagerie in vivo. En outre, l'augmentation du nombre d'initiatives public-privé et le financement élevé pour soutenir les recherches précliniques devraient également contribuer à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, l'augmentation rapide de la demande de petits -techniques d'imagerie animale et avancées rapides dans les services et technologies de la santé sont également susceptibles de favoriser la croissance du marché. En outre, la sensibilisation accrue aux avantages du diagnostic précoce de la maladie et l'augmentation du taux d'acceptation des systèmes d'imagerie multimodale en clinique sont également l'un des facteurs importants qui devraient alimenter la croissance du marché de l'imagerie in vivo. L'augmentation des dépenses de santé et l'augmentation de la prévalence du cancer suivies de la R&D dans la technologie d'imagerie pour le diagnostic de divers types de maladies telles que le cancer devraient offrir d'importantes opportunités de croissance pour le marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués sur le marché sont : Segmentation du marché : Marché mondial de l'imagerie in-vivo, par modalité (systèmes d'imagerie optique, systèmes d'imagerie nucléaire, micro-IRM, micro-échographie, micro-CT, systèmes d'imagerie photoacoustique, systèmes d'imagerie à particules magnétiques), réactifs (réactifs d'imagerie optique, réactifs d'imagerie nucléaire, Agents de contraste IRM, agents de contraste pour ultrasons, agents de contraste CT), techniques (à base de radio-isotopes, à base de biomarqueurs, à base de protéines luminescentes, autres), utilisateur final (hôpitaux et cliniques, centres d'imagerie, organismes de recherche, autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l'Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie – Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël,Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) Tendances et prévisions de l'industrie jusqu'en 2028 Portée du marché mondial de l' imagerie in-vivo et taille du marché Le marché de l'imagerie in vivo est segmenté en fonction de la modalité, des réactifs, des techniques et de l'utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l'identification des applications de marché de base. Sur la base de la modalité, le marché de l'imagerie in vivo est segmenté en systèmes d'imagerie optique, systèmes d'imagerie nucléaire, micro-IRM, micro-échographie, micro-CT, systèmes d'imagerie photoacoustique et systèmes d'imagerie à particules magnétiques. Les systèmes d'imagerie optique ont en outre été segmentés en systèmes d'imagerie par bioluminescence/fluorescence, systèmes d'imagerie par fluorescence autonomes et optique + rayons X/optique + CT. Les systèmes d'imagerie nucléaire ont en outre été segmentés en systèmes micro-PET, systèmes micro-SPECT et systèmes trimodalités (SPECT/PET/CT). Sur la base des réactifs, le marché de l'imagerie in vivo est segmenté en réactifs d'imagerie optique, réactifs d'imagerie nucléaire, agents de contraste IRM, agents de contraste échographiques et agents de contraste CT. Les réactifs d'imagerie optique ont en outre été segmentés en réactifs d'imagerie bioluminescents et réactifs d'imagerie fluorescents. Les réactifs d'imagerie nucléaire ont ensuite été segmentés en traceurs PET et sondes SPECT. Les agents de contraste pour IRM ont en outre été segmentés en à base de gadolinium, à base de fer et à base de manganèse. Les agents de contraste CT ont en outre été segmentés en nanoparticules d'or à base d'iode, à base de baryum et à base de gastrografine.

Sur la base des techniques , le marché de l’imagerie in-vivo est segmenté en radio-isotopes, biomarqueurs, protéines luminescentes et autres.

Le segment des utilisateurs finaux du marché de l'imagerie in vivo est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres d'imagerie, organismes de recherche et autres.