Marché de l’imagerie holographique 2022: opportunités commerciales, analyse de la structure de la chaîne et aperçu du développement de l’industrie d’ici 2030

Le marché mondial de l’imagerie holographique était évalué à 35,4 millions USD en 2020 à 303,06 millions USD d’ici 2027 , à un TCAC de 35,9 % de 2021 à 2027. Le paysage de l’imagerie médicale a subi de nombreuses transformations importantes depuis les modestes débuts avec la découverte de X- ray par Wilhelm Roentgen en 1895. L’imagerie médicale joue désormais un rôle essentiel dans les soins de santé des patients, la recherche scientifique et l’éducation des patients et de la médecine. Un regard sur la croissance du nombre d’unités d’IRM par million d’habitants dans les pays développés suggère que le chiffre a augmenté à un TCAC de 10,9 % au cours des 20 dernières années. De même, les tomodensitogrammes et les technologies à ultrasons ont également enregistré une croissance impressionnante au cours des deux dernières décennies.

L’éducation basée sur la technologie est également en constante augmentation. Les prototypes et produits des acteurs du marché sont installés dans les universités à des fins pédagogiques et de visualisation scientifique. Sur ce front, les écrans volumétriques et les écrans à champ lumineux présentent plus d’avantages que la réalité augmentée et la réalité virtuelle, car la visualisation multi-utilisateurs est prise en charge par les premiers. La composante de coût et les risques associés aux appareils AR et VR sont plus élevés que les écrans volumétriques et à champ lumineux.

Le besoin d’hologrammes découle également de la demande d’un système de stockage PACS efficace. Il peut y avoir des méthodes alternatives pour améliorer l’efficacité du stockage PACS. Bien que l’utilisation d’hologrammes pour la même chose soit actuellement un concept et fasse l’objet de recherches depuis plusieurs années maintenant, elle sera probablement envisagée lorsque la R&D battra son plein. Pour que les données soient stockées dans des hologrammes, il existe un besoin intensif de puissance de calcul accrue. Cela devrait être un moteur à long terme de la croissance du marché, et le calendrier pour atteindre la puissance de calcul nécessaire pourrait être repoussé dans les années 2030.

Dynamique du marché mondial de l’imagerie holographique

Moteurs : demande et préférence croissantes pour les chirurgies mini-invasives

Les procédures chirurgicales ont subi une transformation substantielle après l’introduction des chirurgies mini-invasives. Une quantité importante d’efforts dans la recherche pour la même chose est centrée sur la commodité du patient. Dans des régions telles que l’Europe et l’Amérique du Nord, il existe une demande croissante pour réduire le séjour des patients et augmenter le nombre d’interventions chirurgicales effectuées au cours d’une période donnée. De plus, les chirurgies mini-invasives ont un taux élevé d’acceptation parmi les patients de ces régions.

L’imagerie holographique peut réduire considérablement la complexité d’un processus chirurgical en éliminant tout besoin d’effectuer des chirurgies invasives. Plusieurs sociétés telles que Holoxica Ltd, Looking Glass Factory et Holografika Kft vendent une technologie de champ lumineux pour afficher des modèles médicaux 3D qui ne nécessitent pas que les médecins pratiquent une incision. L’imagerie holographique est testée pour des applications telles que la coloscopie. Cela augmente les chances d’appliquer des hologrammes à l’imagerie médicale, bien que d’autres approches soient également en phase de recherche et développement dans le scénario actuel.

Contraintes : applications limitées à court terme avec des avantages significatifs

Bien que l’on s’attende à ce que l’imagerie holographique entraîne un changement révolutionnaire dans les techniques d’imagerie et de visualisation, son adoption est plutôt lente dans l’industrie. Selon la perception de l’industrie, l’imagerie holographique, bien que nouvelle, offre très peu d’amélioration en termes d’informations obtenues à partir des données d’imagerie. Il existe des applications limitées qui apportent des améliorations significatives, telles que l’utilisation d’hologrammes pour étudier l’intérieur du côlon d’un patient avant d’effectuer une coloscopie. La méthode traditionnelle implique l’insertion d’un tube sur toute la longueur du côlon. Cependant, l’imagerie holographique élimine le besoin de cela et permet de détecter tout «polype», c’est-à-dire des lésions cancéreuses, avant qu’elles ne se transforment en cancer. Malgré ces facteurs positifs, plusieurs experts seniors et médecins étant conservateurs, préfèrent les méthodes traditionnelles.

Opportunités : futures opérations de fusions et acquisitions

Le marché de l’imagerie holographique se compose principalement de startups technologiques en raison de la nature de la technologie. Le facteur clé de la lente croissance initiale du marché est le manque de fonds pour pousser les projets de R&D. La plupart des entreprises du marché s’appuient sur des financements externes et des subventions pour acquérir le capital nécessaire à la R&D. L’entrée des leaders actuels du marché tels que Koninklijke Philips NV et Siemens AG dans l’industrie et ce domaine est l’un des moyens par lesquels la croissance du marché pourrait être stimulée de manière significative. Jusqu’à présent, le marché a connu une participation très limitée des géants de l’industrie médicale. Cela pourrait être attribué au scepticisme quant à la viabilité commerciale de la technologie et à l’accent accru mis sur les compétences de base. Par conséquent, il est plus logique pour les grandes entreprises d’attendre et d’acquérir une entreprise technologique plus tard. La possibilité d’une grande fusion entre un leader de l’industrie et une petite entreprise spécialisée dans les affichages volumétriques pourrait conduire à une situation dans laquelle chaque modalité d’imagerie déployée par la grande entreprise est intégrée à la technologie d’affichage volumétrique. Dans un tel cas, la taille du marché pour l’année suivante pourrait être multipliée par dix. Il s’agit d’un scénario optimiste avec une forte probabilité qu’une telle fusion se produise au cours de la prochaine décennie est significative.

Portée du rapport

L’étude classe le marché de l’imagerie holographique en fonction du type de produit, de la nature, de la technologie, de l’application, de l’utilisateur final et des régions.

Perspectives par type de produit (ventes, millions USD, 2017-2027)

Systèmes intégrés et accessoires

Logiciel

Par Nature Outlook (ventes, millions USD, 2017-2027)

Humain

Vétérinaire

Par perspectives technologiques (ventes, millions USD, 2017-2027)

Affichages volumétriques

Écrans à champ lumineux et autres écrans autostéréoscopiques

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2027)

Anatomie et éducation des patients

Soutien chirurgical

Recherche médicale

Par perspectives de l’utilisateur final (ventes, millions USD, 2017-2027)

Cliniques de diagnostic

Salles d’opération et suites interventionnelles

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Les technologies d’affichage volumétrique et d’affichage à champ lumineux, par technologie, ont la plus grande part de revenus sur le marché

Le marché mondial de l’imagerie holographique a été segmenté en deux segments clés sur la base de la technologie – les écrans volumétriques et les écrans à champ lumineux, et les autres écrans autostéréoscopiques. En 2020, les technologies d’affichage volumétrique et d’affichage à champ lumineux représentaient la plus grande part des revenus de 98,30 %. LightSpace Technologies Inc. est une autre société basée en Europe de l’Est qui se consacre aux écrans volumétriques. La société utilise une combinaison de couvre-chef et de technologie d’affichage volumétrique dans son produit.

Le résultat net d’un affichage à champ lumineux est un affichage 3D autostéréoscopique, basé sur un écran. Ces systèmes consistent en un écran que le spectateur peut regarder et ne nécessite pas de lunettes pour voir l’image. Dans cette technologie, un utilisateur regarde essentiellement à travers une fenêtre dans un affichage 3D avec une plage de vue finie. L’une des principales entreprises dans ce domaine est Light Field Lab, Inc. Actuellement, ils ne vendent aucun produit et sont encore en phase de R&D. Cependant, leur idée d’écrans à champ lumineux est considérée comme révolutionnaire et récemment, en août 2019, la société a levé 28 millions de dollars de financement. L’entreprise travaille sur de grands écrans lenticulaires dans les générations 2 et 3 de leurs concepts. La technologie de champ lumineux utilise principalement la perspective et la profondeur pour créer une expérience holographique pour l’utilisateur. La plupart des entreprises du marché de l’imagerie holographique utilisent la technologie de champ lumineux sous une forme ou une autre, ce qui en fait la technologie dominante sur le marché. Outre Light Field Lab, Inc., d’autres sociétés proposent ou travaillent sur des produits utilisant cette technologie, telles que Looking Glass Factory, Leia, Inc. et Avegant Corporation.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction de la région, le marché mondial de l’imagerie holographique a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique a un taux de croissance de 50% au cours de la période de prévision 2021-2027. Le marché de l’imagerie holographique en Asie-Pacifique est analysé au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. Ces pays offrent des opportunités lucratives aux acteurs opérant sur le marché de l’imagerie holographique.

Dans la région Asie-Pacifique, elle augmentait les dépenses de santé des gouvernements censés améliorer la qualité des soins de santé dans la plupart des pays de la région. Cela augmentera les chances d’adoption des technologies d’imagerie de nouvelle génération. Cependant, la plupart des pays de cette région ne souhaitent pas être les premiers à adopter cette technologie pour l’imagerie médicale. Le manque de sensibilisation à la technologie holographique parmi la plupart de la population régionale pourrait conduire au scepticisme. De plus, des efforts accrus sur l’éducation des patients concernant les techniques d’imagerie holographiques et avancées. La collaboration entre une start-up et un géant de l’industrie médicale pourrait conduire à une croissance significative.

Principaux acteurs du marché

Les entreprises présentées comprennent les principaux fabricants de systèmes d’imagerie holographique et de logiciels. La liste des entreprises présentées dans ce rapport comprend EchoPixel, Inc., RealView Imaging Ltd., Holoxica Ltd., Looking Glass Factory, Voxon Photonics Pty. Ltd., LightSpace Technologies Inc., Leia Inc., Holografika Kft, Avegant Corporation, Light Field Lab, Inc. Microsoft Corporation, Coretec Industries LLC et SeeReal Technologies SA