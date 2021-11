Marché de l’imagerie CBCT/Cone Beam  Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Dans le rapport d’activité Marché de l’imagerie CBCT/Cone Beam ; une analyse d’investissement systématique a été effectuée qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché. Les données compétentes et les techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport sont synonymes d’exactitude et d’exactitude. Le rapport est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. L’étude de marché d’un rapport Marché de l’imagerie CBCT/Cone Beam de grande envergure prend en considération une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de sa taille de marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le rapport Marché de l’imagerie CBCT/Cone Beam de classe mondiale aide les entreprises à définir leurs propres stratégies concernant le développement du produit existant, les modifications à envisager pour le futur produit, les ventes, le marketing, la promotion et la distribution du produit sur le marché existant et le nouveau marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport avec des connaissances cohérentes donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent. Cette étude de recherche aide également les entreprises à comprendre les différents moteurs et contraintes ayant un impact sur le marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de l’imagerie CBCT/cone beam devrait atteindre une valeur estimée à 605 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 9,18% au cours de la période de prévision 2019-2026. La demande croissante d’imagerie CBCT/cone beam à domicile est le principal facteur de croissance de ce marché.

Concurrents clés du marché :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de l’imagerie CBCT/cone beam sont Carestream Health, KaVo Dental, J. MORITA CORP., Dentsply Sirona, PLANMECA OY, Cefla sc, VATECH, ASAHI ROENTGEN IND.CO.,LTD., PreXion, 3Shape A/S, Varian Medical Systems, Inc., LED medical Diagnostics, Inc. & Apteryx, Inc, PointNix, Fussen Technology Co. Ltd., entre autres.

Définition du marché : marché mondial de l’imagerie CBCT/Cone Beam

La CBCT est une méthode de diagnostic utilisée pour visualiser les différentes parties du corps humain, elle est basée sur l’imagerie aux rayons X avec les images capturées par ce système formant un cône. La tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT) est largement utilisée en chirurgie maxillo-faciale et en dentisterie en raison de ses avantages par rapport aux techniques traditionnelles. Les systèmes de tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT) présentent de nombreux avantages par rapport à la tomodensitométrie conventionnelle utilisée pour le traitement et la planification dentaires. Certains des avantages incluent une dose de rayonnement plus faible pour les patients dans la plupart des cas, des temps d’acquisition plus courts pour la résolution nécessaire en dentisterie, une alternative raisonnable à la tomodensitométrie en termes de coût et une résolution améliorée avec l’ajout de plus de détails. Un scanner CBCT extrait des images haute résolution pour un dixième du coût et un élément du rayonnement par rapport au scanner CT conventionnel.

Développements clés sur le marché :

En février 2018, Planmed a introduit un scanner CBCT Planmed Verity amélioré qui fournirait une solution d’imagerie 3D pour l’imagerie orthopédique, de la tête et du cou. C’est tellement avancé qu’il pourrait même fournir une image de haute qualité même des plus petites structures osseuses avec un taux d’interférence plus faible. Cette nouvelle version prétend être plus polyvalente, facile à utiliser et plus rentable.

En septembre 2018, Carestream Dental a lancé son dernier système d’imagerie, à savoir le système CS 9600 CBCT. Il dispose d’une automatisation intelligente qui permet une capture d’image précise dès la première tentative. Il comprend des options d’imagerie polyvalentes et un logiciel intuitif ainsi qu’un champ de vision (FOV) évolutif. Des sièges rétractables ont été fournis de manière à s’adapter à la position assise du patient. Le logiciel mis à jour du système 9600 CBCT permet un accès unique à toutes les images 2D, images 3D et données CAO/FAO via un système unique, ce qui rend ce système un peu facile à utiliser

Analyse concurrentielle : marché mondial de l’imagerie CBCT/Cone Beam

Le marché mondial de l’imagerie CBCT/cone beam est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de l’imagerie CBCT/cone beam pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

La baisse du taux de radiations émanant de ces machines alimente sa croissance sur le marché

La population gériatrique croissante agit comme un catalyseur dans la fabrication et la vente de ces dispositifs

La demande croissante d’imagerie dentaire numérique et de solutions de soins de santé avancées a un impact positif sur la croissance commerciale du marché

La demande croissante de dentisterie esthétique renforce sa croissance sur le marché

L’incidence croissante des troubles dentaires est un facteur de croissance pour le marché

Contraintes du marché

L’augmentation du coût des systèmes CBCT entrave quelque part sa promotion sur le marché

Le manque de clarté de l’image et les problèmes connexes freinent la croissance du marché

Segmentation:

Par application

Dentaire Chirurgie buccale et maxillo-faciale Général Implantologie Orthodontie Endodontie Troubles de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) Parodontie Légal

Autres Imagerie mammaire ORL Orthopédique



Par type de détecteur

Image Intensifier

Détecteur d’imageur à écran plat

Par position du patient

Assise

Debout

Couché

Par utilisateur final

Instituts universitaires et de recherche

Hôpitaux

Pratiques privées

Cliniques

Centres ambulatoires

Centres de diagnostic

Par géographie

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de l’imagerie CBCT/cone beam dans les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

