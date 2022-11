Marché de l’identification humaine: tendances, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2029

Une étude de recherche qualitative réalisée par Data Bridge, base de données d’études de marché de 350 pages, intitulée « Human Identification Market” avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur plusieurs pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Le marché en évolution rapide exige les meilleures solutions commerciales et commerciales pour prospérer sur le marché. Ce rapport sur l’identification humaine contient des données complètes sur la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements, les moteurs du marché et les contraintes du marché de cette industrie, qui sont tous dérivés de l’analyse des cinq forces de Porte. La définition du marché couverte par ce rapport sur l’identification humaine donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’identification humaine était évalué à 1,5 milliard de dollars en 2021 et devrait atteindre 3,51 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 11,2 % sur la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché préparé par le marché du pont de données L’équipe de recherche comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Aperçu du marché:

L’identification humaine est décrite comme un domaine scientifique qui analyse des échantillons d’ADN pour identifier des individus et mener des enquêtes médico-légales. Étant donné que chaque individu a des formes et des catégorisations de crêtes différentes, cette technique se concentre sur la différenciation des crêtes détectées sur les doigts du suspect. L’étude du sang, des cheveux, de l’ADN, de la peau et des dents est l’application la plus courante des technologies d’identification humaine dans les laboratoires médico-légaux.

On estime que le Marché de l’identification humaine augmentera rapidement au cours de la période de prévision. L’essor de la recherche factuelle a donné naissance à un nouveau potentiel de croissance sur le marché mondial de l’identification humaine. L’identification humaine est un sujet de recherche crucial car elle est à la base de divers examens médico-légaux. Selon plusieurs scientifiques biologistes, les enquêtes d’identification humaine sont applicables dans le domaine des sciences de la vie. Les laboratoires médico-légaux subissent une pression croissante pour améliorer leurs capacités d’enquête. En conséquence, ces laboratoires travaillent dur pour faire des progrès significatifs dans les tests et analyses médico-légales.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’identification humaine

Cytiva (États-Unis)

Perkin Elmer Inc. (États-Unis)

BioTek Instruments (États-Unis)

Tecan Trading AG (Suisse)

Abbott (États-Unis)

ThermoFisher Scientifique

(NOUS)

DB (UE)

Laboratoires Bio-Rad (États-Unis)

Merck KGaA (Allemagne)

Agilent Technologies (États-Unis)

Illumina (États-Unis)

General Electric (États-Unis)

Siemens Healthcare GmbH (Allemagne)

Hitachi Ltd. (Japon)

verogen inc. (CALIFORNIE)

QIAGEN (Allemagne)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

Ciro Manufacturing Corporation. (NOUS)

Hamilton Company (États-Unis)

Coroner Sorenson (États-Unis)

Genex Diagnostics Inc. (États-Unis)

LGC Limited (Royaume-Uni)

Laboratoires NMS (AP)

Points saillants des principaux moteurs suivants du marché mondial de l’identification humaine

Description de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

Stratégie corporative

Résumé d’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Emplacements importants et affiliés

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.

Analyse de la croissance régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Informations essentielles liées à l’identification humaine incluses dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse SWOT illustrative de certaines des principales entreprises de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché.

Tendances actuelles influençant la dynamique de ce marché dans diverses zones géographiques

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus de cette industrie au cours de la période de prévision

Étude de la stratégie marketing et des tendances de croissance.

Analyse factorielle axée sur la croissance

Segments de récréation émergents et marché régional

Une évaluation empirique de la courbe de ce marché

Portée passée, présente et probable du marché à partir de la valeur et du volume prospectifs

Dynamique du marché de l’identification humaine

Conducteurs

La demande croissante d’analyse ADN stimulera le taux de croissance du marché

La demande accrue d’analyses d’ADN ralentira le taux de croissance du marché de l’identification humaine. Parallèlement à cela, la demande croissante de réduction du temps et du coût de l’analyse ADN freinera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le nombre croissant d’initiatives gouvernementales pour les programmes médico-légaux stimulera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de l’identification humaine est stimulé par le nombre croissant d’initiatives gouvernementales pour les programmes médico-légaux. Les entités gouvernementales du monde entier ont intensifié leur soutien à l’expansion du marché de l’identification humaine, sur la base du potentiel, de la demande et des applications de l’identification humaine dans de nombreuses industries.

En outre, le nombre croissant d’affaires criminelles sera un facteur majeur influençant la croissance du marché de l’identification humaine. Parallèlement à cela, l’urbanisation croissante et l’essor de la technologie dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché de l’identification humaine. En outre, l’augmentation du mode de vie changeant et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui augmenteront encore la croissance du marché de l’identification humaine. L’utilisation croissante de l’analyse en temps réel pour suivre la transformation numérique est un élément essentiel de la croissance du marché de l’identification humaine,

Opportunités

Le nombre croissant d’applications d’identification humaine générera de nombreuses opportunités de marché au cours de la période de prévision.

En outre, l’utilisation de l’identification humaine dans des domaines tels que la prévention de la traite des êtres humains, les enquêtes criminelles et la médecine créera un nouveau potentiel de croissance dans l’industrie mondiale au cours de la période de prévision.

Les marchés émergents créeront de nouvelles opportunités de marché au cours de la période de prévision.

Les marchés émergents sont susceptibles d’offrir un potentiel de croissance considérable aux concurrents du marché dans les années à venir. Plusieurs gouvernements asiatiques se sont également engagés à soutenir le développement de produits d’identification humaine et d’enquêtes médico-légales.

Contraintes / Défis Marché mondial de l’identification humaine

Le coût élevé associé aux instruments génomiques entravera le taux de croissance du marché.

Cependant, le coût élevé associé aux instruments génomiques entravera le taux de croissance du marché de l’identification humaine.

La rareté des finances posera un défi majeur au taux de croissance du marché.

La croissance du marché devrait être entravée par un manque de fonds dédiés aux nouveaux développements sur le marché de l’identification humaine. Les progrès technologiques nécessitent des investissements substantiels dans la recherche et le développement, ce qui renchérit le coût des services.

D’autre part, la pénurie de professionnels qualifiés dans les pays sous-développés mettra à l’épreuve le marché de l’identification humaine. En outre, l’apparition de conditions défavorables dues à l’épidémie de COVID-19 et le manque de sensibilisation dans les pays en développement agiront comme un frein et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Quels avantages l’étude DBMR apportera-t-elle ?

Les dernières tendances influençant l’industrie et le scénario de développement.

ouvrir de nouveaux marchés

Pour profiter de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aider à l’allocation des investissements marketing.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché mondial de l’identification humaine

Partie 04: Taille du marché mondial de l’identification humaine

Partie 05: Segmentation du marché mondial de l’identification humaine par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

