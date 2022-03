Marché de l’hybridation in situ 2021 pour voir une croissance massive mondiale, une analyse, des tendances de l’industrie, des prévisions 2028 | Abbott F. Hoffmann-La Roche Ltd Thermo Fisher Scientific Inc Merck KGaA

Le marché de l’hybridation in situ devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 11,00 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La demande croissante d’outils de diagnostic moléculaire contribuera à accélérer la croissance du marché de l’hybridation in situ.

Scénario de marché

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de l’hybridation in situ au cours de la période de prévision sont l’augmentation de la prévalence des maladies génétiques et du cancer et la vigilance concernant les diagnostics compagnons. D’autre part, l’augmentation de l’apparition de technologies améliorées telles que les microréseaux et le séquençage du génome entier à haut débit devrait en outre entraver davantage la croissance du marché de l’hybridation in situ.

De plus, les marchés disponibles dans les pays en développement offriront davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché de l’hybridation in situ dans les années à venir. Cependant, la pénurie de spécialistes formés pourrait encore remettre en question la croissance du marché de l’hybridation in situ dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché de l’hybridation in situ fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’hybridation in situ, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché Hybridation in situ

Le marché de l’hybridation in situ est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique (APAC ), Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché de l’hybridation in situ sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base de la technique, le marché est segmenté en marché de l’hybridation in situ par fluorescence (FISH) et marché de l’hybridation in situ chromogénique (CISH). Sur la base des produits, le marché est segmenté en instruments, kits et sondes, logiciels et services. Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en laboratoires de diagnostic moléculaire, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat (CROS), institutions universitaires et de recherche. Les applications couvertes par le rapport sont le diagnostic du cancer, l’immunologie, les neurosciences, la cytologie et les maladies infectieuses.

L’hybridation in situ est un type de technique utilisée dans la localisation d’un segment dans une coupe histologique d’acide nucléique lorsqu’elle est utilisée dans le processus des neurosciences. Ils sont également utilisés dans diverses applications de pathologie, d’analyse phylogénétique microbiologique, de caryotypage et de cartographie physique.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Abbott

F. Hoffmann-La Roche SA

Thermo Fisher Scientific Inc.

Merck KGaA

Agilent Technologies, Inc.

PerkinElmer Inc.

Danaher

BioGenex

Diagnostics cellulaires avancés, Inc.

BioSB

Leica Biosystems Nussloch GmbH

Technologie génétique d’Oxford

Medtronic

Par géographie :

Amérique du Nord

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Le rapport d’étude de marché sur l’hybridation in situ met à disposition des détails sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie associée. L’étude de marché réalisée dans ce rapport analyse l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, ainsi que les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs de cette industrie. Deplus, les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également réévaluées précisément dans ce rapport.

