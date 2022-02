Marché de l’huile de rose 2022 || Plans futurs et croissance de l’industrie avec un TCAC élevé selon les prévisions 2028 | Impact du COVID-19

L’ étude du marché mondial de l’huile de rose avec plus de 100 tableaux de données de marché, Pie Chat, Graphs & Figures est maintenant publiée par Data Bridge Market Research. Le rapport présente une évaluation complète du marché couvrant les tendances futures, les facteurs de croissance actuels, les opinions attentives, les faits et les prévisions de données de marché validées par l’industrie jusqu’en 2026. Fournissant les informations clés concernant cette industrie, le rapport fournit une analyse approfondie des dernières tendances, scénario commercial actuel et futur, taille du marché et part des principaux acteurs commeROSE OFFICE GmbH, Advanced Biotech, Albert Vieille SAS, Associate Allied Chemicals, Azelis Holding SA, BERJE INC., Firmenich SA, Fleurchem Inc, Indukern F&F Ingredients division, MOELLHAUSEN SPA, Lluch Essence, Pell Wall , Phoenix Aromas & Essential Oils, LLC , SRS Aromatics Ltd, Synerzine, Inc., TAYTONN., The Good Scents Company (tgsc), The Lermond Company, LLC., Ultra International BV, Ernesto Ventos, SA, Zanos Ltd.,

Le marché de l’huile de rose devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,19% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de l’huile de rose fournit une analyse et des informations concernant les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la préférence des consommateurs pour les ingrédients naturels et biologiques dans leurs produits quotidiens accélère la croissance du marché de l’huile de rose.

L’huile de rose est connue pour être une huile essentielle extraite des pétales de roses par des procédures d’extraction telles que l’extraction par solvant, la distillation à la vapeur ou l’extraction au dioxyde de carbone supercritique. La distillation à la vapeur est la technologie la plus ancienne et la plus largement utilisée par rapport aux deux autres et en raison de la demande de chaleur dans la distillation à la vapeur, le produit final n’a pas la même odeur caractéristique que celle des roses fraîches en raison de la dénaturation de certains d’entre eux. le composé qui est extrait de la rose.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de l’huile de rose au cours de la période de prévision sont l’augmentation du revenu disponible des consommateurs pour acheter des produits de soin de la peau quel que soit le coût et les dépenses croissantes des consommateurs en parfums et produits de soins personnels dans les pays en développement. . En outre, la montée en puissance de l’aromathérapie en raison des bienfaits de l’huile de rose pour la santé devrait en outre propulser la croissance du marché de l’huile de rose. De plus, l’utilisation croissante de l’huile de rose dans plusieurs industries, y compris l’alimentation et les boissons et les cosmétiques, ainsi que le lancement d’un nouveau produit devraient en outre amortir la croissance du marché de l’huile de rose. D’autre part, l’alignement inadapté entre l’offre et la demande, puisque la majorité des espèces de rosiers oléagineux,

Analyse concurrentielle : marché mondial de l’huile de rose

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’huile de rose sont ROSE OFFICE GmbH, Advanced Biotech, Albert Vieille SAS, Associate Allied Chemicals, Azelis Holding SA, BERJE INC., Firmenich SA, Fleurchem Inc, Indukern F&F Ingredients division, MOELLHAUSEN SPA, Lluch Essence , Pell Wall , Phoenix Aromas & Essential Oils, LLC, SRS Aromatics Ltd, Synerzine, Inc., TAYTONN., The Good Scents Company (tgsc), The Lermond Company, LLC., Ultra International BV, Ernesto Ventos, SA, Zanos Ltd ., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Enfin, tous les aspects du marché mondial de l’huile de rose sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

Principaux points couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché de l’huile de rose

Concurrence sur le marché par les fabricants

Part de marché de la production par régions

Consommation par régions

Production, revenus, tendance des prix par type

Analyse du marché mondial de l’huile de rose par applications

Profils d’entreprises et chiffres clés du secteur de l’huile de rose

Analyse des coûts de fabrication de l’huile de rose

Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Dynamique du marché

Prévisions du marché mondial de l’huile de rose

Résultats de la recherche et conclusion

Méthodologie et source de données

