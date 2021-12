Marché de l’huile de réfrigération 2021: augmentera rapidement à l’avenir en termes de taille, de part, de croissance, de revenus, de synthèse de la demande et de prévisions jusqu’en 2028 (Johnson Controls, Total Group, BASF SE)

L’huile de réfrigération est une huile qui est utilisée dans un système de réfrigération pour aider à lubrifier le compresseur, ce qui contribue au fonctionnement facile et fluide de l’unité de réfrigération. L’huile de réfrigération aide à réduire la friction sur les pièces métalliques, ce qui aide à réduire l’usure du compresseur et à prolonger la durée de vie du système. Le type d’huile nécessaire pour lubrifier un type spécifique d’équipement de réfrigération dépend largement de la capacité du compresseur qui est une mesure de la capacité de l’équipement à refroidir.

The Insight Partners fournit des informations bien documentées à l'échelle de l'industrie sur le marché de l'huile de réfrigération. Il étudie les aspects essentiels du marché tels que les principaux participants, les stratégies d'expansion, les modèles commerciaux et d'autres caractéristiques du marché pour obtenir une meilleure compréhension du marché. En outre, il se concentre sur les dernières avancées du secteur et le développement technologique, les outils exécutifs et les tactiques pouvant améliorer les performances des secteurs.

L'huile de réfrigération mondiale devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs clés :

Les payeurs du marché de l'huile de réfrigération devraient offrir des opportunités de croissance lucratives à l'avenir avec la demande croissante d'huile de réfrigération sur le marché mondial. Ci-dessous mentionné est la liste de quelques entreprises engagées dans l'huile de réfrigération.

• BASF SE

• China Petroleum & Chemical Corporation

• Société Exxonmobil

• FUCHS Petrolub SE

• Idemitsu Kosan Co., Ltd.

• Indian Oil Corporation Ltd

• Contrôles Johnson

• Shell International B.V.

• Groupe total

• XTG Nippon Oil & Energy Corporation

Perspectives régionales :

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2018 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. L’huile de réfrigération de chaque région est ensuite sous-segmentée par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

La table des matières de l’étude de marché sur l’huile de réfrigération comprend :

1. Introduction

2. Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

4. Paysage du marché de l’huile de réfrigération

5. Marché de l’huile de réfrigération – Dynamique clé du marché

6. Analyse du marché mondial

7. Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 -Type

8. Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Analyse géographique

9. Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché mondial de l’huile de réfrigération

10. Paysage de l’industrie

11. Marché de l’huile de réfrigération, profils d’entreprises clés

12. Annexe

13. Liste des tableaux

14. Liste des chiffres

Continuez…

