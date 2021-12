Marché de l’huile de foie de morue 2021 – Tendances actuelles Paysage concurrentiel, ventes, part, segments, nouvelle opportunité, types, taille, coût, perspectives 2026

Ce rapport sur le marché de l’huile de foie de morue comprend également une étude exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, les matières premières requises et la santé financière. de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

L’attention sur les joueurs écrasants NaturesAid Inc, Omega Protein Corporation, Carlson Labs, OLVEA, Nordic Naturals, NOW Foods, Solgar Inc, WN Pharmaceuticals Ltd, Orkla, Country Life LLC, Twinlab Consolidated Corporation, Norwegian Fish Oil AS, Garden of Life, Rosita RatfishOil, Mason Vitamins, Aterimar SL et autres

Remplissez les détails pour recevoir un exemple de copie de rapport ici : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cod-liver-oil-market

Quelles idées et concepts sont couverts dans le rapport ?

– Les bilans comptabilisés par toutes les zones et la part de marché enregistrée par chaque région sont mentionnés dans le rapport.

– L’étude résume le taux de croissance de la consommation de produits dans les régions applicables ainsi que leur part de marché de la consommation.

– Les données concernant le taux de consommation du marché de l’industrie de l’huile de foie de morue de toutes les provinces, en fonction des régions applicables et des types de produits, sont inculquées dans le rapport.

Analyse régionale du marché de l’industrie de l’huile de foie de morue :

– Le marché de l’industrie de l’huile de foie de morue, en ce qui concerne la portée provinciale, est segmenté en États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Le rapport comprend également des informations concernant les produits utilisés dans les topographies.

Structure unique du rapport

Marché mondial de l’huile de foie de morue par type de produit (liquides oraux, capsules orales), application (arthrite, respirateur pour maladies cardiovasculaires, infections des voies, diabète, autres), canal de distribution (en ligne, hors ligne), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique) , Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026 – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

L’huile de foie de morue est un supplément qui est extrait du foie de morue. Il se compose d’acides gras oméga-3, de vitamine A et de vitamine D en tant que nutriments. La morue est un liquide jaune dense et hautement recommandé pour les enfants souffrant d’un manque de vitamine D et pour le traitement des maladies cardiaques, des douleurs arthritiques, de la dépression et autres. De plus, l’huile de foie de morue prescrite par les médecins pendant la grossesse agit comme un supplément de santé et réduit le risque de diabète chez l’enfant. En dehors de cela, la morue est utilisée dans diverses applications telles que l’amélioration de la force musculaire, la réduction des douleurs musculaires et plus encore.

Facteurs de marché:

L’augmentation de la carence en vitamine A en Asie et dans d’autres régions agit comme un moteur de la croissance du marché

L’augmentation de la consommation de suppléments et un mode de vie sain stimulent la croissance du marché

Il est fortement prescrit par les médecins pour les problèmes de santé tels que l’hypercholestérolémie et l’hypertension artérielle qui agit comme un moteur pour ce marché.

L’augmentation de l’application de la morue dans diverses industries telles que les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et l’alimentation animale améliore également la croissance du marché

Contraintes du marché :

Méconnaissance parmi les gens du dosage de la morue, car un dosage élevé provoque des saignements et une insuffisance cardiaque

La présence de suppléments alternatifs sur le marché va agir comme un frein à la croissance du marché

Augmenter le revenu disponible

On pense que l’augmentation du revenu disponible de la population a un impact positif sur la croissance du mobilier intelligent au cours de la période de prévision. En outre, l’évolution du mode de vie des personnes, telle que la préférence croissante pour les meubles intelligents, devrait intensifier la croissance du marché mondial des meubles intelligents au cours de la période de prévision.

Cependant, le coût élevé des produits à base d’huile de foie de morue est l’un des facteurs clés qui devraient limiter la croissance du marché mondial des meubles intelligents au cours de la période de prévision.

Développements clés sur le marché

En août 2018, Lysi a lancé sa marque islandaise premium après avoir introduit l’huile de foie de morue au citron et à la menthe sur le marché américain. Grâce à ce lancement de produit, Lysi a essayé de couvrir tous les groupes d’âge des États-Unis, des enfants à la population gériatrique

En avril 2018, Procter & Gamble a acquis Merck KGaA pour un montant de 4,2 milliards de dollars. Procter & Gamble visait à reprendre l’activité vitamines et compléments alimentaires avec l’acquisition et les produits inclus étaient l’huile de foie de morue Seven Seas, les compléments féminins Febimion et le décongestionnant nasal Nasivin qui étend la croissance de l’entreprise

Certains des principaux points saillants de la table des matières couvrent :

Analyse du marché régional de l’industrie de l’huile de foie de morue

– Production de l’industrie de l’huile de foie de morue par régions

– Production mondiale de l’industrie de l’huile de foie de morue par régions

– Revenus mondiaux de l’industrie de l’huile de foie de morue par régions

– Consommation d’huile de foie de morue par régions

Analyse du marché du segment de l’industrie de l’huile de foie de morue (par type)

– Production mondiale de l’industrie de l’huile de foie de morue par type

– Revenus mondiaux de l’industrie de l’huile de foie de morue par type

– Prix de l’industrie de l’huile de foie de morue par type

Analyse du marché du segment de l’industrie de l’huile de foie de morue (par application)

– Consommation mondiale de l’industrie de l’huile de foie de morue par application

– Part de marché mondiale de la consommation de l’industrie de l’huile de foie de morue par application (2014-2019)

Analyse des principaux fabricants de l’industrie de l’huile de foie de morue

– Sites de production de l’industrie de l’huile de foie de morue et zone desservie

– Présentation du produit, application et spécifications

– Production, revenus, prix départ usine et marge brute de l’industrie de l’huile de foie de morue (2014-2019)

– Principales activités et marchés desservis

Pour en savoir plus : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cod-liver-oil-market

Enfin, le rapport de l’industrie Huile de foie de morue se concentre sur les sources de données, à savoir. sources primaires et secondaires, répartition du marché et triangulation des données, estimation de la taille du marché, programmes et conception de recherche, approche et méthodologie de recherche, et avis de non-responsabilité de l’éditeur.