Marché de l’huile de CBD par taille, part, tendances, aperçu mondial de l’industrie, facteurs de croissance

Le marché mondial de l’huile de CBD devrait croître de 38,4 % avec des facteurs tels que l’augmentation de la consommation d’huile de CBD dans les industries médicales et cosmétiques.

Le marché de l’huile de CBD a montré une pénétration exceptionnelle dans des pays comme les États-Unis, les Pays-Bas et le Japon. L’utilisation croissante de l’huile de CBD augmente la pénétration dans les pays développés. Dans les pays en développement, demande croissante de suppléments protéiques à haute teneur énergétique.

Scénario du marché de l’huile de CBD

Selon Data Bridge Market Research, le marché de l’huile de CBD dans la région Asie-Pacifique détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Les leaders du marché sont Aurora Cannbis, Iodiol International Inc. et IriHemp, qui représentent une part de marché estimée à environ 35 %. à 38% en Amérique du Nord. La société a obtenu des ventes exceptionnelles grâce à sa large gamme d’huiles de CBD qui ont un large éventail d’applications dans le secteur de l’encre.

En octobre 2019, Isodiol International Inc a lancé la marque Pawceuticals pour le bien-être des animaux de compagnie. Les produits sont également disponibles aux États-Unis. Le lancement du produit a contribué à augmenter les ventes de l’entreprise.

Portée du rapport

Par type (dominant THC, dominant CBD, à base de marijuana et à base de chanvre), type de produit (original et mélangé)

Par catégorie de produit (non aromatisé et aromatisé)

Par application (aliments et boissons, soins personnels/cosmétiques, produits pharmaceutiques et nutraceutiques et application industrielle)

Par canal de distribution (direct et indirect)

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Aurora Cannbis, Iodiol International Inc. et IriHemp ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché de l’huile de CBD en Asie-Pacifique et les leaders du marché ciblant le Japon comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché de l’huile de CBD devient chaque année plus compétitif avec des sociétés telles que Aurora Cannbis, Iodiol International Inc., IriHemp car elles sont les leaders du marché de l’huile de CBD. Les nouveaux rapports d’études de marché sur les ponts de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché de l’huile de CBD.

Certains des acteurs clés couverts sur le marché de l’huile de CBD :

Herbes de Gaïa

ENDOCA

Diamant CBD

NuLeaf Naturals, LLC

CV Sciences, Inc.

ConnOils LLC

Marijuana médicale, Inc.

BIOSCIENCES DE LA FEUILLE

IrieCBD

PureKana

Chaman américain CBD

Croissance de la canopée

Elixinol Global Limited

Kazmira

Emblème CANNABIS

Aphria Inc.

….

Portée du marché mondial de l’huile de CBD et taille du marché

Le marché mondial de l’huile de CBD est segmenté en fonction du type, du type de produit, de la catégorie de produit, de l’application et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché mondial de l’huile de CBD est segmenté en THC dominant, CBD dominant, à base de marijuana et à base de chanvre. En 2020, la dominante CBD dominera le marché en raison de son utilisation croissante dans les industries médicales et pharmaceutiques.

Sur la base du type de produit, le marché mondial de l’huile de CBD est segmenté en original et mélangé. En 2020, le segment mixte dominera le marché en raison de l’utilisation accrue dans le CBD en raison de la modification du produit en fonction des besoins de l’utilisateur final.

Sur la base de la catégorie de produits, le marché mondial de l’huile de CBD est segmenté en non aromatisé et aromatisé. En 2020, le non aromatisé dominera le marché en raison de l’utilisation accrue du non aromatisé pour la recréation du nouveau produit.

Sur la base de l’application, le marché mondial de l’huile de CBD est segmenté en aliments et boissons, soins personnels/cosmétiques, produits pharmaceutiques et nutraceutiques et applications industrielles. En 2020, les produits pharmaceutiques et nutraceutiques domineront le marché en raison de la forte adoption des produits CD dans divers médicaments.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial de l’huile de CBD est segmenté en direct et indirect. En 2020, le segment direct domine la croissance du marché en raison du nombre croissant de plateformes pour le conseil du produit qui domine le segment dans la région.

Analyse au niveau des régions et des pays :

Le rapport propose une évaluation exhaustive des différents marchés de l’huile de CBD par région et par pays tels que les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l’Inde, l’Australie, l’Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Vietnam, Mexique, Brésil, Argentine, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Turquie, etc.

Le rapport inclut la taille du marché par pays et par région pour la période 2016-2028, par pays (régions), par type et par application, ainsi que par des acteurs pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique.

Points clés couverts dans le rapport sur le marché de l’huile de CBD :

Chapitre 1, pour décrire la définition, les spécifications et la classification de l’huile de CBD mondiale, les applications du segment de marché par régions;

Chapitre 2, pour analyser la structure des coûts de fabrication, les matières premières et les fournisseurs, le processus de fabrication, la structure de la chaîne industrielle ;

Chapitre 3, pour afficher les données techniques et l’analyse des usines de fabrication, la capacité et la date de production commerciale, la distribution des usines de fabrication, l’exportation et l’importation, l’état de la R&D et la source technologique, l’analyse des sources de matières premières ;

Chapitre 4, pour montrer l’analyse globale du marché, l’analyse de la capacité (segment de l’entreprise), l’analyse des ventes (segment de l’entreprise), l’analyse des prix de vente (segment de l’entreprise);

……

Chapitre 7 et 8, pour explorer l’analyse du marché par application Analyse des principaux fabricants;

Chapitre 9, Analyse des tendances du marché, Tendance du marché régional, Tendance du marché par type de produit, Tendance du marché par application ;

Chapitre 10, Analyse du type de marketing régional, analyse du type de commerce international, analyse de la chaîne d’approvisionnement ;

Chapitre 11, pour analyser l’analyse des consommateurs de l’huile de CBD mondiale par région, type et application ;

Chapitre 12, pour décrire les résultats et la conclusion de la recherche sur l’huile de CBD, l’annexe, la méthodologie et la source de données ;

Chapitre 13, 14 et 15, pour décrire le canal de vente de CBD Oil, les distributeurs, les commerçants, les revendeurs, les résultats de la recherche et la conclusion, l’annexe et la source de données.

A continué….

……..et voir plus dans la table des matières complète

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.