Marché de l’huile de CBD en Amérique du Nord 2022 Taille, part, tendances, | Croissance en hausse, analyse des activités et étude des prévisions pour 2029

Une nouvelle étude de recherche sur le marché de l’huile de CBD en Amérique du Nord est ajoutée par Data Bridge Market Research dans son référentiel dans le but de proposer une évaluation complète des facteurs influençant et de la tendance globale de croissance du marché. L’étude couvre les dernières informations sur le développement avec des tendances perturbées et la répartition des produits et de l’offre d’huile de CBD dans le monde entier en Amérique du Nord en corrélation avec les vents contraires et le ralentissement macro-économiques. Les statistiques quantitatives avec un raisonnement qualitatif lié à la taille du marché, à la part et aux facteurs influençant la croissance du marché de l’huile de CBD en Amérique du Nord sont évaluées avec avant et après 2022 en étudiant l’écosystème des acteurs dominants et émergents du marché.

Le rapport sur le marché de l’huile de CBD en Amérique du Nord englobe l’idée générale du marché mondial de l’huile de CBD en Amérique du Nord, y compris la définition, les classifications et les applications. En outre, cela inclut la compréhension globale de plusieurs facteurs tels que les moteurs, les contraintes et les principaux micro-marchés. Le rapport est une source étendue de faits et de chiffres répandus pour les stratèges commerciaux, car il offre des données historiques et futuristes telles que les données sur la demande et l’offre, les coûts, les revenus, les bénéfices, la valeur de la chaîne d’approvisionnement, etc. En outre, il comprend les principales caractéristiques du marché, notamment la production, les revenus, le prix, la capacité, la marge brute, la part de marché, la consommation, le taux brut, le taux de production, la demande / l’offre, le coût, le taux d’utilisation des capacités, les exportations / importations et le TCAC (annuel composé). Taux de croissance).

Scénario du marché de l’huile de CBD en Amérique du Nord

Le marché de l’huile de CBD devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 38,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2027 et devrait atteindre 26 063 132,76 mille USD d’ici 2027. Une sensibilisation accrue, un canal de distribution efficace et une disponibilité facile sont les facteurs de croissance du marché.

La légalisation de l’utilisation médicale et récréative de l’huile de CBD augmente la croissance du marché. Aux États-Unis, l’huile de CBD est considérée comme une drogue de l’annexe I qui a maintenant été légalisée dans presque tous les pays. En novembre 2018, trente-trois États américains, ainsi que le district de Columbia, Porto Rico et Guam autorisaient légalement la marijuana à des fins médicales personnelles. En raison de la légalisation des produits pétroliers au CBD, le marché s’est élargi et la vente du produit a maintenant augmenté via divers canaux de distribution. Cela agit comme un moteur de la croissance du marché de l’huile de CBD.

Segmentation clé :

Par type (dominant THC, dominant CBD, à base de marijuana et à base de chanvre)

Par type de produit (original et mélangé)

Par catégorie de produit (non aromatisé et aromatisé)

By0020Application (aliments et boissons, soins personnels/cosmétiques, produits pharmaceutiques et nutraceutiques, application industrielle)

Les principaux acteurs opérant sur le marché du pétrole CBD en Amérique du Nord sont:

Joie Biologique

Isodiol International Inc

Herbes de Gaïa

ENDOCA

Diamant CBD

NuLeaf Naturals, LLC

CV Sciences, Inc.

ConnOils LLC

Cannabis Médical

….

Le rapport sur le marché de l’huile de CBD en Amérique du Nord comprend également une évaluation vigoureuse de la courbe de croissance et de toutes les opportunités et risques liés au marché mondial de l’huile de CBD en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. En outre, le rapport comprend les événements clés et les innovations les plus récentes de l’industrie, ainsi que les tendances prospectives des progrès technologiques sur le marché mondial de l’huile de CBD en Amérique du Nord qui peuvent avoir un impact sur son graphique d’expansion. Contenant les données essentielles sur les statistiques et la dynamique du marché, le rapport constituera un atout précieux en termes de prise de décision et d’orientation pour les entreprises et les entreprises déjà actives dans l’industrie ou désireuses d’y entrer.

Portée et taille du marché de l’huile de CBD en Amérique du Nord

Le marché de l’huile de CBD est segmenté en fonction du type, du type de produit, de la catégorie de produit, de l’application et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché de l’huile de CBD est segmenté en THC dominant, CBD dominant, à base de marijuana et à base de chanvre. En 2020, le CBD dominant domine en Amérique du Nord en raison de la disponibilité du CBD dans la région.

Sur la base du type de produit, le marché de l’huile de CBD est segmenté en original et mélangé. En 2020, le segment mélangé domine en Amérique du Nord en raison de la disponibilité facile de la matière première CBD dans la région en raison de la légalisation dans le pays comme les États-Unis et le Canada.

Sur la base de la catégorie de produits, le marché de l’huile de CBD est segmenté en non aromatisé et aromatisé. En 2020, le non aromatisé dominera le marché en raison de l’augmentation de l’utilisation du non aromatisé pour la recréation du nouveau produit.

Sur la base de l’application, le marché de l’huile de CBD est segmenté en aliments et boissons, soins personnels/cosmétiques, produits pharmaceutiques et nutraceutiques, applications industrielles. En 2020, le segment pharmaceutique et nutraceutique domine en raison de l’énorme consommation de chanvre et de produits pétroliers CBD augmentant la fabrication de produits pharmaceutiques.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’huile CBD est segmenté en direct et indirect. En 2020, le segment direct domine en raison du nombre croissant de plateformes de conseil du produit qui domine le segment dans la région.

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur l’huile de CBD en Amérique du Nord :

Amérique du Nord (États-Unis)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde)

Amérique latine (Brésil)

Le Moyen-Orient et l’Afrique

En outre, le rapport de recherche examine :

Entreprises et fabricants compétitifs sur le marché mondial

Par type de produit, applications et facteurs de croissance

Statut de l’industrie et perspectives pour les principales applications/utilisateurs finaux/zone d’utilisation

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

