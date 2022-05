Marché de l’huile de cannabidiol (CBD) 2022 Rapport de recherche sur la taille, la part, la croissance et l’analyse des moteurs de l’industrie mondiale 2029

Les rapports mondiaux sur l’industrie du marché de l’huile de cannabidiol (CBD) 2022 fournissent un aperçu détaillé de la croissance, de la taille, de la part, des tendances, de la stabilité du marché. lire les opportunités de solution, le plan d’investissement, l’historique de développement, la forme vertueuse du marché, puis le facteur d’influence qui est bénéfique en fonction de l’entreprise.

Analyse et taille du marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD)

L’huile de cannabidiol (CBD) est efficace pour traiter la douleur résultant de blessures chroniques. Il est en outre efficace pour lutter contre l’inflammation, l’anxiété et l’insomnie. Il aide à améliorer les fonctions physiologiques et cognitives d’un individu ainsi qu’à réguler l’humeur, la douleur et la mémoire. Le cannabidiol (CBD) est l’un des 113 cannabinoïdes identifiés dans les plantes de cannabis et représente jusqu’à 40 % de l’extrait de la plante.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’huile de cannabidiol (CBD) devrait subir un TCAC de 38,90 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 9,86 milliards de dollars en 2021, grimperait à 136,64 milliards de dollars d’ici 2029. « À base de chanvre » domine le segment type du marché de l’huile de cannabidiol (CBD) en raison de l’acceptation croissante du cannabidiol raffiné ( CBD) et diverses applications médicales.

Obtenez gratuitement un exemple de copie PDF exclusif de cette recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cbd-oil-market

Contraintes / Défis Marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD)

Des prix fluctuants

Les fluctuations ou la volatilité des prix des matières premières et des équipements de machines constituent une menace majeure pour la croissance du marché. De plus, la disponibilité inégale des matières premières à un endroit particulier nuit à la croissance du marché. L’augmentation de la concurrence et de l’offre, la demande croissante et le développement de produits de faible qualité en raison d’un équipement de fabrication inadéquat feront encore dérailler le taux de croissance du marché.

Normes, standards et réglementations

L’imposition de réglementations strictes par le gouvernement sur un large éventail d’applications industrielles relatives aux activités industrielles ralentira davantage le taux de croissance du marché. Le manque de normes de normalisation, le manque d’informations dans les économies arriérées sur les avantages et les coûts élevés des produits à base de cannabis et la modification du spectre de l’offre et de la demande en raison du renforcement de la réglementation dans la région Asie-Pacifique aggraveront encore la situation du marché.

Les segments et sous-sections du marché Huile de cannabidiol (CBD) sont présentés ci-dessous :

Par type (dominant THC, dominant CBD, à base de marijuana et à base de chanvre)

Par type de produit (original et mélangé), catégorie de produit (non aromatisé et aromatisé)

Par application (aliments et boissons, soins personnels/cosmétiques, produits pharmaceutiques et nutraceutiques et application industrielle)

Par canal de distribution (direct et indirect)

Régions géographiques : Pays d’Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Amérique du Sud, Pays d’Asie (Chine, Japon, Inde, Corée), Pays d’Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie), Autres pays (Moyen-Orient, Afrique, CCG)

Parcourez le résumé complet du rapport sur le marché de l’huile de cannabidiol (CBD) @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cbd-oil-market

Entreprises mentionnées dans le rapport

Canopy Growth Corporation (Canada)

Le Groupe Cronos (Canada)

(NOUS)

Hexo (Canada)

Cann Trust (Canada)

Aurora Cannabis Inc. (Canada)

GW Pharmaceuticals plc. (ROYAUME-UNI)

VIVO Cannabis Inc. (Canada)

Alkaline88, LLC. (NOUS)

NewAge Inc. (États-Unis)

(Canada)

Marques Dixie (États-Unis)

KANNAWAY LLC. (NOUS)

The Supreme Cannabis Company, Inc. (Canada)

CANNABIS Aphria (Canada)

…..

Raisons d’acheter

Développez et concevez vos stratégies d’entreprise grâce à une analyse experte interne des dossiers de santé électroniques et de l’impact sur l’industrie de la santé.

– Développer des stratégies commerciales en comprenant les principaux moyens par lesquels la technologie des dossiers de santé électroniques modifie la prestation des soins de santé.

– Restez à jour sur les principaux acteurs de l’industrie des dossiers de santé électroniques et où ils se situent dans la chaîne de valeur.

– Identifier les tendances émergentes de l’industrie dans le secteur des dossiers de santé électroniques pour obtenir un avantage concurrentiel.

Dynamique du marché du pétrole cannabidiol (CBD)

Conducteurs

La croissance et l’expansion ont influencé la croissance du marché

La croissance et l’expansion de l’industrie des soins personnels et des cosmétiques ont favorisé la croissance directe et indirecte de ce marché. Cela est dû au fait que le cannabidiol est efficace dans le traitement de la peau en cas de gonflement, de douleur et de rougeur due à des éruptions existantes ou d’irritation due à des affections cutanées telles que l’eczéma et le psoriasis.

Sensibilisation croissante pour orienter la demande et l’offre du marché

Une prise de conscience accrue des avantages du cannabidiol et de ses propriétés médicinales induit une demande et une application accrues par les petites et moyennes entreprises. En outre, la forte adoption de l’huile de chanvre dans les industries pharmaceutiques, car elle réduit la douleur corporelle, est un signe positif. Cela renforce à son tour la croissance du marché.

Montée en puissance des opérations de recherche et développement

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral concernant les compétences en recherche et développement renforce également la croissance du marché. Les opérations de recherche et de développement orientées vers le développement durable assureront une utilisation optimale et judicieuse des ressources, améliorant ainsi la valeur marchande.

Opportunités

Hausse des avancées technologiques

Les avancées technologiques croissantes relatives à la technologie de fabrication induisent davantage la croissance de la valeur marchande. Le nombre croissant d’avancées technologiques visant à minimiser les coûts de production et le gaspillage, associé à la croissance de l’industrialisation, a accru l’utilisation de matériaux à base de chanvre pour de nombreuses applications, garantissant ainsi un avenir radieux au marché.

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, le revenu disponible élevé, l’urbanisation rapide, l’évolution des modes de vie et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier étendront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de De 2022 à 2029. De plus, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, le développement et la commercialisation en cours des produits, la croissance des politiques favorables du gouvernement à l’application de produits liés au cannabis, en particulier dans les économies en développement, et l’augmentation des dépenses par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché dans l’avenir.

Portée du marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD)

Le marché de l’huile de cannabidiol (CBD) est segmenté en fonction du type, du type de produit, de la catégorie de produit, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

THC dominant

CBD dominant

À base de marijuana

À base de chanvre

Sur la base du type, le marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) est segmenté en THC dominant, CBD dominant, à base de marijuana et à base de chanvre.

Type de produit

Original

Mélangé

Sur la base du type de produit, le marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) est segmenté en original et en mélange.

Catégorie de produit

Non aromatisé

Parfumé

Sur la base de la catégorie de produits, le marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) est segmenté en non aromatisé et aromatisé.

Application

Aliments et boissons

Soins personnels/Cosmétiques

Produits pharmaceutiques et nutraceutiques

Application industrielle

Sur la base de l’application, le marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) est segmenté en aliments et boissons, soins personnels/cosmétiques, produits pharmaceutiques et nutraceutiques et applications industrielles.

Canal de distribution

Direct

Indirect

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) est segmenté en direct et indirect.

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché de l’ huile de cannabidiol (CBD)

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché de l’ huile de cannabidiol (CBD) .

Chapitre 3 : Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités de l’ huile de cannabidiol (CBD)

Chapitre 4 : Présentation de l’ analyse des facteurs du marché de l’ huile de cannabidiol (CBD) , les cinq forces de Porters, la chaîne d’approvisionnement/de valeur, l’analyse PESTEL, l’entropie du marché, l’analyse des brevets/marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays 2016-2021

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché de l’ huile de cannabidiol (CBD) qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse du groupe de pairs, sa matrice BCG et le profil de l’entreprise

Chapitre 7 : Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions (2022-2027)

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Cannabidiol (CBD) Oil Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cbd-oil-market

Il est essentiel que vous gardiez à jour vos connaissances du marché. Si vous avez un ensemble différent de joueurs/fabricants selon la géographie ou si vous avez besoin de rapports segmentés par région ou par pays, nous pouvons fournir une personnalisation en conséquence.

Merci de votre intérêt pour la publication de recherche sur l’industrie des systèmes d’actionneurs ; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme LATAM, États-Unis, GCC, Asie du Sud-Est, Europe, APAC, Royaume-Uni ou Chine, etc.