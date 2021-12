Marché de l’huile de base 2021 : principaux acteurs, demande émergente, analyse des bénéfices des entreprises, stratégies de revenus et d’expansion d’ici 2027

« Le marché du pétrole de base atteindra une valorisation estimée à 38,54 milliards de dollars d’ici 2027, tout en enregistrant cette croissance à un taux de 2,20 % pour la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport sur le marché du pétrole de base analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de la demande croissante d’huiles de base synthétiques. »

Marché mondial des huiles de base , par grade (groupe I, groupe II, groupe III, groupe IV (PAO), groupe V (hors naphténique), naphténique, raffiné), application (fluides automobiles, huiles de traitement, huiles industrielles, fluides pour le travail des métaux , huiles hydrauliques, autres)

Le marché de l’huile de base atteindra une valorisation estimée à 38,54 milliards USD d’ici 2027, tout en enregistrant cette croissance à un taux de 2,20% pour la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport sur le marché de l’huile de base analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de la demande croissante d’huiles de base synthétiques.

Une partie des meilleures associations influençant ce marché comprennent : Shell International BV ; Chevron Corporation.; Neste; AVISTA OIL AG.; Nynas AB ; Repsol; Huile LOTOS Sp. zoo; Ergon Amérique du Nord et du Sud ; Calumet Specialty Products Partners, LP ; Exxon Mobil Corporation ; Le total; GROUPE H&R ; Compagnie pétrolière d’Arabie saoudite ; GS Caltex Inde ; S-OIL CORPORATION; PetroChina Company Limited ; PT PatraSK ; China Petrochemical Corporation.; HP ; CNOOC Limitée ; Huile de Sépahan ; Compagnie d’huile de base Saudi Aramco – LUBEREF

Régions couvertes par le rapport sur le marché des huiles de base 2021 :

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Concentré de l’Est et de l’Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Liste des chapitres traités dans ce rapport sur le marché des huiles de base :

1 Liste des tableaux et figures

2 Présentations

3 points clés à retenir

4 Paysage du marché

5 Marché mondial de l’huile de base et dynamique clé de l’industrie

6 Aperçu, prévisions et analyse du marché des huiles de base

7 Analyse du marché mondial des huiles de base par solutions

8 Analyse du marché mondial des huiles de base par services

9 Analyse du marché mondial des huiles de base par secteur vertical

10 Analyse géographique du marché mondial des huiles de base

11 Paysage de l’industrie

12 Paysage concurrentiel

13 Marché de l’huile de base, profils d’entreprises clés

14 Annexe

