Marché de l’huile d’agrumes avec impact de Covid-19, acteurs clés, taille, demandes, taux de croissance et prévisions jusqu’en 2026

Ce rapport sur le marché de l’huile d’agrumes est également doté d’une enquête exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, les matières premières requises et la santé financière de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

L’attention sur les joueurs écrasants Symrise; Lionel Hitchen Limitée; Citrus et Allied Essences Ltd.; HERBES DE ROSE DES MONTAGNES; dōTERRA; Citrosuco.; citromax.com; Concentré de citron SL ; Ultra International BV ; Exportations d’arômes Kush ; Industries Venkatramna; Entreprise KK ; Astrra Chemicals.; cèdre ; Lionel Hitchen Limitée; Kanta Enterprises Private Limited.; Parfumerie Vaibhav; SIMONE GATTO.; Ingrilli Citrus Inc.; entre autres.

Marché mondial de l’huile d’agrumes : analyse du segment

Par type d’huile (huile d’orange, huile de bergamote, huile de citron, huile de citron vert, huile de mandarine, huile de pamplemousse),

Application (aliments et boissons, produits cosmétiques et de soins personnels, produits de soins à domicile, huile de massage thérapeutique, autre), méthode d’extraction (distillée à la vapeur, pressée à froid, hydrodistillation),

Type de pli (2-4 plié, 5-7 plié, 8-10 plié, au-dessus de 10 plié), qualité (huile déterpénée, huile terpénique),

Canal de vente (ventes directes, commerce moderne, magasins spécialisés, magasin monomarque, détaillant en ligne, autre)

Structure unique du rapport

Le marché mondial de l’huile d’agrumes devrait connaître un TCAC substantiel de 5,7% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. La demande croissante de produits naturels et l’application croissante d’huile d’agrumes est le facteur de croissance du marché.

L’huile d’agrumes est une huile extraite des agrumes. Ils sont largement utilisés en parfumerie et pour aromatiser les boissons gazeuses ou les sucreries. Ils sont également utilisés pour nettoyer les surfaces métalliques, les vêtements et les ustensiles de cuisine. Ils ont également la capacité de se combiner avec d’autres huiles essentielles pour les rendre extrêmement populaires avec les remèdes à base de plantes et l’aromathérapie. Certains des types courants d’huile d’agrumes sont l’huile de citron, l’huile de mandarine, l’huile de citron vert, l’huile de bergamote et l’huile de pamplemousse. Cette huile est largement utilisée dans des applications telles que les soins et produits personnels, les soins à domicile, les aliments et boissons, les massages thérapeutiques, entre autres.

Faits saillants suivants LES FACTEURS ET CONTRAINTES DU MARCHÉ :

La disponibilité facile du produit sur le marché est un autre facteur qui stimule la croissance du marché

La demande croissante de médicaments naturels au sein de la population agira également comme un moteur du marché

La sensibilisation accrue aux bienfaits pour la santé de l’huile d’agrumes stimulera la croissance de ce marché

La disponibilité d’un substitut sur le marché entravera la croissance du marché

La demande croissante d’autres huiles essentielles restreint la croissance de ce marché

Paysage concurrentiel :

En septembre 2019, BASF SE a annoncé son acquisition d’Isobionics et s’est également associée à Conagen. Cela aidera l’entreprise à développer ses activités sur le marché des arômes naturels. En intégrant leur innovation en R&D et leur large exposition sur le marché au savoir-faire et à l’expérience d’Isobionics et de Conagen, ils visent à développer des ingrédients aromatiques issus de la biotechnologie. Cette acquisition renforcera leur position sur le marché et enrichira leur offre de produits

En janvier 2019, Archer Daniels Midland Company a annoncé l’acquisition de Florida Chemical Company. Cette acquisition permettra à l’entreprise de se renforcer sur le marché des arômes d’agrumes. Avec ce nouvel ajout, l’entreprise sera également en mesure d’améliorer son offre de produits et fournira de meilleurs produits et solutions à ses clients.

Méthodologie de recherche: Marché mondial de l’huile d’agrumes

La collecte de données et l’analyse de l’année de base sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, envoyez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Faits saillants les plus importants du COT :

1 Introduction du marché de l’huile d’agrumes

1.1 Aperçu du marché

1.2 Portée du rapport

2 Résumé exclusif

3 Méthodologie de recherche

3.1 Entretiens primaires

3.2 Exploration de données

3.3 Validation

3.4 Liste des statistiques

4 Segment de marché de l’huile d’agrumes et analyse géographique

4.1 Par type [2013-2026]

4.2 Par application [2013-2026]

4.3 Par région [2013-2026]

5 Perspectives du marché de l’huile d’agrumes

5.1 Aperçu

5.2 Dynamique du marché

5.2.1 Opportunités

5.2.2 Contraintes

5.2.3 Pilotes

5.3 Le modèle des cinq forces de Porter

5.4 Analyse de la chaîne de valeur

6 Paysage concurrentiel du marché de l’huile d’agrumes

6.1 Aperçu

6.2 Principales politiques de développement

6.3 Position sur le marché de l’entreprise

