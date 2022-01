Marché de l’Huile Capillaire 2022 | Principaux acteurs de Kay – Dabur India Ltd, Marico, bajaj Consumer Care Ltd., Emami Group, L’Oréal SA, Unilever, Henkel AG

Le marché des huiles capillaires devrait connaître une croissance de 4,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 5 500,0 millions de dollars d’ici 2028.

Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché des huiles capillaires fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en ayant un impact sur la croissance du marché. La hausse de la demande d’huiles à base de plantes intensifie la croissance du marché des huiles capillaires.

L’huile capillaire est connue pour être un produit cosmétique de soin des cheveux qui nourrit le cuir chevelu et les cheveux, et est également utilisée comme revitalisant, aide élégante et tonique cicatrisant pour les cheveux. Les huiles végétales et minérales sont utilisées comme huile de base pour la fabrication de plusieurs huiles capillaires commerciales et traditionnelles. L’ingrédient le plus reconnu utilisé dans la fabrication des huiles capillaires est l’huile de coco. Huiler les cheveux est une habitude traditionnelle fréquente pour prendre soin des cheveux qui sont gravement touchés par la poussière et la pollution des environs.

Le rapport sur le marché des emballages cosmétiques en bambou présente les entreprises suivantes, notamment : – Dabur India Ltd, Marico, bajaj Consumer Care Ltd., Emami Group, L’Oréal SA, Unilever, Henkel AG, BioVeda Action Research Company, MORROCANOIL., Patanjali Ayurved ., Khadi Natural., Coty Inc., Procter & Gamble, CavinCare Group., Johnson & Johnson Private Limited, Himalaya Drug Company, Amway, Conair Corporation, AVEDA CORP

Demandez un échantillon de cette recherche premium @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-hair-oil-market

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des emballages cosmétiques en bambou, catégorise la taille du marché mondial des emballages cosmétiques en bambou (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des emballages cosmétiques en bambou par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie- Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type (huile de noix de coco, huile d’amande, huile d’argan et autres), matériau (huile capillaire légère, huile capillaire lourde, huile capillaire rafraîchissante et autres), catégorie (non médicamenteuse et médicamenteuse), application (individuelle, commerciale et autres. Commerciale est en outre sous-segmenté en salon de beauté et spa), canal de distribution (magasins spécialisés, pharmacies ou pharmacies, supermarchés, hypermarchés, supérettes et autres)

Demandez une remise sur ce rapport sur le marché des emballages cosmétiques en bambou à l’adresse : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-hair-oil-market

Raisons pour lesquelles vous devriez acheter ce rapport