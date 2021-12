Marché de l’hémoperfusion jetable Excellente croissance de 2021-2027 avec Asahi Kasei Corporation, Braun Melsungen Corporation, Baxter International Inc.

L’augmentation du nombre de traumatismes et la prévalence croissante des maladies chroniques et des troubles liés au sang, qui nécessitent des transfusions sanguines fréquentes, contribuent principalement à la croissance du marché mondial de l’hémoperfusion jetable En outre, des investissements croissants dans l’amélioration de l’infrastructure de soins de santé, ainsi que des activités de recherche et de développement généralisées dans le domaine de la thérapie plasmatique et cellulaire, soutiennent également la croissance du marché. En outre, le développement d’un équipement d’aphérèse avancé doté de fonctionnalités multifonctionnelles, telles que la dynamique de l’écoulement des fluides et l’élutriation automatique, est temporaire en tant qu’autre facteur induisant la croissance.

L’équipement de technologie d’aphérèse fait référence à un appareil qui sépare le contenu du sang du donneur en constituants spécifiques, tels que le plasma, les cellules, les plaquettes et les globules rouges et blancs, par des méthodes de filtration de la gaine. Il existe deux types d’équipements d’aphérèse, à savoir la centrifugation à flux continu et la centrifugation à flux intermittent. Cette procédure médicale est utilisée pour effectuer divers traitements de purification du sang, y compris la double filtration, l’échange de plasma, l’hémoperfusion et la taphérèse leucocytaire.

Paysage Concurrentiel avec des Acteurs clés:

Société Asahi Kasei

La Société Braun Melsungen

Baxter International Inc.

Société Fresenius kabi

Société Haemonetics

Société Hemacare (Laboratoires Charles River Inc.)

Kaneka Corporation

Laboratoires Kawasumi Inc.

Medica SpA, Nikkiso Co Ltd.

Terumo BCT Inc. (Société Terumo).

Alors que la crise du coronavirus (COVID-19) envahit le monde, nous suivons en permanence les changements sur les marchés, ainsi que les comportements industriels des consommateurs à l’échelle mondiale et nos estimations sur les dernières tendances et prévisions du marché sont effectuées après avoir examiné l’impact de cette pandémie.

Segmentation du Marché:

Rupture par Produit:

Kits d’Aphérèse Jetables

Machine d’Aphérèse

Rupture par Application:

Collecte de Sang

Traitement

Neurologie

Hématologie

Maladies Rénales

Autres

Rupture par Procédure:

Plasmaphérase

Plateletphérase

Érythrocytaphérèse

Leucaphérèse

Photophérèse

Autres

Rupture par la Technologie:

Filtration Sur Membrane

Centrifugation

Rupture par l’Utilisateur final:

Centres De Collecte de Sang

Hôpitaux et Cliniques

Autres

Répartition par Région:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Autres)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie, Indonésie, Corée, Autres)

Amérique latine (Brésil, Mexique, Autres)

Moyen-Orient et Afrique (Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Irak, Autres)

La portée du Rapport sur le marché mondial de l’hémoperfusion jetable passe de scénarios de marché à une analyse comparative entre les acteurs, les aspects de coût et de rentabilité dans des régions importantes. Les données numériques présentées sont étayées par des outils statistiques tels que l’analyse SWOT, l’Analyse des Cinq Forces de Porter, la Matrice BCG, l’Analyse de groupe de pairs et le PILON.

Table des Matières pour le Marché Mondial de l’Hémoperfusion Jetable:

Chapitre 1: Introduction, champ d’application du produit de la force motrice du marché, risque de marché, aperçu du marché et opportunités du marché mondial de l’hémoperfusion jetable

Chapitre 2: Évaluer les principaux fabricants du Marché mondial de l’hémoperfusion jetable qui se compose de son chiffre d’affaires, de ses ventes et du prix des produits

Chapitre 3: Affichage de la nature concurrentielle parmi les principaux fabricants, avec des parts de marché, des revenus et des ventes

Chapitre 4 : Présentation du marché mondial de l’hémoperfusion jetable par régions, part de marché et chiffre d’affaires et ventes pour la période projetée

Chapitre 5, 6, 7, 8 et 9: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions

Continuer….

