marché de l’hélium 3 en Amérique du Nord croît avec un TCAC de 3,2% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029

Le marché de l’hélium 3 en Amérique du Nord devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 3,2% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 85 113,16 USD mille d’ici 2029. Le principal moteur de la croissance du marché de l’hélium-3 est le déploiement continu d’équipements de détection. L’imagerie par résonance magnétique ( IRM ) et d’autres modalités d’imagerie médicale gagnent en importance et élargissent le champ d’application de l’hélium-3.

L’hélium-3 est une substance primordiale trouvée dans le manteau terrestre et est un isotope léger et stable de l’hélium comprenant deux protons et un neutron. L’hélium-3 comprend plus de protons que de neutrons, ce qui en fait le seul isotope stable de tout élément. L’hélium-3 est considéré comme un nucléide naturellement nucléogénique et cosmogénique. L’hélium-3, un isotope de l’hélium, est un gaz non radioactif, non toxique et inerte. L’hélium-3 représente environ 0,0001% de l’hélium sur terre. Cependant, il est présent en abondance sur la lune. Le soleil émet de l’hélium-3 comme déchet depuis des milliards d’années. L’hélium-3 est utilisé dans la sécurité nationale, la médecine, la recherche et la sécurité intérieure.

Le rapport sur le marché de l’hélium-3 en Amérique du Nord fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Définition du marché

Le déploiement continu d’équipements de détection est un moteur important pour le marché nord-américain de l’hélium-3. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) et d’autres modalités d’imagerie médicale gagnent en importance, et le large champ d’application de l’hélium-3 devrait propulser la croissance du marché nord-américain de l’hélium-3. Les principales contraintes qui peuvent avoir un impact négatif sur le marché nord-américain de l’hélium-3 sont la rareté de l’hélium-3 sur la planète, et l’extraction de l’hélium-3 nécessite une grande quantité d’énergie et d’équipements miniers lourds. L’extraction d’hélium-3 de la surface lunaire devient de plus en plus importante et devrait offrir une opportunité sur le marché nord-américain de l’hélium-3. Cependant, un nombre croissant de problèmes concernant l’extraction de l’hélium-3 des surfaces lunaires devrait remettre en question la croissance du marché de l’hélium-3 en Amérique du Nord.

Développement récent

En octobre 2018, selon VacuTec MeBtechnik GmbH, les détecteurs de neutrons 70 060 – 70 065 étaient des tubes compteurs proportionnels remplis d’hélium-3 pour une sensibilité optimale aux neutrons thermiques. En raison de sa grande sensibilité aux neutrons et de sa sensibilité relativement faible au rayonnement gamma, il est excellent pour les détecteurs de neutrons portables et les mesures de neutrons dans de minuscules cavités ou pipelines

En septembre 2021, Laurentis Energy Partners a démarré la production d’un isotope Hélium-3 utilisé en imagerie médicale. He-3 est un inhalant non toxique utilisé pour évaluer la fonction pulmonaire. Après avoir inhalé le gaz He-3 hyperpolarisé, les mélanges de gaz peuvent être scannés à l’aide d’un scanner d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour générer des images anatomiques et fonctionnelles détaillées de la respiration pulmonaire. Cette approche innovante permet l’identification et le traitement d’un large éventail de troubles respiratoires chroniques

Portée du marché de l’hélium-3 en Amérique du Nord

Le marché de l’hélium-3 en Amérique du Nord est classé en fonction du type, du type de produit, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Taper

Hélium de qualité ultra-pure

Hélium de haute pureté

Sur la base du type, le marché nord-américain de l’hélium-3 est classé en deux segments, à savoir l’hélium de qualité ultra haute pureté et l’hélium de qualité haute pureté.

type de produit

Gaz

Liquide

Sur la base du type de produit, le marché nord-américain de l’hélium-3 est classé en gaz et liquide.

Application

Pétrole et gaz

La défense

Centrale électrique

Médical

Autres

Sur la base de l’application, le marché nord-américain de l’hélium-3 est classé en pétrole et gaz, défense, centrale électrique, médical et autres.

Utilisation finale

RMN

La sécurité des frontières

Laboratoires de recherche sur la fusion

Autres

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’hélium-3 en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché de l’hélium-3 en Amérique du Nord fournit des détails par concurrents. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus ne concernent que les entreprises qui se concentrent sur le marché nord-américain de l’hélium-3.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain de l’hélium-3 sont ISOFLEX, Laurentis Energy Partners Inc., Air Liquide, Savannah River Site et Space Industries.

Méthodologie de la recherche

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). Les modèles de données comprennent les grilles de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, les grilles de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’Amérique du Nord par rapport à. Analyse de la part des régions et des fournisseurs. Veuillez demander un appel d’analyste en cas d’enquête supplémentaire.

Il y a 13 sections pour présenter le marché Amérique du Nord Hélium 3:

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2 : Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6: Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage complet et analyse des fabricants

Chapitre 8: Analyse des coûts de fabrication, Analyse des matières premières, Dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion de l’étude de marché sur l’hélium 3 en Amérique du Nord, annexe, méthodologie et source de données

