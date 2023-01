marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 10 685,61 USD d’ici 2029

Le rapport sur le marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique contient des données vitales qui fournissent des prévisions futures et une analyse détaillée aux niveaux mondial et régional. Ce rapport évalue les hauts et les bas estimés du rapport d’analyse de l’industrie de la valeur du TCAC pour une période de prévision spécifique, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles qu’il peut poser pour l’industrie à l’avenir, et comment localiser mieux une marque particulière. adopter pour prospérer dans ce marché en évolution rapide.

Le rapport Essential Middle East and Africa Helium-3 contient des perspectives et des informations sans fin sur les définitions, les classifications, les applications et les actions du marché, et explique également les moteurs et les contraintes du marché sur la base de l’analyse SWOT. La recherche sur la segmentation du marché couvre la recherche et l’analyse basées sur de nombreux segments de marché et d’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Les aspects essentiels de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de l’industrie. Les entreprises peuvent certainement prédire une réduction du risque d’échec avec le rapport d’étude de marché sur les dispositifs contraceptifs.

développement récent

En octobre 2018, selon VacuTec MeBtechnik GmbH, les détecteurs de neutrons 70 060 – 70 065 étaient des contre-tubes proportionnels remplis d’hélium-3 pour une sensibilité thermique optimale aux neutrons. En raison de sa grande sensibilité aux neutrons et de sa sensibilité relativement faible au rayonnement gamma, il est excellent pour les détecteurs de neutrons portables et les mesures de neutrons dans de minuscules cavités ou tuyaux.

En septembre 2021, Laurentis Energy Partners a démarré la production d’un isotope hélium-3 utilisé en imagerie médicale. He-3 est un inhalant non toxique utilisé pour évaluer la fonction pulmonaire. Après l’inhalation du gaz He-3 hyperpolarisé, les mélanges de gaz peuvent être scannés à l’aide d’un scanner d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour générer des images anatomiques et fonctionnelles détaillées de la respiration pulmonaire. Cette approche innovante permet l’identification et le traitement d’un large éventail de troubles respiratoires chroniques.

Obtenez un exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-helium-3-market

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique

Le paysage concurrentiel du marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses, les informations sur l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines de test de produit, les approbations de produit, les brevets, la largeur du produit et étendue, domaine d’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus ne concernent que les entreprises qui se concentrent sur le marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique.

L’un des principaux acteurs opérant sur le marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique est Air Liquide.

méthodologie de recherche

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles de marché cohérents et statistiques. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’extraction des données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). Les modèles de données comprennent des grilles de positionnement des fournisseurs, une analyse de la chronologie du marché, une vue d’ensemble et des conseils sur le marché, des grilles de positionnement de l’entreprise, analyse des parts de marché des entreprises, normes de mesure, Moyen-Orient et Afrique vs. Analyse de la participation des régions et des fournisseurs. Demandez un appel d’analyste en cas de questions supplémentaires.

Portée du marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique est classé en fonction du type, du type de produit, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Écrit

hélium ultra haute pureté

hélium de haute pureté

Sur la base du type, le marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique est classé en deux segments : l’hélium de qualité ultra-pure et l’hélium de haute pureté.

type de produit

Gaz

Liquide

Sur la base du type de produit, le marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique est classé en gaz et liquide.

Application

pétrole et gaz

Défendre

Centrale électrique

Docteur

Autres

Sur la base de l’application, le marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique est classé en pétrole et gaz, défense, centrales électriques, médical et autres.

utilisation finale

IRM

La sécurité des frontières

Laboratoires de recherche sur la fusion

Accédez au rapport complet en cliquant ici : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-helium-3-market

Définition du marché

Le déploiement continu d’équipements de détection est un moteur important pour le marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) et d’autres modalités d’imagerie médicale gagnent en importance, et le large champ d’application de l’hélium-3 devrait alimenter la croissance du marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique. Les principales contraintes pouvant avoir un impact négatif sur le marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique sont la rareté de l’hélium-3 sur la planète, et l’extraction de l’hélium-3 nécessite une grande quantité d’énergie et des équipements miniers lourds. . L’extraction d’hélium-3 de la surface lunaire devient de plus en plus importante et devrait offrir une opportunité sur le marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique. Cependant,

Dynamique du marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteurs

La poursuite du déploiement des équipements de détection

L’hélium-3 est essentiel dans les appareils de détection de neutrons basés sur le principe d’absorption. Les compteurs proportionnels remplis de He-3 sont des détecteurs de neutrons courants les mieux adaptés à la détection de neutrons thermiques. L’hélium-3 absorbe les neutrons et émet des particules de haute énergie détectées sous forme de courant et converties en nombre de neutrons. Les types plus grands sont également utilisés pour la spectroscopie de hauteur d’impulsion de neutrons épithermiques et rapides. Ce détecteur est extrêmement sensible au rayonnement photonique et la quantité résiduelle peut être bien différenciée à l’aide de techniques électriques. Les compteurs proportionnels He-3 ont une large gamme d’applications, y compris le contrôle de substrats riches en hydrogène, tels que l’eau et l’huile, où le substrat mesuré fonctionne comme un modérateur. Les détecteurs He-3 de TGM, par exemple, ils sont couramment utilisés en conjonction avec une source de neutrons rapides pour évaluer la teneur en humidité du sol et du béton. Ils sont également utilisés pour déterminer la quantité de pétrole dans la strate d’un puits de pétrole pendant son forage.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) et d’autres modalités d’imagerie médicale gagnent en importance

L’hélium-3 est largement utilisé dans les méthodes d’imagerie médicale, y compris l’imagerie par résonance magnétique (RMN), dans les implications respiratoires cliniques telles que l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique, la fibrose kystique, les lésions pulmonaires radio-induites et la transplantation. . L’hélium est le plus souvent utilisé comme cryogène dans les équipements d’IRM. Les cryogènes sont des substances qui résistent à des températures extrêmement basses, comme la glace dans une glacière. L’hélium a une température liquide de plus de 450 degrés en dessous de zéro. Parce que les bobines des appareils IRM doivent être maintenues près de cette température pour générer le champ magnétique puissant nécessaire pour prendre des photos, les bobines sont entourées d’hélium liquide dans les appareils IRM.

Large champ d’application de l’hélium-3

L’hélium-3 a une large gamme d’applications, ce qui lui permet de prospérer dans le monde entier. Presque tout l’hélium-3 est utilisé à des fins de sécurité dans le monde entier. La cryogénie, les ordinateurs quantiques, les installations de diffusion de neutrons, l’exploration pétrolière et gazière et diverses applications médicales sont d’autres utilisations. L’hélium-3 est utilisé par les organisations spatiales comme gaz de purge inerte pour les systèmes à hydrogène et comme agent de pressurisation pour les systèmes de fluides au sol et en vol. L’hélium est également utilisé comme agent cryogénique pour refroidir divers matériaux et dans les opérations de soudage de précision. L’utilisation de l’hélium comme gaz inerte non toxique le rend excellent pour une utilisation dans des conditions d’atmosphère contrôlée. L’hélium est un liquide à des températures inférieures à 269 degrés Celsius, ce qui en fait un liquide de refroidissement approprié pour la recherche en informatique quantique. Dans la médecine moderne, la technologie IRM est indispensable. Les aimants supraconducteurs à l’intérieur des scanners IRM atteignent des températures extrêmement élevées et sont refroidis à l’hélium. Chaque année, un seul scanner IRM consomme 700 litres d’hélium. Il est utilisé comme liquide de refroidissement dans les détecteurs thermographiques quantiques, comme gaz de purge dans les systèmes de propulsion de missiles et comme agent de pressurisation du carburant. un seul scanner IRM consomme 700 litres d’hélium. Il est utilisé comme liquide de refroidissement dans les détecteurs thermographiques quantiques, comme gaz de purge dans les systèmes de propulsion de missiles et comme agent de pressurisation du carburant. un seul scanner IRM consomme 700 litres d’hélium. Il est utilisé comme liquide de refroidissement dans les détecteurs thermographiques quantiques, comme gaz de purge dans les systèmes de propulsion de missiles et comme agent de pressurisation du carburant.

Des opportunités

L’extraction d’hélium-3 des surfaces lunaires devient de plus en plus importante

Au cours des dernières décennies, la science-fiction et la réalité ont été motivées par le concept de récolter un type d’énergie propre et efficace de la Lune. Le vent solaire a assailli la Lune avec des quantités massives d’hélium-3, contrairement à la Terre, qui est protégée par son champ magnétique. Parce qu’il n’est pas radioactif et ne génère pas de déchets dangereux, on prévoit que cet isotope pourrait fournir une énergie nucléaire plus sûre dans un réacteur à fusion. Les concentrations d’hélium-3 à la surface de la Lune sont de l’ordre de 0,01 ppm. Diverses personnes ont préconisé d’explorer la lune, d’exploiter le régolithe lunaire et d’utiliser l’hélium-3 pour la fusion. En raison des faibles quantités d’hélium-3, tout équipement minier devrait gérer une grande quantité de régolithe.

Quelques points importants de TOC :

Chapitre 1: Aperçu du marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique, aperçu du produit, segmentation du marché, aperçu du marché des régions, dynamique du marché, contraintes, opportunités et nouvelles et politiques de l’industrie.

Chapitre 2: Analyse de la chaîne industrielle de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique, fournisseurs de matières premières en amont, principaux acteurs, analyse du processus de production, analyse des coûts, canaux de marché et principaux acheteurs en aval.

Chapitre 3 : Analyse de la valeur, production, taux de croissance et analyse des prix par type de Moyen-Orient et d’Afrique Helio-3.

Chapitre 4: Moyen-Orient et Afrique Helio-3 Caractéristiques, consommation et part de marché en aval par application

Chapitre 5 : Moyen-Orient et Afrique Helio-3 Volume de production, prix, marge brute et revenus ($) par régions.

Chapitre 6: Production, consommation, exportation et importation d’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique par régions.

Chapitre 7: État du marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique et analyse SWOT par régions.

Chapitre 8: Paysage concurrentiel, introduction des produits, profils des entreprises, état de distribution du marché par les acteurs du Moyen-Orient et d’Afrique

Chapitre 9: Analyse et prévisions du marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique par type et application.

Chapitre 10: Analyse et prévisions du marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique par régions.

Chapitre 11 – Caractéristiques de l’industrie de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique, principaux moteurs, analyse SWOT des nouveaux entrants, analyse de faisabilité des investissements.

Chapitre 12: Le marché de l’hélium-3 au Moyen-Orient et en Afrique Conclusion de l’ensemble du rapport.

TOC est informé @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-helium-3-market

Explorer plus de rapports

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-polyols-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-polyphenylene-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pu-polyurethane-elastomer-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-reactive-diluents-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cerium-oxide-nanoparticles-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle !

Data Bridge Market Research s’est présentée comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir une information efficace afin que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Les experts de Data Bridge dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et font confiance à notre travail acharné avec certitude. Nous sommes fiers de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contact:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesale@databridgemarketresearch.com