Marché de l’extrusion alimentaire – Concentration croissante de l’industrie, tendances de l’industrie de la croissance des principaux acteurs et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché de l’extrusion alimentaire haut de gamme a été conçu en gardant à l’esprit les exigences des clients, ce qui les aidera finalement à augmenter le retour sur investissement (ROI). Ce rapport d’activité fournit également la valeur du TCAC (taux de croissance annuel composé) et sa fluctuation au cours d’une période de prévision spécifiée. Des informations claires et de pointe sont présentées dans ce rapport marketing qui aide l’industrie du marché de l’extrusion alimentaire à comprendre le type de consommateurs, les besoins et les préférences des consommateurs, leurs perceptions du produit, leur intention d’achat, leur désir d’un produit particulier, ainsi que leurs différents goûts pour produits spécifiques déjà sur le marché.

Les caractéristiques ou paramètres associés au marché contribuent au développement et au succès d’une entreprise. Le rapport sur le marché de l’extrusion alimentaire fiable comprend une étude complète de l’état de l’industrie, du potentiel actuel du marché et des perspectives futures sous tous les angles. Ce rapport de l’industrie fournit des connaissances et des informations complètes sur le paysage du marché en évolution rapide, ce qui est déjà présent sur le marché, les tendances futures ou les attentes du marché, le paysage concurrentiel et les stratégies des concurrents qui aident à la planification industrielle du marché de l’extrusion alimentaire dans lequel il opère. le potentiel de surpasser les concurrents.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de l’extrusion alimentaire prévoit un TCAC de 5,10 % pour la période de prévision 2021-2028. La croissance et l’expansion de l’industrie des aliments et des boissons, la demande accrue d’aliments transformés, la sensibilisation accrue des consommateurs aux produits alimentaires hautement nutritionnels et l’augmentation du revenu personnel disponible des grandes entreprises sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché de l’extrusion alimentaire.

L’extrusion dans l’industrie alimentaire fait référence à la transformation de matières premières végétales. L’extrusion des aliments augmente la digestibilité de divers composants végétaux tels que l’amidon et les protéines. Le processus d’extrusion des aliments améliore la qualité et la digestibilité des aliments. En d’autres termes, l’extrusion alimentaire est un processus de mélange, d’écoulement de fluide, de déformation, de caramélisation, de réduction de la taille des particules, de cisaillement, de fusion, de plastification et de formage. La nourriture extrudée est coupée à une taille spécifique avec une lame.

Principaux fabricants du marché Extrusion alimentaire:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’extrusion alimentaire sont Solvay, Stepan Company, Xylem, Trojan Technologies Group ULC., Evonik Industries AG, FINK TEC GmbH, Universal Robina Corporation., NEOGEN Corporation., Evoqua Water Technologies LLC, AMERICAN INTERNATIONAL EXTRUSION. , Mondelēz International., Lindquist Machine Corporation, Calbee, Frito-Lay North America, Inc., Bühler AG, Triott Group, Coperion GmbH, The Bonnot Company, Flexicon Corporation et Akron Tool & Die Co., Inc. une entreprise nationale et mondiale joueur. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Table des matières

Perspectives du marché mondial de l’extrusion alimentaire : par grande entreprise, région, type, application et prévisions de segment, 2022-2028

Aperçu du marché

Analyse compétitive des joueurs

Profil de l’entreprise (meilleur joueur)

Taille du marché de l’extrusion alimentaire par type et application

État et perspectives du marché régional

Situation actuelle et perspectives du marché de l’extrusion alimentaire

Prévisions du marché par région, type et application

dynamique du marché

Analyse des facteurs influençant le marché

Résultats/conclusions de la recherche

annexe

Les principaux avantages de la connaissance des statistiques sur l’extrusion alimentaire sont-ils couverts ?

Quelle est la taille totale du marché mondial de l’extrusion alimentaire et de ses segments ?

Quels sont les segments et sous-segments clés du marché ?

Quels sont les principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis du marché Extrusion alimentaire? Comment sont-ils censés affecter le marché?

Quelles sont les opportunités d’investissement intéressantes sur le marché de l’extrusion alimentaire ?

Quelle est la taille du marché alimentaire Extrusion aux niveaux régional et national?

De quoi s’inquiètent les principaux acteurs du marché ?

Quelles sont les stratégies de croissance employées par les principaux acteurs du marché Extrusion alimentaire?

Quelles sont les dernières tendances du marché de l’extrusion alimentaire ?

Quels sont les défis rencontrés dans la croissance du marché Extrusion alimentaire?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance de la taille du marché de l’extrusion alimentaire?

Par zone géographique

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Raisons d’acheter le marché des bouffées alimentaires

Le rapport fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle.

Il offre une perspective prospective sur les différents facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

Il fournit une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance attendue du marché.

Il aide à comprendre les principaux domaines de produits et leur avenir.

Fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle pour vous garder en avance sur vos concurrents.

Aide à prendre des décisions commerciales éclairées grâce à des informations complètes sur le marché et à une analyse approfondie des segments de marché.

