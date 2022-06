Marché RFID des centres de données avec analyse d’impact COVID-19, principales entreprises IBM Corporation, Zebra Technologies, technologie Alien, prévisions jusqu’en 2028

e marché mondial RFID des centres de données devrait croître à un rythme plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport comprend la dernière couverture de l’impact de COVID-19 sur le marché RFID des centres de données. Le centre de données RFID utilise la technologie RFID pour la gestion et la surveillance des actifs critiques et très coûteux, notamment les routeurs, les serveurs, les supports de bande et d’autres actifs informatiques dans un centre de données. Les solutions RFID des centres de données offrent des services de gestion d’actifs, d’intégration et de surveillance environnementale.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000216/

Principaux acteurs clés du profilage :

1. IBM Corporation

2. Zebra Technologies

3. Technologie extraterrestre

4. Avery Dennison

5. Hewlett Packard Enterprise

6. Technologie de l’information Invengo

7. Impinj

8. GAO RFID

9. Omni-ID

10. Code RF

La RFID active transmet les informations des étiquettes d’actifs à un système de gestion, offrant des données utiles. Outre la surveillance et le suivi des actifs, la technologie permet aux utilisateurs finaux de lire plusieurs étiquettes instantanément, améliorant ainsi l’efficacité des opérations. Le rapport comprend également les aspects cruciaux liés aux événements récents tels que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions et les alliances. Il proclame l’ajout d’une nouvelle dimension à cette industrie expliquant la performance des principaux acteurs.Le rapport Data Center RFID Market fournit une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché dans des pays clés tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis Italie, Chine, Japon , Corée du Sud, Inde, Australie, Brésil et Arabie Saoudite. L’analyse du marché RFID des centres de données jusqu’en 2028 est une étude spécialisée et approfondie de la technologie, des médias et des télécommunications, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché RFID des centres de données avec une segmentation détaillée du marché par déploiement, taille de l’organisation et géographie. Ce rapport étudie également la part de marché mondiale de Data Center RFID, le paysage de la concurrence, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente et les distributeurs.

Bon de commande pour acheter une copie complète de ce rapport :

https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000216/

Dynamique du marché :

L’augmentation de la demande pour une gestion efficace des ressources des centres de données est le principal facteur de croissance du marché RFID des centres de données. Cependant, le coût de déploiement élevé et le manque de sensibilisation aux avantages offerts par la RFID des centres de données sont quelques-uns des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché de la RFID des centres de données. De plus, l’adoption croissante de l’automatisation des centres de données devrait stimuler la croissance du marché RFID des centres de données.

Segmentation du marché :

Le marché mondial des centres de données RFID est segmenté en fonction des solutions, des services, de la verticale. Sur la base de la solution, le marché est segmenté en lecteurs, étiquettes, logiciels, antennes. Sur la base des services, le marché est segmenté en services professionnels, services d’intégration. Sur la base de la verticale, le marché est segmenté en BFSI, télécommunications et informatique, gouvernement, soins de santé, autres.

Enfin, tous les aspects du marché RFID des centres de données sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial ainsi que régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché, fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, de ses limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie en matière de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous nous spécialisons dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux. Nous nous engageons à fournir à nos clients des services de recherche et de conseil de la plus haute qualité. Nous aidons nos clients à comprendre les principales tendances du marché, à identifier les opportunités et à prendre des décisions éclairées grâce à nos offres d’études de marché à un coût abordable.

Nous contacter

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Site Web : http://www.theinsightpartners.com/