Marché de l’externalisation de l’analyse de données 2021 Développements récents, données segmentées et analyse des données d’exploitation commerciale d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de l’externalisation de l’analyse des données était évaluée à 7,7 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 107,9 milliards USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 34,1 % de 2022 à 2030. Les organisations embauchent des fournisseurs de services d’externalisation d’analyse de données pour effectuer des analyses sur les données qu’ils fournissent à l’entreprise d’externalisation. Selon les recherches de l’industrie, la demande de services est en hausse. La plupart des entreprises sont désormais conscientes des avantages et des avantages financiers de l’externalisation des services d’analyse de données. Les entreprises peuvent externaliser l’analyse des données en raison d’un manque de ressources humaines qualifiées et d’expertise. Les avantages de l’externalisation de l’analyse de données encouragent les entreprises à gagner des parts de marché et à mieux connaître leurs clients, ainsi qu’à prendre des décisions commerciales stratégiques basées sur des rapports d’analyse de données.

L’un des principaux facteurs de croissance du marché est la quantité croissante de données numériques combinée à la complexité de la gestion d’une telle quantité de données. Cependant, les problèmes de confidentialité et de sécurité des données sont les principaux obstacles à l’expansion du marché. De plus, le marché devrait bénéficier d’une attention accrue à la gestion des données des plateformes de médias sociaux et de l’évolutivité rapide des modèles d’analyse de données d’externalisation.

Définition du marché mondial de l’externalisation de l’analyse des données

L’externalisation de l’analyse des données est un modèle de partenariat dans lequel une entreprise confie ses données à un fournisseur de services en échange d’un reporting pertinent. Simultanément, le fournisseur est responsable de tous les autres aspects du service, y compris la configuration et le support de l’infrastructure, l’administration des données et l’analyse des données .

COVID – 19 Impact sur le marché mondial de l’externalisation de l’analyse des données

La pandémie de COVID-19 a un impact positif sur le marché de l’externalisation de l’analyse des données, en raison d’un changement important vers l’adoption de plateformes numériques et de politiques de travail à domicile. Alors que la nouvelle normalité après la pandémie de COVID-19 n’est toujours pas claire, il est évident que la numérisation va s’accélérer. La tendance des gens à utiliser moins d’argent liquide devrait se poursuivre. Les paiements sans contact peuvent devenir une exigence plutôt qu’un choix.

De plus, selon l’article publié par la Société de développement de services informatiques et de logiciels personnalisés en 2021, les dépenses informatiques de Scand Ltd. étaient en baisse avant même le début de la pandémie avec une baisse de 7,3 % de 2019 à 2020. Une baisse de plus de 6,8 % ont été observés dans les dépenses mondiales d’externalisation et de services informatiques. La pandémie a joué un rôle essentiel dans la promotion de l’adoption de l’infrastructure numérique dans de nombreux pays du monde, car les gens devaient compter sur les supports numériques pour assurer la connectivité avec les autres membres de la communauté. Les entreprises ont désespérément besoin d’étendre leurs offres et outils numériques, provoquant un boom de l’externalisation des services informatiques. D’ici la fin de 2021, les services d’externalisation informatique devraient augmenter de 5,5 %, avec une augmentation globale de 4,3 % des dépenses informatiques mondiales.

Dynamique du marché mondial de l’externalisation de l’analyse des données

Facteurs : Complexité des données des consommateurs

Des entreprises telles que FedEx et Amazon utilisent l’analyse de données depuis plus d’une décennie. Amazon a développé des algorithmes axés sur les besoins réguliers des consommateurs avec l’aide de data scientists et d’analystes internes. Ils ont accès à une grande quantité de données sur leurs clients, ce qui aide à créer un profil de leurs clients. L’algorithme prend toutes ces données et les cible avec des articles spécifiques, augmentant ainsi la probabilité d’un achat. Les petites industries peuvent ne pas avoir accès à ces ressources. Ils peuvent avoir besoin d’utiliser des solutions tierces pour répondre à leurs besoins d’analyse de données, car les solutions internes sont coûteuses.

De plus, les solutions tierces offrent une richesse d’expertise provenant d’une variété de secteurs et d’entreprises/projets connexes, ce qui peut contribuer positivement aux objectifs et aux besoins de l’entreprise. Par conséquent, les entreprises utilisent des solutions d’externalisation de l’analyse de données pour bénéficier d’experts expérimentés à une fraction du coût, entraînant ainsi la croissance du marché.

Contraintes : problèmes de sécurité et de confidentialité des données

Les inquiétudes concernant la confidentialité et la sécurité des données privées des consommateurs ont augmenté en raison de l’augmentation des cyberattaques et des menaces à travers le monde. Pour assurer la sécurité des données sensibles du public collectées et récoltées par les entreprises, les gouvernements et autres organismes de réglementation concernés ont introduit de nombreuses politiques de conformité et de réglementation pour protéger ces données et garantir leur traitement approprié.

Des politiques, telles que le Règlement général sur la protection des données, introduites par l’Union européenne, appliquent sept principes de légalité, d’équité et de transparence ; limitation des finalités ; minimisation des données ; précision; limitation de stockage ; intégrité et confidentialité (sécurité); et responsabilité. Le RGPD vise un traitement approprié des données personnelles. Le traitement implique la collecte, l’organisation, la structuration, le stockage, la modification, l’information, l’utilisation, l’interaction, la fusion, la limitation, la suppression ou la destruction de données personnelles. Les politiques de conformité, telles que le RGPD et d’autres réglementations similaires, exhortent les entreprises à réfléchir à l’adoption ou à l’implication d’un fournisseur tiers d’analyse de données et à exposer un risque de violation de données.

Étendue du marché mondial de l’externalisation de l’analyse des données

L’étude classe le marché de l’externalisation de l’analyse de données en fonction du type, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région.

Par type de perspectives ( chiffre d’affaires, milliards de dollars, 2017 – 2030 )

Descriptif

Prédictif

Prescriptif

Par Application Outlook ( Revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Analyse des ventes

Analytique marketing

Analyse des risques et financière

Analyse de la chaîne d’approvisionnement

Les autres

Par perspectives verticales de l’industrie ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2030 )

BFSI

Télécom

Détail

Soins de santé

Médias et divertissement

Les autres

Perspectives par région ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment prédictif est projeté pour la plus grande part de marché, par type

Sur la base du type, le marché de l’externalisation de l’analyse de données est segmenté en analyses descriptives, prédictives et prescriptives. Le segment prédictif a été le plus gros contributeur du marché, avec une part de 48,5 % sur le marché de l’externalisation de l’analyse des données. L’analyse prédictive est sur le point de révolutionner le fonctionnement des entreprises modernes. Comprendre les besoins des clients bien à l’avance et se préparer en conséquence profitera aux organisations pour fournir des services à valeur ajoutée aux utilisateurs finaux. La prédiction permettra aux entreprises d’être préparées à l’avance avec les besoins essentiels des clients.

De plus, l’industrie 4.0 se développe à un rythme sans précédent. Avec l’expansion de la quatrième phase industrielle, le marché mondial de l’analyse prédictive devrait également croître considérablement au cours de la période prévue de 2022 à 2030. En outre, l’industrialisation croissante et la demande d’automatisation dans presque toutes les entreprises devraient également stimuler la croissance du marché. . Avec les développements technologiques dans les domaines d’activité, tels que la fabrication et la logistique, la demande de solutions d’analyse prédictive devrait croître rapidement dans les années à venir. En conséquence, la croissance du segment prédictif mondial devrait s’accélérer.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de l’externalisation de l’analyse des données a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Dans le monde, l’Asie-Pacifique devrait détenir le TCAC le plus élevé de 37,2 % sur le marché mondial de l’externalisation de l’analyse des données au cours de la période de prévision . Les principaux pays considérés dans la région Asie-Pacifique sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide en raison de la numérisation croissante et des services de commerce électronique à diverses fins commerciales dans des pays comme la Chine et l’Inde. En outre, la disponibilité d’une main-d’œuvre à faible coût, d’une main-d’œuvre et d’une infrastructure informatique en développement sont d’autres facteurs qui devraient soutenir la croissance du marché cible dans la région Asie-Pacifique.

L’Inde a été un chef de file en matière de génération de revenus sur le marché de l’externalisation de l’analyse de données, générant 2 milliards de dollars grâce aux services d’analyse TCS. Ces entreprises investissent massivement dans ces domaines, augmentant ainsi leur offre de services, comme Analytics India Magazine et Praxis Business School, selon l’étude de 2019. De plus, en Inde, environ 47 % des revenus de l’analyse ont augmenté grâce aux exportations vers les États-Unis, tandis que le Royaume-Uni, en deuxième position, a enregistré 9,6 % des 27 milliards de dollars de revenus générés par l’externalisation.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial de l’externalisation de l’analyse des données

La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat. Les principaux acteurs du marché mondial sont :