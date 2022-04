Marché de l’externalisation de la gestion du cycle de revenus des soins de santé: un aperçu des facteurs et des tendances importants qui influencent le marché | Prévu jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial de l’externalisation de la gestion du cycle des revenus des soins de santé:

L’objectif du rapport d’étude de marché sur l’externalisation de la gestion du cycle de revenus des soins de santé est de fournir une analyse détaillée de l’industrie des soins de santé et de son impact en fonction des applications et des différentes régions géographiques, d’analyser stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. En gardant à l’esprit la façon dont les gens vivent, croient et dépensent, une analyse des études de marché a été réalisée pour fournir des informations de qualité sur le marché. Les profils d’entreprise de tous les acteurs et marques clés qui dominent le marché de l’externalisation de la gestion du cycle des revenus des soins de santé avec des mouvements tels que les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions qui à leur tour affectent les ventes, l’importation, l’exportation, les revenus et les valeurs du TCAC sont mentionnés dans le meilleur rapport d’externalisation de la gestion du cycle de revenus des soins de santé.

An influential Healthcare Revenue Cycle Management Outsourcing Market research document is most relevant, exclusive, fair and creditable international market research report which converts complex market insights into simpler version. With this report businesses can focus on the data and realities of Healthcare industry which helps to keep on the right path. An influential market report is mainly segmented based on type, application, and region. The competitive landscape section of the report provides a clear insight into the market share analysis of key industry players. The comprehensive Healthcare Revenue Cycle Management Outsourcing Market analysis report gives an examination of various segments that are relied upon to witness the quickest development amid the estimate forecast frame.

Le marché mondial de l’externalisation de la gestion du cycle des revenus des soins de santé devrait connaître une croissance du marché à un taux potentiel de 14,70 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la gestion du cycle des revenus (RCM) est un type de processus financier utilisé pour le traitement des réclamations, la gestion des paiements et la génération de revenus. Il est généralement utilisé par les établissements de santé ou les sociétés de facturation médicale dans le but de résoudre les problèmes et de suivre le processus de réclamation. Cela aide également à réduire les coûts d’exploitation de l’infrastructure, de l’équipement et des logiciels de bureau et à maintenir les opérations de facturation.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’externalisation de la gestion du cycle des revenus des soins de santé sont l’augmentation des taux d’industrialisation et d’urbanisation, l’augmentation rapide de la prévalence des maladies à travers le monde, l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation des coûts de fonctionnement des établissements de santé et sociétés de facturation médicale et institutions médicales en plein essor.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché de l’externalisation de la gestion du cycle des revenus des soins de santé en raison de l’augmentation du nombre d’institutions médicales et de l’adoption croissante de technologies de pointe, notamment les systèmes de dossier de santé électrique (DSE) et les systèmes d’information hospitaliers.

Principaux acteurs clés du marché mondial de l’externalisation de la gestion du cycle des revenus des soins de santé:

Compétent

Merriam Webster

Réseau de gestion des systèmes de santé

Société Cerner

Constellation Technologies de la santé

Première source

Gestion médicale Meridian Conifer Health Solutions, LLC

VTT

Source médicale

edgeMED Santé

Greenway Santé, LLC

Parallon

Waystar Santé

PratiqueMax et plus……………….

Segmentation globale du marché Externalisation de la gestion du cycle des revenus des soins de santé :

Segmentation des types :

Pré-intervention

Intervention

Post-intervention

Segmentation des services :

Services dorsaux

Services intermédiaires

Services frontaux

Segmentation des applications :

Petits hôpitaux/hôpitaux ruraux

Hôpitaux communautaires et grands hôpitaux

Services des centres médicaux universitaires

