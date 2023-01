marché de l’exploration des hydrocarbures en eau profonde et devrait atteindre 18,97 milliards USD d’ici 2029

Le rapport de recherche « Deepwater Hydrocarbon Exploration Market » propose une analyse plus approfondie des tendances récentes et futures du marché mondial. Ce rapport de marché met à disposition le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Selon ce rapport de marché, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) substantiel au cours de la période de prévision. Les lecteurs du rapport disposent également d’une analyse géographique approfondie pour fournir une compréhension claire de la croissance régionale du marché. Le document sur le marché de l’exploration d’hydrocarbures en eau profonde fournit également une étude approfondie sur différents segments de marché et régions.

En outre, les acteurs du marché peuvent utiliser le rapport d’analyse de marché sur l’exploration des hydrocarbures en eau profonde pour obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. Ce rapport d’activité couvre toutes les principales régions et pays pour l’étude des paramètres du marché. L’analyse régionale aidera les acteurs du marché à exploiter des marchés régionaux inexplorés, à préparer des stratégies spécifiques pour les régions cibles et à comparer la croissance de tous les marchés régionaux. Le rapport de marché contient les informations de base sur l’industrie, la définition, la classification, l’application, la structure de la chaîne industrielle, l’aperçu de l’industrie et l’analyse du marché international. Le marché de premier ordre de l’exploration des hydrocarbures en eau profonde souligne les principaux fabricants mondiaux, pour définir, décrire et analyser le paysage de la concurrence sur le marché à l’aide de l’analyse SWOT.

Portée et segmentation du marché de l’exploration des hydrocarbures en eau profonde

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Service (exploration en eaux profondes, forage en eaux profondes et production en eaux profondes), profondeur (eaux profondes, eaux ultra profondes), plates-formes de forage (plate-forme fixe, plate-forme autoélévatrice, plate-forme de tour conforme, systèmes sous-marins, plates-formes Spar) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Oceaneering International, In (États-Unis), Transocean Ltd. (Suisse), Seadrill Limited (Bermudes), Noble Corporation (Royaume-Uni) , Valaris Limited (Royaume-Uni) , Saipem SpA (Italie), Sapura Energy Berhad (Malaisie), Nabors Industries Ltd. (Bermudes), Shelf Drilling Ltd (EAU), Aker Solutions (Norvège), CGG (France), MODEC, INC. (Japon), PGS (Norvège), SBM Offshore (Pays-Bas), Shell plc (Royaume-Uni), Subsea 7S. UNE. (Royaume-Uni), CNOOC Limited (Chine), SeaBird Exploration (Chypre), Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) (Malaisie) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Facteurs divers associés à l’exploration des hydrocarbures en eaux profondes

Hausse des collaborations stratégiques

Analyse stratégique du marché de l’exploration des hydrocarbures en eau profonde

Le marché de l’exploration des hydrocarbures en eaux profondes a connu une croissance significative dans les années à venir en raison de la demande toujours croissante d’hydrocarbures conventionnels tels que le gaz naturel et le pétrole brut, en particulier sur les marchés en développement. Selon l’analyse de l’Energy Information Administration (EIA), plus de 11 % des réserves mondiales prouvées de pétrole et de gaz sont des réservoirs en eau profonde. En outre, les activités intensives de recherche et développement de plusieurs grandes entreprises dans le domaine de l’exploration des hydrocarbures en eaux profondes devraient ouvrir de nouvelles opportunités aux acteurs du marché nouveaux et existants.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’exploration des hydrocarbures en eaux profondes était évalué à 10,10 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 18,97 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,20 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des configurations de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse des déficits de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Définition du marché

Les hydrocarbures trouvés sous le plancher océanique sont la seule source de pétrole et de gaz. Ces composés sont intacts alors que les réserves de pétrole et de gaz s’épuisent. Par conséquent, ils gagnent en popularité dans le secteur pétrolier et gazier. A l’heure actuelle, près de 11% de toutes les réserves d’hydrocarbures à la surface de la terre contiennent des réserves en eaux profondes.

Dynamique du marché mondial de l’exploration des hydrocarbures en eaux profondes

Conducteurs

Demande croissante d’appareils de forage automatisés

In every end user industry, industrial automation has changed their corporate operations. The oil and gas industry is witnessing an increase in automated drilling. Numerous industrial control systems and automation technologies, such as DCS, PLC, SCADA, and HMI, play a vital role in improving dependability and enhancing manufacturing processes by reducing human error. Computer-controlled operations and robotic drilling machines have also aided to improve worker safety in the drilling sector. Government agencies such as ISOs, and utility operators have all conveyed an extreme interest in the advances in record management and security of essential data in the energy industry

Moreover, increasing investment in the respective projects and rise in the number of research and development projects to explore other unconventional hydrocarbon deepwater sources influence the growth of the deepwater hydrocarbon exploration market. Also, the increasing population and high consumption of energy positively affects the deepwater hydrocarbon exploration market.

Opportunities

Miscellaneous factors associated with deepwater hydrocarbon exploration

The deepwater hydrocarbon exploration market gained significant in last few years due to growing crude oil costs which led to the economic viability of deep-sea drilling and was further reinforced by technological advancement in the deepwater hydrocarbon exploration market. Moreover, growing number of major market players shifting their focus toward the unexplored ultradeep and deepwater hydrocarbon traps have further boosted the market’s growth. This trend will create several opportunities for the market in upcoming years. Furthermore, growing requirement and awareness for apposite regulatory framework is projected to further support the market growth during forecast period.

