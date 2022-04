Marché de l’expansion cellulaire 2020 Rapport de recherche détaillé jusqu’en 2027 couvrant des acteurs clés tels que Danaher Corporation, Thermo Fisher Scientific, Inc., Corning Incorporated, Lonza, Merck KGAA, Terumo Corporation, Stemcell Technologies    

Le Marché mondial de l’expansion cellulaire Le rapport de recherche publié par Emergen Research a été formulé à partir de l’analyse des principaux détails commerciaux et de la vaste répartition géographique de l’industrie du marché de l’expansion cellulaire. L’étude offre une couverture complète de l’analyse qualitative et quantitative du marché de l’expansion cellulaire ainsi que des données statistiques cruciales sur le marché de la technologie féminine.

L’adoption de médicaments régénératifs et l’incidence croissante du cancer sont quelques-uns des facteurs moteurs du marché de l’expansion cellulaire. L’expansion cellulaire est utilisée dans les tests de médicaments et le développement de thérapies cellulaires et de tissus cancéreux. Le coût élevé de la recherche cellulaire et les réglementations strictes entravent la croissance du marché de l’expansion cellulaire.

Les réglementations et les fonds gouvernementaux contribuent au développement du marché de l’expansion cellulaire. Les gouvernements investissent dans la recherche sur les cellules souches en raison de l’incidence croissante du cancer dans le monde, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. Les entreprises du marché investissent également dans la fabrication de systèmes d’expansion cellulaire car ils réduisent le risque de contamination et respectent les réglementations gouvernementales.

Le marché mondial de l’expansion cellulaire devrait atteindre une valeur de 39,74 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. L’incidence croissante des maladies chroniques et rares telles que le cancer stimule la croissance des revenus du marché de l’expansion cellulaire. L’augmentation des investissements des gouvernements de divers pays dans la recherche et un nombre croissant d’installations de production certifiées GMP devraient contribuer à la croissance du marché.

Quelques faits saillants clés du rapport ;

Les cellules souches humaines connaissent une demande accrue en raison de la croissance de la recherche et de la popularité de la médecine régénérative. L’application de systèmes automatisés dans la production de cellules souches de qualité clinique est le moteur de la croissance du segment.

Le segment de la médecine régénérative et de la recherche sur les cellules souches représentait la plus grande part des revenus dans le segment des applications. L’augmentation du financement de la recherche sur les cellules souches et la popularité croissante de la médecine régénérative contribuent à la croissance du segment.

Le marché nord-américain représentait la plus grande part des revenus du marché de l’expansion cellulaire en 2019. Les sociétés de recherche de la région sont équipées d’équipements sophistiqués, de capteurs avancés et reçoivent des fonds massifs des secteurs public et privé.

Le rapport fournit une étude méthodique des fragments du marché de l’expansion cellulaire et une analyse approfondie de l’aperçu du marché. L’étude implique l’utilisation d’outils analytiques efficaces tels que l’analyse SWOT et les cinq forces de Porter pour inspecter les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces associées à la croissance des différents segments de marché. Le rapport fournit des détails cruciaux, tels que les parts de marché des principaux acteurs, qui aident le lecteur à obtenir une vision complète du marché de l’expansion cellulaire.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’expansion cellulaire en :

Pour les besoins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’expansion cellulaire en fonction du produit, du type de cellule, de l’application, de l’utilisateur final et de la région :

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Consommables

Réactifs

Milieux

Sérums

Consommables

Instruments

Expansion cellulaire Équipement de

en flux

Compteurs

de cellules

équipements de

support

Cytomètres

Centrifugeuses

support

AutresBioréacteurs à fibres

Systèmes d’expansion cellulaire automatisés

Perspectives des types de cellules (revenus, millions USD ; 2017-2027)

mammifères

humaines de

Cellules

souches adultes Cellules souches

pluripotentes induites Cellules souches

embryonnaires Cellules

différenciées

animales

microbiennes

(revenus, millions USD ; 2017-2027)

Régénératif Médecine et recherche sur les cellules souches Recherche sur

le cancer et les cellules

Autres (études cliniques, études toxicologiques)

Perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Instituts de recherche

Sociétés biotechnologiques et biopharmaceutiques

Banques de cellules

Autres utilisateurs finaux (hôpitaux et laboratoires de diagnostic)

Segment géographique couvert dans le représentant ort:

Le expansion cellulaire fournit des informations sur la zone de marché, qui est ensuite subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché de l’expansion cellulaire contient des réponses à vos questions suivantes :

Qui sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché de l’expansion cellulaire ? Quels sont leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées ?

Quel était le statut du marché mondial du marché Expansion cellulaire? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché Expansion cellulaire?

Quel est l’état actuel du marché du marché Expansion cellulaire? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois au niveau de l’entreprise et du pays ? Quelle est l’analyse du marché du marché de l’expansion cellulaire en tenant compte des applications et des types?

En identifiant les emplacements à forte amélioration, l’étude inspecte les entrées ouvertes, en gardant un œil sur les complices.

Il examine chaque sous-marché en termes d’une conception d’amélioration unique et sa contribution au marché.

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché de l’expansion cellulaire par matières premières en amont et industrie en aval ?

Il examine les développements récents, tels que les avancées, les stratégies commerciales, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions.

Il dresse délibérément le profil des principaux acteurs du marché et étudie en profondeur leurs stratégies d’avancement.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1. Méthodologie et sources

Chapitre 2. Résumé analytique

Chapitre 3. Informations clés

Chapitre 4 Marché de l’expansion cellulaire Analyse de segmentation et d’impact \

Chapitre 5. Marché de l’expansion cellulaire par matériaux et tendances, revenus (en millions USD) Chapitre 6. Marché de l’expansion cellulaire par impression et tendances des composants, revenus (en millions USD)

Chapitre 7. Marché de l’expansion cellulaire par utilisation finale Insights & Trends, Revenue (USD Million)

Chapitre 8. Perspectives régionales du marché de l’expansion cellulaire

Chapitre 9. Paysage concurrentiel

