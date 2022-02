Marché de l’exosquelette médical avec analyse d’impact de Covid-19 et perspectives de la demande 2029

Pour une période de prévision estimée de 2022 à 2029, le rapport affiche les valeurs du TCAC pour l’industrie, ce qui aide à déterminer les coûts et les valeurs ou stratégies d’investissement. Un chapitre sur le marché mondial et toutes ses sociétés associées ainsi que leurs profils élargissent la portée de ce rapport. En outre, les facteurs d’influence tels que les moteurs du marché, les contraintes du marché et l’analyse de la concurrence ont été étudiés dans le rapport à l’aide de l’analyse SWOT. Ce rapport évalue l’industrie en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’état du marché, l’amélioration du marché, les développements clés, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs.

Le marché des exosquelettes médicaux devrait représenter 1 906,05 millions USD d’ici 2027, en expansion à un taux de 35,15% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Un volume élevé de patients souffrant de divers handicaps et troubles physiques renforce le potentiel de croissance du marché dans ce qui précède. période de prévision mentionnée.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont CYBERDYNE INC., US Bionics, Ekso Bionics, ReWalk Robotics, BIONIK, Rex Bionics Ltd., PARKER HANNIFIN CORP, Hocoma, Bioness Inc., Wearable Robotics srl, ExoAtlet, Gogoa.eu, Tyromotion GmbH. entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud.

L’exosquelette médical est la structure extérieure mécanique conçue pour fournir un soutien corporel aux patients physiquement handicapés dans leurs mouvements et leurs opérations quotidiennes. Cette structure externe garantit que le porteur peut exécuter des fonctionnalités améliorées, plus que leurs capacités conventionnelles. Cette structure est généralement alimentée par différentes sources d’énergie permettant d’apporter un soutien optimal à la rééducation des patients et de les aider à retrouver leurs fonctions corporelles.

L’attention croissante des principaux organismes de recherche et des acteurs du marché à collaborer et à faire progresser leur base technologique pour les développements d’exosquelettes, ainsi que le volume croissant de remboursements favorables et de scénarios d’assurance pour l’adoption d’exosquelettes médicaux dans divers pays, agissent comme des moteurs essentiels de la croissance du marché.

Prix ​​​​du produit considérablement élevé en raison des scénarios réglementaires très stricts pour l’approbation et la commercialisation des produits, ce facteur devrait freiner la croissance du marché des exosquelettes médicaux au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Ce rapport de marché fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques , et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Marché mondial des exosquelettes médicaux par composant (matériel, logiciel), type (exosquelette motorisé, exosquelette passif), mobilité (stationnaire, mobile), extrémité (membre inférieur, membre supérieur), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, repos d’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l’Afrique du Sud, de l’Égypte, d’Israël, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique), tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027

Portée du marché des exosquelettes médicaux et taille du marché

Le marché des exosquelettes médicaux est segmenté en fonction du composant, du type, de la mobilité et des extrémités. La croissance de chaque segment individuel est analysée et ces informations sont ensuite prises en compte avant de vous fournir un aperçu du marché qui peut vous aider à comprendre et à identifier vos applications principales sur le marché au sens large.

Sur la base des composants, le marché des exosquelettes médicaux a été segmenté en matériel et logiciel. Le matériel a été sous-segmenté en capteurs, actionneurs, sources d’alimentation, systèmes de contrôle et autres. Les actionneurs sont en outre segmentés en actionneur pneumatique, actionneur hydraulique, actionneur électrique, actionneur mécanique, en alliage à mémoire de forme et autres.

Sur la base du type, le marché a été segmenté en exosquelette motorisé et exosquelette passif.

Basé sur la mobilité, le marché des exosquelettes médicaux a été segmenté en stationnaire et mobile.

Le marché de l’exosquelette médical a été segmenté sur la base de l’extrémité en extrémité inférieure et extrémité supérieure.

Analyse au niveau du pays du marché des exosquelettes médicaux

Le marché des exosquelettes médicaux est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, type, mobilité et extrémité, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique en Asie-Pacifique, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Le marché des exosquelettes médicaux devrait être dominé par l’Amérique du Nord avec des niveaux croissants de consommation d’exosquelettes conçus pour la réadaptation et l’assistance aux handicaps physiques. Des scénarios favorables et la consolidation des principaux acteurs du marché dans la région devraient également se traduire par cette domination.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’exosquelette médical vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’exosquelette médical, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des exosquelettes médicaux. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Exosquelette médical

Le paysage concurrentiel du marché des exosquelettes médicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’exosquelette médical.

En juillet 2019, Ekso Bionics a annoncé avoir élargi son offre de produits d’exosquelette médical avec la disponibilité de « EksoUE », avec le dispositif capable de se combiner avec d’autres formes de dispositif de rééducation des membres supérieurs pour fournir des capacités de mouvement plus larges et des niveaux d’endurance élevés pour la rééducation. séances.

