Marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) 4,08 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 16,30 % par taille, part, croissance, segments et opportunités

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA), qui était de 1,22 milliard USD en 2021, atteindrait 4,08 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 16,30% au cours de la période de prévision 2022 à 2029 .

Analyse et taille du marché

L’évaluation électronique des résultats cliniques s’est avérée extrêmement efficace et rentable au fil du temps. Le secteur pharmaceutique augmente rapidement ses investissements dans les essais cliniques, tandis que la demande pour le développement de la gestion des données cliniques ne cesse d’augmenter. L’expansion du cloud computing dans le secteur pharmaceutique devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché. D’un autre côté, l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) a un coût d’installation initial élevé, ce qui est une préoccupation majeure pour les promoteurs d’essais cliniques et les fabricants pharmaceutiques de taille moyenne.

Dynamique du marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA)

Conducteurs

Besoin croissant d’efficacité des essais cliniques

Le marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) est stimulé par les essais cliniques et la demande croissante de processus intégrés et automatisés. Les solutions sont essentielles pour améliorer la qualité des données d’étude et se conformer aux normes réglementaires.

Augmentation du nombre d’essais cliniques

Le marché devrait augmenter en raison de la nécessité d’améliorer la conformité, de capturer et de gérer efficacement les informations cliniques, de réduire les coûts et d’augmenter les activités de recherche et développement (R & R&D).

Un fardeau croissant pour les fabricants de produits pharmaceutiques

Les nouvelles techniques de développement de médicaments se tournent de plus en plus vers la saisie électronique des données plutôt que vers les procédures papier pour réduire les dépenses totales. La collecte de données à l’aide de plates-formes électroniques d’évaluation des résultats cliniques améliore la qualité des données obtenues, harmonise les pratiques de collecte de données et offre une valeur considérable à ses utilisateurs, comme l’analyse des données. Les services de collecte et d’analyse de données électroniques surmontent tous les inconvénients des dossiers papier tout en augmentant l’observance des patients. Ils réduisent également les dépenses de surveillance du site et éliminent le risque de fluctuation des données. Ces solutions fournissent des informations rationalisées, ce qui contribue à améliorer la qualité des données en collectant les données de manière structurée. Dans les années proches,

Des opportunités

Le marché est en croissance en raison de l’utilisation croissante par les spécialistes de la recherche médicale des évaluations électroniques des résultats cliniques. À mesure que le nombre de projets de recherche augmente, le besoin d’un système de collecte de données centralisé qui peut aider à accroître la participation des patients augmente également. Au cours de la période prévisible, cela devrait augmenter la demande du marché. Pendant la pandémie, l’utilisation des résultats électroniques rapportés par les patients (ePRO) s’est développée comme une méthode utile pour collecter et partager des données d’essai essentielles et utiliser des outils intégrés supplémentaires comme des alertes et des rappels pour intégrer l’étude dans la vie quotidienne des patients. Les avancées technologiques, notamment les outils de style Alexa, les fonctionnalités de récompense et la gamification, devraient améliorer les solutions d’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) à l’avenir, ce qui entraînera une croissance du marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, les problèmes de confidentialité des données et les coûts de mise en œuvre élevés limitent l’expansion du marché. En outre, au cours de la période de prévision 2022-2029, le marché devrait être mis au défi par un manque de scénarios de remboursement avantageux dans les économies en développement, des droits de douane élevés imposés sur les équipements médicaux et un manque d’infrastructures suffisantes dans les pays bas et moyens. nations à revenu.

Portée du marché mondial de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA)

Produit

Solutions sur site

Solutions basées sur le cloud

Solutions Web

Mode de livraison

Hébergé sur le Web

Basé sur le cloud

Approcher

Résultat rapporté par le patient (PRO)

Résultat rapporté par le clinicien (ClinRO)

Résultat rapporté par l’observateur (ObsRO)

Résultat de performance (PerfO)

Plateforme

Organismes de recherche sous contrat

Entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques

Fabricants de dispositifs médicaux

Hôpitaux et laboratoires cliniques

Sociétés de services-conseils

Recherche et milieu universitaire

Autres

Utilisateur final

Entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques

Organismes de recherche sous contrat

Autres utilisateurs finaux

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) sont:

IBM Corporation (États-Unis)

IQVIA (États-Unis)

Medidata Solutions, Inc. (États-Unis)

Clario (États-Unis)

ArisGlobal (États-Unis)

Signant Health (États-Unis)

TransPerfect (États-Unis)

Cloudbyz (États-Unis)

Climedo Health GmbH (Allemagne)

ClinCapture (États-Unis)

Oracle Corporation (États-Unis)

Paraxel International Corporation (États-Unis)

eClinical Solutions LLC (États-Unis)

OmniComm Systems, Inc. (États-Unis)

CRF Health (États-Unis)

Table ronde européenne (États-Unis)

Portée du rapport :

Analyse et prévision de la taille du marché du marché mondial Electronic Clinical Outcome Assessment (eCOA), en termes de valeur

Le rapport décrit, catégorise et prévoit l’industrie de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) en fonction du type de produit, du fournisseur de services, des utilisateurs finaux et de l’application

Développements concurrentiels tels que les extensions, les progrès technologiques, les services et le cadre réglementaire au sein du marché mondial Évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA)

Moteurs du marché et défis pour le marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA)

Profil détaillé des principaux acteurs avec leurs stratégies.

