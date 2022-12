Marché de l’esthétique médicale CAGR 11,4%, taille, demande, tendances futures, défis, opportunités et acteurs clés d’ici 2029 | Lumenis (Israël), Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. (Chine)

Réussite d’une étude de recherche qualitative par Data Bridge Market Research intitulée « Marché de l’esthétique médicale » » avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Tous les efforts possibles ont été faits lors de la recherche et de l’analyse pour organiser le rapport d’étude de marché sur l’esthétique médicale. Ce document de marché permet de prospérer sur le marché concurrentiel en donnant des informations sur les demandes, les préférences, les attitudes et les goûts changeants des consommateurs concernant le produit spécifique. Il s’agit du rapport d’étude de marché prometteur et le plus approprié pour les clients. En plus de détailler le paysage concurrentiel des principaux acteurs, le principal rapport sur l’esthétique médicale propose également une analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché, une analyse détaillée de la segmentation du marché, des développements clés sur le marché et des détails sur la recherche. méthodologie.

Le segment des appareils d’esthétique faciale devrait détenir la plus grande part en raison de l’augmentation de la demande des patients pour les traitements esthétiques du visage, tout comme le revenu disponible et le pouvoir d’achat, ainsi que la population âgée mondiale. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’esthétique médicale était évalué à 10,47 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 24,84 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 11,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Dynamique du marché de l’esthétique médicale

Conducteurs

Augmentation de l’adoption d’un traitement mini-invasif

La préférence pour les thérapies esthétiques mini-invasives et non invasives par rapport aux procédures chirurgicales traditionnelles a considérablement augmenté. Les techniques mini-invasives/non chirurgicales présentent un certain nombre d’avantages par rapport aux procédures chirurgicales typiques, notamment moins d’inconfort, de cicatrices et de temps de récupération.

Adoption croissante des procédures esthétiques

Dans les pays émergents, il y a un désir croissant de paraître en forme et jeune, ce qui a augmenté la demande de traitements esthétiques. Les consommateurs s’intéressent de plus en plus aux opérations cosmétiques telles que le remodelage du nez, la liposuccion et les injections de botox.

Accessibilité à des produits technologiquement avancés et conviviaux

L’introduction de technologies technologiquement améliorées, telles que les systèmes de remodelage corporel non invasifs de congélation des graisses.

Des opportunités

En outre, l’augmentation de l’adoption d’appareils esthétiques à usage domestique et la croissance des revenus disponibles devraient en outre offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché de l’esthétique médicale dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, les risques cliniques et les complications concernant les procédures esthétiques médicales devraient en outre entraver la croissance du marché de l’esthétique médicale au cours de la période ciblée. Cependant, les problèmes sociaux et éthiques liés aux traitements cosmétiques pourraient encore remettre en question la croissance du marché de l’esthétique médicale dans un avenir proche.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’esthétique médicale sont:

Lumenis (Israël), Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. (Chine), Cynosure (États-Unis), Candela Medical (États-Unis), Aerolase Corp. (États-Unis), ARC Laser Gmbh (Allemagne), Asclepion Laser Technologies Gmbh (Allemagne), Cutera. (États-Unis), Eclipse (États-Unis), Lutronic (Corée du Sud), Medical Device Business Services, Inc. (États-Unis), Merz Pharma (Allemagne), Quanta System. (Italie), Sciton. (États-Unis), SharpLight Technologies Inc. (Canada), Syneron Medical Ltd. (États-Unis), Venus Concept. (Canada), Allergan, Inc. (Irlande) et Bausch Health Companies Inc. (Canada)

Table des matières:

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçus premium

Marché mondial de l’esthétique médicale : Réglementation

Aperçu du marché

Marché mondial de l’esthétique médicale, par type

Marché mondial de l’esthétique médicale, par application

Marché mondial de l’esthétique médicale , par canal de distribution

Marché mondial de l’esthétique médicale, par région

Marché mondial de l’esthétique médicale: paysage de l’entreprise

Analyses SWOT

Profil de l’entreprise

Questionnaires

Rapports connexes

Faits importants sur le rapport sur le marché de l’esthétique médicale:

Le rapport de recherche sur l’esthétique médicale révèle cet aperçu des activités, cet aperçu des produits, cette part de marché, ce rapport entre l’offre et la demande, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et les détails d’importation / exportation.

Le rapport Industry captive différentes approches et procédures approuvées par les principaux acteurs du marché pour prendre des décisions commerciales cruciales

Cette recherche présente certains paramètres tels que la valeur de la production, l’analyse de la stratégie marketing, les distributeurs / commerçants et les facteurs d’effet sont également mentionnés

Les données historiques et actuelles sont fournies dans le rapport sur la base duquel les projections futures sont faites et l’analyse de l’industrie est effectuée

Les détails d’importation et d’exportation ainsi que la valeur de consommation et la capacité de production de chaque région sont mentionnés dans le rapport.

L’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de la chaîne de valeur, l’analyse SWOT sont d’autres paramètres importants utilisés pour l’analyse de la croissance du marché.

Le rapport fournit aux clients les faits et les chiffres du marché sur la base d’une évaluation de l’industrie par le biais de méthodologies de recherche primaires et secondaires.

