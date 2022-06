Marché de l’esthétique médicale : analyse des facteurs clés de croissance, opportunités potentielles et perspectives 2022-2029

Un nouveau rapport de veille économique publié par Data Bridge Market Research et intitulé « Medical Aesthetics Market Report-Development Trends, Threats, Opportunities and Competitive Landscape » (Rapport sur le marché de l’esthétique médicale-Tendances de développement, menaces, opportunités et paysage concurrentiel) est conçu pour couvrir un niveau micro d’analyse par acteurs clés et segments commerciaux clés.

Le rapport sur l’esthétique médicale offre une évaluation analytique des principaux défis auxquels l’industrie de la santé est confrontée actuellement et dans les années à venir, grâce à laquelle les acteurs du marché peuvent connaître les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés en opérant sur ce marché sur une plus longue période. Ce rapport sur le marché de l’esthétique médicale comporte un chapitre sur le marché mondial de l’esthétique médicale et toutes ses entreprises associées avec leurs profils, ce qui fournit des données précieuses liées à leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. En fournissant des informations fiables sur le marché, ce rapport sur l’esthétique médicale vous aide à étendre votre champ d’action et à réussir dans votre entreprise.

L’étude de marché de Medical Aesthetics fournit des informations sur les prévisions du marché, en tenant compte de l’histoire de l’industrie, de l’avenir de l’industrie en ce qui concerne la situation à laquelle elle peut être confrontée, elle va croître ou échouer. Les contributions de divers experts de l’industrie, nécessaires à l’analyse détaillée du marché, ont été utilisées très soigneusement pour structurer ce rapport d’étude de marché de l’esthétique médicale. Une équipe d’analystes novateurs, de prévisionnistes enthousiastes, de chercheurs compétents et d’experts industriels expérimentés travaillent méticuleusement, 24 heures sur 24, pour structurer cette excellente étude de marché. L’étude de recherche réalisée dans ce rapport sur l’esthétique médicale couvre le marché local, régional et mondial.

Analyse et taille du marché

L’élimination non invasive de la graisse corporelle figurait parmi les 5 principales opérations non invasives aux États-Unis en 2020, selon l’Aesthetic Society (US), avec 140 314 procédures effectuées. Les procédures cosmétiques chirurgicales et non chirurgicales sont toutes deux disponibles. La liposuccion, les implants mammaires, les liftings, la radiofréquence et d’autres opérations font partie de la procédure chirurgicale. Les peelings chimiques, la liposuccion non chirurgicale et les procédures de resserrement de la peau font partie des techniques non chirurgicales disponibles.

Le segment des dispositifs d’esthétique faciale devrait détenir la plus grande part en raison de la demande croissante des patients pour des traitements esthétiques du visage, du revenu disponible et du pouvoir d’achat, ainsi que de la population âgée mondiale. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’esthétique médicale a été évalué à 10,47 milliards de dollars en 2021 et est en outre estimé à 24,84 milliards de dollars en 2029, et devrait croître à un TCAC de 11,4% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

La médecine esthétique est un mot large pour les spécialisations qui se concentrent sur l’amélioration de l’apparence des produits cosmétiques en traitant les cicatrices, la laxité de la peau, les rides, les grains de beauté et les taches de foie. La dermatologie, la chirurgie dentaire et maxillo-faciale, la chirurgie reconstructive et la chirurgie plastique sont toutes traditionnellement incluses. Les procédures en médecine esthétique sont généralement suffisantes. La demande de services de santé a augmenté dans le monde entier à mesure que la technologie et l’équipement ont progressé,

Dynamique du marché de la médecine esthétique

Facteurs déterminants

Augmentation de l’adoption des techniques peu invasives

La préférence pour les thérapies esthétiques peu invasives et non invasives par rapport aux procédures chirurgicales traditionnelles a augmenté de manière significative. Les techniques mini-invasives/non-chirurgicales présentent un certain nombre d’avantages par rapport aux procédures chirurgicales classiques, notamment une réduction de l’inconfort, des cicatrices et du temps de récupération.

Adoption croissante des procédures esthétiques

Dans les pays en développement, on observe un désir croissant de paraître jeune et en forme, ce qui a fait augmenter la demande de traitements esthétiques. Les consommateurs sont de plus en plus intéressés par les opérations esthétiques telles que le remodelage du nez, la liposuccion et les injections de botox.

Accessibilité des produits technologiquement avancés et conviviaux

L’introduction de technologies technologiquement améliorées, telles que les systèmes non invasifs de congélation des graisses pour le remodelage du corps.

Opportunités

En outre, l’augmentation de l’adoption d’appareils esthétiques à usage domestique et l’augmentation des revenus disponibles devraient offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché de l’esthétique médicale dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, les risques cliniques et les complications liés aux procédures d’esthétique médicale devraient entraver la croissance du marché de l’esthétique médicale au cours de la période visée. Cependant, les questions sociales et éthiques liées aux traitements cosmétiques pourraient encore entraver la croissance du marché de l’esthétique médicale dans un avenir proche.

Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’esthétique médicale, contactez Data Bridge Market Research pour obtenir un dossier d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre une décision éclairée pour assurer la croissance du marché.

Analyse/Insights régionaux du marché de l’esthétique médicale

Le marché de l’esthétique médicale est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, type de produit, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’esthétique médicale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel et analyse des parts de marché de l’esthétique médicale

Le paysage concurrentiel du marché de l’esthétique médicale fournit des détails par concurrent. Ces détails comprennent la présentation de l’entreprise, ses données financières, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives commerciales, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, la largeur et l’étendue des produits, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus sont uniquement liés à l’attention portée par les entreprises au marché de l’esthétique médicale.

Certains des principaux acteurs présents sur le marché de l’esthétique médicale sont les suivants

Lumenis (Israël), Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. (Chine), Cynosure (États-Unis), Candela Medical (États-Unis), Aerolase Corp. (États-Unis), A.R.C. Laser Gmbh (Allemagne), Asclepion Laser Technologies Gmbh (Allemagne), Cutera. (États-Unis), Eclipse (États-Unis), Lutronic (Corée du Sud), Medical Device Business Services, Inc. (États-Unis), Merz Pharma (Allemagne), Quanta System. (Italie), Sciton. (États-Unis), SharpLight Technologies Inc. (Canada), Syneron Medical Ltd. (États-Unis), Venus Concept. (Canada), Allergan, Inc. (Irlande) et Bausch Health Companies Inc. (Canada), entre autres.

