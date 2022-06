Marché de l’esthétique médicale 2022 – Analyse détaillée de la demande actuelle de l’industrie avec prévisions de croissance d’ici 2028

Le rapport de marché présente les meilleures solutions de marché et d’affaires à l’industrie sur ce marché en pleine révolution pour prospérer sur le marché. La définition du marché donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Avec l’étude de marché systématique et complète, ce rapport de recherche commerciale fournit les faits associés à tout sujet dans le domaine du marketing pour l’industrie. Les informations et les aperçus du marché soulignés dans les aident à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande.

Les données statistiques mentionnées dans le rapport d’analyse de marché sont symbolisées à l’aide de graphiques qui simplifient la compréhension des faits et des chiffres. Grâce à l’analyse approfondie des concurrents couverte dans ce rapport, les entreprises peuvent évaluer ou analyser les forces et les points faibles des concurrents, ce qui aide à élaborer des stratégies commerciales supérieures pour leur propre produit. Les prévisions, analyses, évaluations et estimations effectuées dans ce rapport crédible sont toutes basées sur des outils et des techniques bien établis tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport d’étude de marché est un excellent support pour les entreprises de toutes tailles, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites.

Le marché mondial de l’esthétique médicale devrait enregistrer un TCAC sain de 12,1 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-medical-aesthetics-market&pm

Analyse compétitive:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’esthétique médicale sont Allergan, Bausch Health Companies Inc., Lumenis, Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd., Cynosure, Syneron Medical Ltd, Aerolase Corp., ARC Laser Gmbh, Asclepion Laser Technologies Gmbh. , Btl, Cutera, Eclipse, Lutronic, Mentor Worldwide Llc, Merz Pharma, Quanta System, Sciton Inc., Sharplight Technologies Inc, Syneron Medical Ltd., Venus Concept.

Marché mondial de l’esthétique médicale par type de produit (lasers esthétiques, dispositifs énergétiques, dispositifs de remodelage corporel, dispositifs esthétiques faciaux, implants esthétiques, dispositifs esthétiques de la peau), application (anti-âge et rides, rajeunissement du visage et de la peau, amélioration mammaire, modelage du corps et cellulite , détatouage, lésions vasculaires, psoriasis et vitiligo, autres), utilisateur final (centres de cosmétiques, cliniques de dermatologie, hôpitaux, spas médicaux et centres de beauté), canal de distribution (appel d’offres direct, vente au détail), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe , Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Les appareils esthétiques sont une avancée innovante, offrant une solution aux patients qui font face à l’ingéniosité de créer de la beauté. Les appareils d’esthétique médicale sont un marché en pleine croissance en raison de leurs avantages tels que le maintien de l’apparence jeune, des traitements de beauté sans douleur et non invasifs, une peau sans entretien qui reste lisse et sans poils sans nécessiter de rasage, d’épilation à la cire ou de traitements capillaires désagréables, l’amélioration de la l’apparence cosmétique et les progrès technologiques dans les dispositifs d’esthétique médicale.

Le marché affiche une croissance substantielle dans les pays émergents car ces pays s’adaptent aux tendances de l’urbanisation. Le Brésil, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et bien d’autres se sont améliorés au cours de la dernière décennie. Les gens optent pour différentes chirurgies esthétiques pour se maintenir, ce qui leur donne de meilleurs résultats sans aucun effort physique stressant. L’esthétique médicale est l’un des concepts les plus en vogue du 21e siècle, qui connaîtra une augmentation substantielle à l’avenir, car les entreprises qui traitent ces dispositifs sont à la pointe de l’innovation et des progrès technologiques, ce qui les rend plus sûrs et encore moins invasifs. à plus de population optant pour ces procédures.

Segmentation: marché mondial de l’esthétique médicale

Le marché mondial de l’esthétique médicale est segmenté en 4 segments notables tels que le type de produit, le type de soins, les accessoires et l’utilisateur final

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en appareils lasers esthétiques, appareils énergétiques, appareils de remodelage corporel, appareils esthétiques faciaux, implants esthétiques et appareils esthétiques de la peau. En 2019, le segment des appareils de remodelage corporel croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026. En 2016, BTL esthétique a annoncé avoir reçu l’approbation de la FDA pour son BTL Vanquish ME. Cela démontrera la polyvalence du système BTL Vanquish ME et son efficacité.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en anti-âge et rides, rajeunissement du visage et de la peau, lésions vasculaires, modelage corporel et cellulite, amélioration mammaire, Sears, lésions pigmentaires, reconstruction, détatouage, psoriasis et vitiligo, autres. En 2019, le segment anti-âge et anti-rides croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026. En 2018, Lumenis a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de produits, NuEra tight, qui est une technologie de contrôle de la température pour le lissage de la peau par l’application de la radiofréquence.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en cliniques de dermatologie, centres de cosmétiques, hôpitaux et spas médicaux et centres de beauté. En 2019, le segment des centres cosmétiques croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026. En 2018, Lutronic a annoncé la disponibilité de son nouveau produit LaseMD, un laser Thulium 1927nm. C’était une nouvelle innovation qui permet le resurfaçage de la peau de chaque patient.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs et au détail. En 2019, le segment des appels d’offres directs croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026. En 2018, Sharp Light a annoncé le lancement d’appareils esthétiques de pointe utilisant la technologie DPC propriétaire. Cette technologie Dynamic Pulse Control (DPC) offre des résultats esthétiques sans précédent.



Saisissez votre rapport avec une réduction impressionnante de 30 % ! Veuillez cliquer ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-discount/global-medical-aesthetics-market&pm

Lancement de produit:

En 2017, Merz a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de produits Cellfina System. Il s’agit d’un traitement qui est utilisé pour réduire et améliorer l’apparence de la cellulite.

En 2018, Lutronic a annoncé la disponibilité de son nouveau produit LaseMD, un laser Thulium 1927nm. C’était une nouvelle innovation qui permet le resurfaçage de la peau de chaque patient.

En 2016, BTL Aesthetics a lancé BTL EXILIS ULTRA, BTL Cellutone. Cela améliorera le portefeuille de produits de la BTL.

Allergan

La société a été fondée en 2013 et a son siège social à Dublin, en Irlande. La société se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs de marque, de produits biologiques, pharmaceutiques, chirurgicaux et de médecine régénérative pour les patients du monde entier. Les principaux secteurs d’activité sont US Specialized Therapeutics, US General Medicine, International. Le chiffre d’affaires de l’entreprise dans le secteur de la santé en 2018 était de 16 550,8 millions USD. La société est présente dans le monde entier en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Accédez au rapport complet sur https://databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-aesthetics-market?pm

En 2017, Allergan a acquis ZELTIQ Aesthetics, Inc. (États-Unis). Cette acquisition a profité à Allergan pour être le leader des ventes dans le segment du remodelage corporel de l’esthétique médicale.

Bausch Health Companies Inc.

L’entreprise a été fondée en 1959 et a son siège social à Québec, Canada. La société est engagée dans la fabrication et la commercialisation d’une large gamme de produits pharmaceutiques de marque et génériques, de produits en vente libre et de dispositifs médicaux. Les principaux secteurs d’activité sont Bausch + Lomb/International, Branded Rx, US Diversified Products. Le chiffre d’affaires de l’entreprise dans le secteur de la santé en 2018 était de 8 174,8 millions USD. La société a une présence mondiale en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

En 2014, Valeant a acquis Solta Medical, un leader mondial de l’industrie des appareils esthétiques à base d’énergie. Avec cette acquisition, Valeant s’est diversifié dans les segments de resurfaçage/rajeunissement, de traitement des rides, de remodelage corporel et a proposé un large portefeuille de produits pour le traitement esthétique.

Luimenis

La société a été fondée en 1991; siège social à Yokeneam, Israël. La société est engagée dans le domaine des solutions cliniques mini-invasives pour les marchés de la chirurgie, de l’ophtalmologie et de l’esthétique, et est experte dans le développement et la commercialisation de technologies innovantes basées sur l’énergie, notamment le laser, la lumière pulsée intense (IPL) et la radiofréquence (RF). . La société a une présence mondiale en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Afrique et en Australie.

En 2018, Lumenis a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de produits SPLENDOR X qui est un système laser à semi-conducteurs pour une épilation et un traitement de la peau efficaces et rapides.

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com