Marché de l’esthétique du visage 2022-2029 : demande croissante de substituts et nombre croissant d’acteurs du marché – J&J, Novartis, ALLERGAN, Merz Pharma

Le marché mondial de l’esthétique faciale atteindra 11 001,67 millions de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 11,12 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, les traitements non chirurgicaux qui revitalisent la peau sont l’esthétique du visage. Ceux-ci sont rapides et simples et beaucoup moins chers. Pour les femmes, adopter une gamme plus large de services médico-esthétiques est une phase initiale décente. Il a également attiré un large public de patients qui n’auraient jamais pu envisager une chirurgie réparatrice mais qui sont très satisfaits d’un traitement rapide et à court terme.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’esthétique faciale sont la sensibilisation croissante des médecins et des patients aux avantages de l’esthétique faciale, la prévalence croissante de la population gériatrique à travers le monde, le nombre croissant de facteurs environnementaux tels que la pollution, la popularité croissante de les produits de comblement cutané car ils améliorent les améliorations esthétiques, le nombre croissant de chirurgies esthétiques, l’évolution croissante des clients vers des procédures peu invasives et non invasives, une incidence plus faible de difficultés post-chirurgicales conduisant à un rétablissement rapide du patient.

Le marché mondial de l’esthétique du visage est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. Le marché de l’esthétique faciale couvre l’estimation du marché de segments distincts, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du produit, le marché de l’esthétique du visage est segmenté en produits de comblement cutané , toxine botulique, peeling chimique et microdermabrasion.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de l’esthétique faciale est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et dermatologiques, et autres.

Sur la base de l’application, le marché de l’esthétique du visage est segmenté en traitement de correction des lignes faciales, traitement des cicatrices, traitements des lèvres, restauration du volume/plénitude et autres.

En termes d’analyse géographique, les États-Unis dominent le marché de l’esthétique faciale en Amérique du Nord en raison de la demande croissante de toxines botuliques et de produits de comblement cutané, en raison de l’amélioration des modes de vie et de la préférence croissante pour les chirurgies peu invasives, tandis que l’APAC devrait connaître la croissance la plus élevée. taux au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la présence d’un grand bassin de patients utilisant du botox et des produits de comblement cutané du visage dans la région.

Principaux acteurs clés du marché mondial de l’esthétique du visage : Novartis AG, Johnson & Johnson Services, Inc., ALLERGAN, Bausch Health Companies Inc., Merz Pharma, Anika Therapeutics, Inc., MD SKIN EFFECTS, Galderma Laboratories, LP, Nestlé, Teoxane , Merz Pharma, ADODERM GmbH, VIVACY Laboratories, ECAMS., Prollenium Medical Technologies, Revitacare, LABORATOIRES FILORGA COSMÉTIQUES, SciVision Biotech Inc., Suneva Medical et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment de région: le rapport sur le marché de l’esthétique faciale est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) de l’esthétique faciale dans ces régions, de 2013 à 2025 (prévision), couvrant: l’Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de l’esthétique faciale?

3 Quels sont les défis de la croissance du marché ?

4 Qui sont les acteurs clés du marché Esthétique du visage?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

