Marché de l’eSport 2021 : informations sur l’industrie, tendances et prévisions à venir d’ici 2028

La recherche et l’analyse menées dans eSports Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très claire de l’environnement des affaires et de l’industrie des sports électroniques. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, un rapport sur le marché des sports électroniques est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché des eSports devrait atteindre 4,28 milliards USD d’ici 2027, avec une croissance du marché à un taux de 16,0% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des eSports fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir. tout au long de la période prévisionnelle tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

La popularité croissante des jeux vidéo, la sensibilisation croissante aux eSports chez les enfants, les investissements à grande échelle et l’adoption de technologies de jeu avancées avec un nombre croissant de joueurs sont les facteurs moteurs du marché mondial des eSports. Les menaces liées aux jeux d’argent ou aux paris, le piratage des jeux vidéo et le manque de standardisation sont les facteurs qui freinent la croissance du marché mondial des eSports.

Le nombre croissant d’événements avec de grandes cagnottes, l’augmentation des investissements dans davantage de ligues de style franchise et les micro-transactions dans les jeux vidéo sont des opportunités pour la croissance du marché mondial des eSports. Une infrastructure de tournois limitée et un nombre réduit d’organisations sont les défis du marché mondial de l’eSport.

Ce rapport sur le marché des sports électroniques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans les réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’eSport, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché des sports électroniques et taille du marché

Sur la base des flux de revenus, le marché des eSports a été segmenté en droits médias, billets et marchandises, parrainages et publicités directes et frais d’éditeur. Les droits médias peuvent être encore segmentés en abonnements et publicités en ligne.

Basé sur les jeux, le marché des eSports a été segmenté en arène de combat en ligne multijoueur (MOBA), joueur contre joueur (PvP), jeux de tir à la première personne (FPS), stratégie en temps réel (RTS) et salons et spas.

Le marché des eSports a également été segmenté sur la base de la plate-forme électronique en eSports sur PC, eSports sur consoles et mobiles et tablettes.

Analyse au niveau des pays du marché mondial des sports électroniques

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des eSports sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie , Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Asie-Pacifique dominera le marché des eSports tandis que l’Amérique du Nord détiendra la part de marché la plus élevée. L’Asie-Pacifique dominera en raison de la pénétration croissante des téléphones mobiles et de l’utilisation d’Internet, ce qui accélérera la croissance de l’industrie. De plus, en raison du nombre croissant de compétitions eSports, il est devenu un marché lucratif pour de gros investissements. De plus, la Chine a déclaré les eSports comme une industrie nationale, ce qui leur permet de fournir des emplois professionnels dans le pays. L’Amérique du Nord s’emparera de la plus grande part de marché en raison du nombre croissant de joueurs sur PC et consoles. Comme il s’agit d’une entreprise de plusieurs millions de dollars, les investissements continueront d’affluer dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des pointeurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des sports électroniques

Le paysage concurrentiel du marché eSport fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché des eSports.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des eSports sont Modern Times Group MTG AB, Activision Blizzard Inc., Gfinity, PLC, Turner Broadcasting System, Valve Corporation, Tencent, Electronic Arts, Inc., Hi-Rez Studios, Nintendo, FACEIT, CJ Corporation, Kabam, Wargaming Public, Rovio Entertainment, GungHo Online Entertainment, Riot Games Inc., Epic Games, Alisports, Total Entertainment Network, King Digital Entertainment PLC, Zynga Inc., Gamevil Inc. , Cloud9, Team SoloMid, Team Liquid, Echo Fox, Fnatic, Gen.G ESports, 100 Thieves, G2 ESports et Immortals parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

En septembre 2020, VISA a conclu un partenariat avec EVOS eSports par lequel il a permis à VISA de devenir la plate-forme de paiement préférée d’EVOS pour tous les achats de devises et de marchandises dans le jeu.

Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont examinés dans le rapport eSports tout compris. Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché mondial des eSports contient des informations complètes et approfondies basées sur la veille économique.

