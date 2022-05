Marché de l’enregistreur de conduite, croissance des revenus, facteurs clés, grandes entreprises, prévisions jusqu’en 2028

Les rapports et les données ont récemment publié un nouveau rapport sur les Drive Recorder Market pour fournir une analyse complète des tendances historiques et à venir du marché. Le rapport propose également des informations précises sur la taille du marché, la croissance du marché, la part des revenus, les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis. Le rapport offre également des détails sur la segmentation du marché, la bifurcation régionale et les défis du marché pendant la pandémie de coronavirus en cours.

Aperçu du marché :

La taille du marché mondial des enregistreurs de conduite a été considérablement robuste en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de revenus stable au cours de la période de prévision. La prise de conscience croissante de l’importance et des avantages de l’installation d’enregistreurs de conduite et la nécessité croissante de signaler les conducteurs indisciplinés responsables d’accidents de la route sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial.

Paysage concurrentiel :

Le rapport présente également les principaux acteurs du marché avec des détails sur leur position mondiale, leur contribution aux revenus, leur situation financière, leur accord de licence et leur portefeuille de produits. Le marché mondial des enregistreurs de conduite est extrêmement compétitif et comprend des acteurs du marché opérant aux niveaux mondial et régional. Ces acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les collaborations et les partenariats gouvernementaux, les activités de recherche et développement et l’introduction de nouveaux produits pour renforcer leur position sur le marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial sont Samsung-anywhere, HP, Supepst, Garmin, Limtech, Philips, DOD, DEC, Eroda, E-Prance, Incredisonic, Auto-vox, Blackview, Jado, Papago, Careland, DAZA , MateGo, Newsmy, Kehan, Roga et Wolfcar

Segmentation du marché des enregistreurs de conduite :

type de perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Dashcam

monocanal Dashcam multicanal Perspectives

du véhicule (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018 – 2028)

des voitures

véhicules utilitaires

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018 – 2028)

Surveillance des déplacements Surveillance du

stationnement

Photographie Divertissement

Autre

En outre, le rapport de recherche fournit des détails sur 5 grandes régions couvertes par le marché mondial des enregistreurs de conduite.

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Russie, Royaume-Uni, Allemagne, France, BENELUX, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil, reste du LATAM)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, reste de la MEA)

