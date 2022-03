Marché de l’encapsulation à couche mince – Les dernières innovations stimulent la dynamique et les défis de l’analyse stratégique d’ici 2029

Une étude influente sur le marché de l’encapsulation à couche mince comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

L’encapsulation en couche mince peut être définie comme une technologie qui assure la protection des dispositifs flexibles contre l’eau, l’humidité et tout autre élément contaminé. Il peut être déposé à travers une couche organique ainsi qu’à travers une couche inorganique. Généralement de nos jours, ceux-ci sont intégrés, ce qui signifie que les couches organiques et inorganiques sont utilisées, ce qui permet de réduire les coûts et offre plus de flexibilité avec une capacité accrue. L’encapsulation à couche mince a une applicabilité majeure dans les appareils intelligents tels que les téléphones intelligents, les appareils portables intelligents, les montres intelligentes qui évoluent vers la structure d’appareil flexible.

Le marché mondial de l’encapsulation à couche mince devrait enregistrer un TCAC sain de 26,4 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Portée et segmentation du marché Encapsulation à couche mince:

Le marché mondial de l’encapsulation en couches minces est segmenté en trois segments notables qui sont les technologies de dépôt, la conception et l’application OLED flexibles.

Sur la base des technologies de dépôt, le marché est segmenté en couches inorganiques et couches organiques. Les couches inorganiques sont sous-segmentées en PECVD et ALD. En juin 2018, pour accélérer les performances des puces, Applied Materials annonce une percée majeure dans l’ingénierie des matériaux à l’ère du Big Data et de l’IA. Cela permettra à l’entreprise d’augmenter ses performances jusqu’à 15 %. La solution de matériaux intégrés d’Applied Material combine CVD, PVD et ALD sur la plate-forme endura, ce qui permettra au client d’accélérer l’adoption du cobalt. Cela accélérera également la croissance de l’entreprise à l’ère du big data et de l’IA. Une telle mise à niveau sur ce marché en forte croissance aidera l’entreprise à se maintenir dans l’ère à venir de l’intelligence artificielle.

Sur la base d’une conception OLED flexible, le marché est segmenté en cathode et anode. En mars 2019, Beneq a lancé de nouveaux revêtements ALD pour une application anti-corrosion car l’oxyde métallique conventionnel n’est pas assez mince pour protéger contre le fluor. La société propose un matériau monocouche ou multicouche ou mixte spécifiquement pour améliorer les propriétés anticorrosives.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en écran OLED flexible, éclairage OLED flexible, photovoltaïque à couche mince et autres. En février 2017, ROLIC TECHNOLOGIES a été racheté par le groupe BASF qui est le leader mondial de la chimie. L’acquisition conduira à répondre à l’opportunité croissante en développant la prochaine génération d’écrans OLED et LCD. Cette acquisition a permis à l’entreprise de se développer fortement sur les marchés des films optiques, de l’affichage et de la sécurité. L’acquisition a permis à l’entreprise de renforcer sa position sur le marché du segment du matériel électronique.



Analyse au niveau du pays du marché de l’encapsulation à couche mince

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Pour des informations détaillées sur la taille du marché mondial de l’encapsulation à couche mince, le paysage concurrentiel est fourni, à savoir l’analyse de la part des revenus (en millions USD) par les acteurs, la part de marché des revenus (%) par les acteurs et une analyse qualitative est effectuée en fonction du taux de concentration du marché, de la différenciation des produits, les nouveaux entrants sont également pris en compte dans la concentration de la carte thermique.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de l’encapsulation à couche mince comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont BYSTRONIC GLASS, Meyer Burger Technology AG, AMS Technologies AG, Beneq, MBRAUN, Veeco Instruments Inc., ROLIC technologies, SAES Getters SpA, Picosun Oy., Angstrom Engineering Inc., KANEKA CORPORATION, SNU Precision Co., Ltd., Kyoritsu Chemical & Co., Ltd., SAMSUNG SDI CO., LTD., LG Chem, UNIVERSAL DISPLAY, 3M, Applied Materials, Inc., Kateeva et Areesys Corporation

Lancement de produit

En mai 2018, la pompe NEXTorr -StarCell a été lancée par Agilent Technologies et le groupe SAES. Cette pompe intègre la technologie NEG frittée avec la pompe StarCell Ion. Il a une applicabilité majeure dans les accélérateurs de particules et les équipements de science des surfaces.

En novembre 2017, YIELDjet a été lancé par Kateeva spécifiquement pour le dépôt de pixels rouges, verts et bleus (RVB) pour la production d’écrans OLED de grande taille. Avec ce lancement, la société s’attend à ce que trois systèmes supplémentaires soient livrés d’ici le deuxième trimestre de 2018.

En mai 2016, Samsung SDI a installé et démarré l’exploitation de matériel photovoltaïque à l’usine de Wuxi dans l’un des plus grands marchés photovoltaïques au monde, à savoir la Chine. Samsung SDI a démarré ses opérations avec une capacité de 40 tonnes par mois et il est prévu que l’entreprise l’étende à 100 tonnes par mois. On voit que le marché Samsung SDI va accélérer et renforcer le segment afin d’étendre son marché cible aux pays asiatiques tels que la Thaïlande, la Malaisie et l’Inde. Cela permettra à l’entreprise de conquérir le plus grand marché photovoltaïque au monde et d’occuper la position de leader mondial.

L’étude de marché sur l’encapsulation à couche mince couvre une analyse complète des faits suivants:

Projections historiques et futures du marché Encapsulation à couche mince

Catégorisation du marché Encapsulation à couche mince pour mettre en évidence les opportunités de croissance et les tendances influençant ces segments

Modèle de consommation variable des clients dans différentes régions

Analyse géographique en termes de perspectives de croissance, de part de marché d’encapsulation à couche mince et de principaux pays

Lancements de produits, partenariats, fusions et acquisitions et projets de recherche et développement de différents acteurs du marché Encapsulation à couche mince

