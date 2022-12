Marché de l’émulsion d’asphalte – Perspectives régionales, partage des revenus de l’entreprise, croissance durable, principaux acteurs, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Marché mondial de l’ émulsion d’asphalte était évalué à 1 486,80 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2 405,74 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique. L’Asie-Pacifique domine le marché de l’émulsion d’asphalte en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la forte utilisation d’émulsions d’asphalte modifié par l’industrie de la construction, à la grande taille du marché intérieur,

Une émulsion d’asphalte est une émulsion liquide de ciment d’asphalte qui a été émulsionnée dans l’eau. Il est composé d’asphalte, d’eau et d’un émulsifiant. L’agent émulsifiant, également appelé tensioactif, est composé de grosses molécules. Les émulsions d’asphalte sont généralement des émulsions huile dans eau qui se cassent lorsqu’elles sont appliquées sur une surface de pierre ou de terre, provoquant l’adhérence de l’huile à la pierre et la disparition de l’eau.

Portée du marché de l’émulsion d’asphalte et taille du marché

Le marché des émulsions d’asphalte est segmenté en fonction du type de produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Émulsion d’asphalte modifié SBS

Émulsion d’asphalte modifié SBR

Émulsion d’asphalte modifié au caoutchouc chloroprène

Émulsion d’asphalte modifié au caoutchouc naturel

Autres

Utilisateur final

Construction de routes et pavage

Toiture

Autres

Méthodologie de recherche: marché mondial de l’émulsion d’asphalte

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, l’analyse d’experts, l’analyse des importations / exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de production, le scénario de la chaîne climatique, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de la mesure, de l’analyse globale par rapport à l’analyse régionale et de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Dynamique du marché des émulsions d’asphalte

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Utilisation élevée pour les applications de toiture

L’asphalte est principalement utilisé pour l’imperméabilisation des toitures. Il est également utilisé dans les feutres saturés d’asphalte, les toitures en rouleau et les bardeaux en tant que produit saturé. Les bardeaux d’asphalte sont l’un des matériaux de toiture les moins chers et ils sont très demandés en Amérique du Nord et en Europe. En conséquence, la demande d’émulsions d’asphalte devrait augmenter car elles améliorent la durée de vie et la durabilité de l’asphalte dans les applications de toiture.

Adoption accrue pour d’autres applications

L’utilisation croissante des revêtements d’asphalte récupérés (RAP) dans les allées résidentielles et commerciales, les parkings et les bitumes des écoles et des terrains de jeux alimente la croissance du marché. Il est également utilisé comme émulsion pour reconstruire les autoroutes et les anciennes chaussées. En outre, la demande industrielle croissante de produits de toiture à faible pente tels que les membranes de bitume modifié, les asphaltes de nettoyage et les toitures en rouleau propulse le marché vers l’avant. La demande croissante de l’industrie pétrolière et gazière est également l’un des facteurs de croissance du marché.

En outre, des facteurs tels que le besoin croissant de modernisation industrielle, l’urbanisation rapide et l’adoption croissante de l’asphalte émulsifié ainsi que de l’asphalte modifié aux polymères contribuent également aux perspectives positives du marché. Les bardeaux d’asphalte, qui sont utilisés pour imperméabiliser les toits, sont en forte demande en raison de la croissance démographique. De plus, l’asphalte est une alternative plus rentable et durable au béton, qui est couramment utilisé dans l’industrie de la construction.

Des opportunités

Croissance des initiatives et des investissements

L’accent mis par le gouvernement sur les initiatives de recyclage et les investissements dans l’asphalte recyclé (RAP) peut être utilisé pour reconstruire les surfaces d’autoroute usées et réparer les routes endommagées, ce qui offrira des opportunités rentables aux acteurs du marché de 2022 à 2029. De plus, l’augmentation des investissements dans le secteur des infrastructures développer davantage la croissance future du marché des émulsions d’asphalte.

Contraintes/Défis

Prix ​​de l’asphalte et volatilité de l’offre

Les prix de l’asphalte sont très volatils car il s’agit d’un produit pétrochimique et les fluctuations du prix du pétrole se répercutent sur le prix de l’asphalte. Comme l’asphalte est une matière première primaire utilisée dans la construction des chaussées routières, la fluctuation des prix de la pétrochimie entraîne un approvisionnement incohérent, affectant les projets de construction entrepris par les gouvernements et les entrepreneurs routiers. En conséquence, il existe une préférence croissante pour l’utilisation de substituts aux revêtements routiers, tels que le béton, le gypse et le bio-asphalte. Le marché des émulsions d’asphalte est inextricablement lié au marché de l’asphalte. Par conséquent, la volatilité des prix et de l’offre d’asphalte a un impact sur le marché mondial de l’émulsion d’asphalte au cours de la période de prévision.

Manque de conscience

Il y a un manque de sensibilisation parmi les constructeurs de routes et les entrepreneurs dans plusieurs économies émergentes sur l’utilisation et les avantages de l’émulsion d’asphalte. L’émulsion d’asphalte peut améliorer considérablement la durée de vie des chaussées en asphalte en réduisant l’orniérage, la fissuration et le décapage. En conséquence, les chaussées routières en asphalte nécessitent moins d’entretien. Les avantages de l’utilisation d’additifs d’asphalte dans la construction de chaussées routières l’emportent sur les coûts. Cependant, les entrepreneurs et les constructeurs de routes des économies émergentes ne tiennent pas compte de ces facteurs car ils sont soucieux de réduire le coût des matériaux et de la construction. Il est nécessaire de sensibiliser aux avantages de l’utilisation de ces produits chimiques de spécialité, en particulier dans les économies en développement du monde entier.

