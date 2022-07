Marché de l’emballage pharmaceutique, par type de produit, par matériau, par utilisation finale et par région, prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des emballages pharmaceutiques a été considérablement robuste en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de revenus stable au cours de la période de prévision. La pénétration croissante des pharmacies de détail dans les pays en développement, ainsi que l’attention croissante portée au développement de la marque et à la différenciation des produits par les fabricants de produits pharmaceutiques, sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché. Les emballages pharmaceutiques sont en forte demande à mesure que les coûts des soins de santé augmentent et que les consommateurs deviennent plus conscients de la nécessité d’adopter un mode de vie plus sain.

L’emballage d’un produit pharmaceutique est un composant essentiel. L’emballage est fréquemment utilisé dans la distribution, le dosage et l’administration de produits pharmaceutiques. Les étiquettes de communication et d’avertissement relatives à l’utilisation appropriée sont également réglementées. Les emballages primaires, secondaires et tertiaires sont les trois types d’emballages disponibles pour les produits pharmaceutiques. Le matériau qui entoure le produit pharmaceutique est appelé emballage primaire du médicament, tandis que les emballages secondaires et tertiaires offrent une protection externe supplémentaire. L’un des rôles les plus importants de l’emballage est de protéger les produits contre les effets nocifs des contaminants externes présents dans l’air. Étant donné que de nombreuses formulations deviennent instables lorsqu’elles sont exposées à l’air, à l’humidité ou à la lumière, ces variables doivent être évitées pour que les médicaments restent efficaces et sûrs.

Principaux acteurs du marché mondial de l'emballage pharmaceutique :

Amcor plc

Becton, Dickinson et compagnie

AptarGroup, Inc.

Groupe des plastiques pharmaceutiques

Gerresheimer SA

Schott SA

Owens Illinois, Inc.

West Pharmaceutical Services, Inc.

Berry Global, Inc.

Compagnie WestRock

SGD Pharma

Papier international

Comar, LLC

CCL Industries, Inc.

Vetter Pharma International

Quelques facteurs clés contribuant à la croissance du marché

L’expansion des dépenses de santé et du secteur pharmaceutique dans les économies émergentes stimule la croissance des revenus sur le marché mondial des emballages pharmaceutiques. Dans les économies émergentes, le secteur pharmaceutique est en pleine expansion. L’industrie a connu une expansion rapide grâce aux techniques de fabrication avancées, aux progrès techniques et à une plus grande intégration des entreprises. Le marché de ces pays se développe en raison de la hausse des niveaux de revenu et de la connaissance accrue des avantages de bons systèmes de santé et de meilleurs modes de vie. Cette augmentation est également alimentée par une population importante et des variables démographiques telles qu’une population jeune croissante et une espérance de vie plus longue. En outre, la surveillance et le traçage sérialisés des médicaments, l’expansion du marché des médicaments génériques, la croissance rapide du marché de la livraison de médicaments, ainsi que l’augmentation de la R&D et de l’utilisation de nouveaux emballages,

Plusieurs aspects défavorables étouffent l’expansion du marché mondial de l’emballage pharmaceutique. La croissance du marché de l’emballage pharmaceutique est entravée par la volatilité des prix des matières premières, les restrictions gouvernementales strictes et les normes de l’industrie. De plus, la crise pandémique étouffera la croissance du marché en raison d’un manque de personnel, de contraintes de transport et de pénuries de matières premières, ainsi que de l’adoption mondiale du verrouillage. De plus, le coût élevé de l’emballage est un obstacle à l’expansion du marché.

Segmentation du marché basée sur Product Type Outlook :

Bouteilles en plastique

Cloques

Bouchons et fermetures

Étiquettes et accessoires

Seringues préremplies

Perspectives matérielles :

Verre

Plastiques

Polymères

Perspectives d’utilisation finale :

Fabrication pharmaceutique

Emballage sous contrat

Emballage de détail

Emballage institutionnel

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial Emballage pharmaceutique au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial des emballages pharmaceutiques?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial de l’emballage pharmaceutique au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté pour répondre à vos exigences.

