Marché de l’emballage pharmaceutique 2023 Analyse globale de l’industrie et principaux fournisseurs

Segments de marché clés

Par type,

Bouteilles en plastique

Paquets de pansements

Étiquettes & accessoires

Bouchons et fermetures

Seringues pré-remplissables

Sacs de spécialité médicale

Emballage sous température contrôlée

Sachets et packs de bandes

Inhalateurs pré-remplis

Flacons

Ampoules

Tubes de médicaments

Bocaux & bidons

Cartouches

Autres (boîtes en carton, boîtes en carton ondulé et barquettes)

Par matière première,

Plastiques et polymères

Papiers & cartons

Un verre

Métaux

Par mode d’administration de médicaments,

Médicaments oraux

Pulmonaire

Transdermique

Injectables

Topique

Nasale

Oculaire/ Ophtalmique

Médicaments IV

Autres

Par type de produit,

Primaire

Secondaire

Par région,

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI France Espagne Italie Russie Le reste de l’Europe

APAC Chine Japon Corée du Sud Inde Australie Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Afrique du Sud Egypte Reste du Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud



Joueurs clés

Amcor plc (Australie), Gerresheimer AG (Allemagne), Berry Global Inc. (États-Unis), Schott AG (Allemagne) et AptarGroup Inc. (États-Unis)

