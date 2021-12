Marché de l’emballage gonflable | Prévision de la production, de l’offre et de la demande par types de produits, acteurs clés, applications jusqu’en 2028

Le meilleur rapport sur le marché des emballages gonflables aide à mieux situer l’entreprise sur le marché en appliquant les connaissances acquises grâce à la recherche marketing pour créer une veille concurrentielle, et formuler et maintenir des stratégies commerciales génératrices de revenus. Il a soigneusement compilé les informations pertinentes pour l’entreprise afin que les entreprises puissent se concentrer sur les segments de marché appropriés et se préparer aux évolutions et fluctuations futures du marché. Avec ce rapport marketing, recevez des éclaircissements sur les initiatives commerciales qui incluent des recherches exclusives sur les entreprises, des données sur les consommateurs et des stratégies supérieures basées sur les données. Le rapport d’étude de marché sur les emballages gonflables le plus engageant aide à éviter les risques de marché et d’investissement qui peuvent cartographier et profiler de manière exhaustive les concurrents ainsi que l’environnement macroéconomique.

Le marché des emballages gonflables augmentera à un taux de 6,25% pour la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation des emballages gonflables réduit les coûts d’entrepôt et de stockage, ce qui constitue un facteur essentiel du marché des polymères médicaux.

Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs du marché sur le marché, ainsi que leur aperçu commercial, leurs plans d’expansion et leurs stratégies. Les principaux acteurs étudiés dans le rapport comprennent :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des emballages gonflables sont Smurfit Kappa, Sealed Air, Storopack Hans Reichenecker GmbH, OPTIMA packaging group GmbH, Automated Packaging Systems, LLC., Macfarlane Group plc, Polyair Inter Pack Inc., Inflatable Packaging Inc., OF PACK, Advanced Protective Packaging Ltd., PREGIS LLC, Easy-pack, UNIQBAG, Riverside Paper Co. Inc., Petersen Products Co., JohnPac et Aeris Protective Packaging Inc, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Segmentation du marché des emballages gonflables

Marché mondial des emballages gonflables, par type de matériau (papier, polyéthylène (PE), polypropylène (PP), chlorure de polyvinyle (PVC)), type d’emballage (sacs d’emballage gonflés, coussins d’air, emballages à bulles), utilisateur final (cosmétique, alimentaire et Boissons, expédition et logistique, produits pharmaceutiques, autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, reste de Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028.

