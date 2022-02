Marché de l’emballage flexible par types, applications, principales entreprises, moteurs, facteur de risque, taille du marché jusqu’en 2027

Un nouveau rapport de veille économique publié par Data Bridge Market Research avec le titre Global Flexible Packaging Market est tiré de sources fiables telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des revues et autres et a été vérifié et validé par les experts du marché. Le rapport d’étude de marché est toujours utile aux entreprises ou aux organisations dans tous les domaines du commerce pour prendre de meilleures décisions, résoudre les questions commerciales les plus difficiles et minimiser le risque d’échec. Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sontAmcor plc ; Air scellé ; Berry Global Inc. ; Mondi ; Société de produits Sonoco ; Huhtamaki ; Constantia Flexibles; WINPAK LTD. ; ProAmpac.; Coveris.; Schur Flexibles Holding GesmbH ; Papier international.; CCL Industries.; Schtroumpf Kappa ; Stora Enso ; Compagnie WestRock.; Pactiv LLC ; Oji Holdings Corporation.; DS Smith ; NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD

Le marché des emballages flexibles atteindra une valorisation estimée à 384,02 millions USD d’ici 2028, tout en enregistrant cette croissance à un taux de 4,70% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché des emballages flexibles analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de la croissance rapide de l’industrie pharmaceutique mondiale.

À plusieurs fins, l’emballage souple est une solution vers laquelle se tournent les entreprises. C’est un matériau moins cher pour les débutants, mais il offre également une grande durabilité et la sécurité du produit. Les emballages souples peuvent être personnalisés à l’extrême. Il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients. Afin de répondre aux besoins de votre produit, de votre marque et d’autres besoins commerciaux, les fabricants peuvent pratiquement créer des emballages de n’importe quelle forme et taille.

Analyse concurrentielle : marché mondial des emballages flexibles

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des emballages flexibles sont Amcor plc ; Air scellé ; Berry Global Inc. ; Mondi ; Société de produits Sonoco ; Huhtamaki ; Constantia Flexibles; WINPAK LTD. ; ProAmpac.; Coveris.; Schur Flexibles Holding GesmbH ; Papier international.; CCL Industries.; Schtroumpf Kappa ; Stora Enso ; Compagnie WestRock.; Pactiv LLC ; Oji Holdings Corporation.; DS Smith ; NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le marché des emballages flexibles est segmenté en fonction du produit, du matériau, de l’industrie d’utilisation finale et de la technologie. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des emballages souples est segmenté en sachets , sacs et sacs, tubes, doublures, sachets et stick packs, étiquettes, rubans, films et emballages. Les sachets ont été subdivisés en sachets debout et en sachets plats. Les films et les emballages ont été subdivisés en films d’emballage et de laminage et de couverture.

Sur la base des matériaux, le marché des emballages flexibles est segmenté en plastique, papier, métal, oxydes inorganiques, adhésifs et revêtements, etc. Le segment du plastique a été subdivisé en polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polyéthylène téréphtalate (PET), chlorure de polyvinyle (PVC), polyamide (PA), alcool éthylvinylique (EVOH), chlorure de polyvinyldiène (PVDC), bioplastiques et autres plastiques. Le polyéthylène (PE) a été subdivisé en LDPE, LLDPE et HDPE. Le polypropylène (PP) a été subdivisé en CPP et BOPP. Les bioplastiques ont été subdivisés en PLA, PHA, plastique à base d’amidon et fibres de cellulose. Le segment du papier a été subdivisé en papier vierge et en papier recyclé. D’autres ont été subdivisés en tissus et en pâte non ligneuse.

Sur la base de l’industrie de l’utilisation finale, le marché des emballages flexibles est segmenté en aliments, boissons, soins personnels et cosmétiques, produits pharmaceutiques, électricité et électronique, soins à domicile, bâtiment et construction, automobile, produits chimiques et lubrifiants et autres industries.

Basé sur la technologie, le marché de l’emballage flexible est segmenté en flexographie, impression numérique et autres.

