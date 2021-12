Marché de l’emballage en carton ondulé | Taille de l’industrie, part, acteurs clés, tendances et prévisions de croissance | Smurfit Kappa, Stora Enso, Oji Holdings Corporation

Pour créer un merveilleux rapport d’étude de marché sur l’emballage en carton ondulé , une combinaison d’aspects principaux tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse dédiées, l’innovation, des solutions de talent, des approches intégrées, la technologie la plus avancée et l’engagement joue un rôle clé. Par conséquent, tout en générant ce rapport sur le marché mondial pour un client, tous ces éléments sont rigoureusement suivis.

L’attention sur les joueurs écrasants Smurfit Kappa, Stora Enso, Oji Holdings Corporation, Mondi, DS Smith, International Paper, WestRock Company, Vpk Packaging Group, Georgia-Pacific, Pratt Industries, Inc., Sonoco Products Company, Rengo Co., Ltd ., Elsons International, SCG PACKAGING, GWP Packaging, Packaging Corporation of America, Menasha Packaging Company, LLC, Quadwall, Cheng Loong Corp., US Corrugated, Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Le marché des emballages en carton ondulé devrait atteindre 10,39 milliards de dollars d’ici 2027, avec une expansion à un taux de croissance de 5,1% au cours de la période de prévision 2020 à 2027. Une protection et une durabilité améliorées des produits d’emballage de cette catégorie d’emballage résultant en un cycle de vie plus long de ces produits et s’assurer que le contenu est sûr lorsqu’il atteint les utilisateurs finaux sont des facteurs ayant un impact positif sur la croissance du marché.

Les emballages en carton ondulé pour charges lourdes sont la catégorie d’emballage développée à partir de cartons ondulés et se composent de trois qualités différentes en fonction de leur résistance, à savoir les cartons ondulés à simple paroi, à double paroi et à triple paroi. Bien que la nature résistante de cette catégorie d’emballage ne soit pas limitée en raison du classement des cartons utilisés dans sa production ; un certain nombre d’autres matériaux sont également utilisés pour améliorer sa durabilité, sa résistance et sa durabilité dans un cycle de vie logistique, tels que la mousse, les plastiques, le contreplaqué, le bois, entre autres.

Effectue une analyse concurrentielle: le rapport sur le marché de l’emballage en carton ondulé intègre l’analyse détaillée des principales organisations et de leur processus de réflexion et quelles sont les méthodologies qu’elles adoptent pour maintenir leur image de marque sur ce marché. Le rapport aide les nouvelles abeilles à comprendre le niveau de concurrence pour lequel elles doivent se battre pour renforcer leurs racines dans ce marché concurrentiel.

Part de marché de l’emballage en carton ondulé (régionale, produit, application, utilisateur final) à la fois en termes de volume et de revenus ainsi que de TCAC

Paramètres clés qui animent ce marché et freinent sa croissance

Quels sont tous les défis auxquels les fabricants seront confrontés ainsi que les nouvelles opportunités et menaces auxquelles ils sont confrontés

Découvrez les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations

Pour obtenir des analyses approfondies du marché et avoir une compréhension globale du « Marché de l’emballage en carton ondulé à usage intensif » et de son paysage commercial

Réalise une segmentation globale du marché des EMBALLAGES ONDULÉS LOURDS: Ce rapport d’étude de marché bien informé offre des opportunités lucratives en décomposant des données de marché complexes en segments sur la base de –

Par type de produit (boîtes en carton ondulé, octabins, bacs haute performance, bacs à légumes, palettes, présentoirs POP, autres),

Type de panneau (paroi simple, paroi double, paroi triple), capacité (jusqu’à 100 lb, 100-300 lb, au-dessus de 300 lb),

Utilisation finale (aliments et boissons, produits chimiques, électronique grand public, cosmétiques et soins personnels, soins de santé, textile, verrerie et céramique, automobile, soins à domicile, autres)

Les pays couverts dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique dans la région Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

