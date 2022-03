Marché de l’emballage en carton ondulé avec impact de Covid-19, acteurs clés, taille, demandes et taux de croissance

Le rapport de recherche sur le marché mondial des emballages en carton ondulé guide l’organisation pour obtenir des informations vitales sur les concurrents, les changements économiques, la démographie, les tendances actuelles du marché et les caractéristiques de dépenses des clients. Il décrit des données objectives pertinentes pour l’analyse d’experts de l’industrie ainsi que la capture du comportement d’achat des consommateurs. Il devient également facile de connaître les goûts et les aversions des différents clients et de générer d’énormes revenus dans l’entreprise. L’analyse de l’offre et de la demande, la capacité de fabrication, le taux d’utilisation du volume de l’industrie et la part de marché sont des facteurs importants abordés dans le rapport sur le marché de l’emballage en carton ondulé.

Le marché mondial des emballages en carton ondulé devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 423 036,15 millions d’ici 2029. Croissance des emballages en carton ondulé de petite et moyenne taille dans l’industrie de l’emballage des aliments et des boissons et augmentation des préférences pour les produits en carton ondulé recyclé dans l’industrie de l’emballage. Afin de répondre à la demande croissante de produits d’emballage en carton ondulé dans le bâtiment et la construction et l’électronique l’industrie, certaines entreprises étendent leurs capacités de production en concluant des acquisitions, des coentreprises et en lançant des produits dans différentes régions.

Les principaux acteurs du marché présentés sur le marché mondial de l’emballage en carton ondulé comprennent une analyse approfondie des principaux acteurs tels que International Paper, Mondi, Smurfit Kappa, Cascades Inc., WestRock Company, Oji Holdings Corporation, Packaging Corporation of America, Sealed Air, Rengo Co., Ltd., DS Smith, NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD., NEFAB GROUP, Neway Packaging, Georgia-Pacific, Arabian Packaging Co LLC, Wertheimer Box Corp., Klabin SA, Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG, B Smith Packaging Ltd et Jonsac AB entre autres.

Par exemple,

En janvier 2021, International Paper décide de céder son activité d’emballage en carton ondulé en Turquie. L’accord a été conclu entre International Paper et Mondi Group. Pour servir le marché pour une position avantageuse, cet accord a été conclu entre les entreprises. Les marchés verront une amélioration dans les industries de l’emballage.

En août 2021, Mondi a déployé sa gamme de solutions d’emballage en carton ondulé durable pour les services de livraison d’épicerie en ligne dans toute l’Europe. Sept nouvelles solutions d’emballage répondent à la demande de nouvelles solutions d’emballage pour la livraison. La société a introduit un nouveau produit à des fins de livraison pendant COVID. Le marché se nourrira de ces produits à des fins de livraison.

Régions couvertes par le rapport sur le marché Emballage en carton ondulé 2022:

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Réalise la segmentation globale du marché EMBALLAGE EN CARTON ONDULÉ:

Sur la base de la matière première, le marché mondial de l’emballage en carton ondulé est segmenté en carton doublure et support. En 2022, le segment du carton doublure devrait dominer le marché mondial de l’emballage en carton ondulé en raison des techniques de traitement faciles, des efficacités améliorées ainsi que d’une utilisation plus facile. Cependant, une quantité limitée de force limite la consommation sur le marché.

Sur la base du segment de style, le marché mondial des emballages en carton ondulé est segmenté en boîtes à fentes, télescopes, chemises, plateaux, bonheurs découpés, intérieurs découpés, feuilles et plis paravent. En 2022, le segment des boîtes à fentes devrait dominer le marché en raison de son application croissante dans l’industrie alimentaire et des boissons sur le marché mondial. La disponibilité facile sur le marché stimule le segment des boîtes à fentes sur le marché mondial.

Sur la base du segment de qualité, le marché mondial des emballages en carton ondulé est segmenté en kraftliner à dessus blanc, kraftliner non blanchi, testliner à dessus blanc, testliner non blanchi, cannelures à base de déchets et cannelures semi-chimiques. En 2022, le segment testliner écru devrait dominer le marché en raison de sa disponibilité en abondance, ce qui maximise la consommation sur le marché mondial. Les propriétés de résistance de la force maximisent l’application dans divers domaines qui stimulent le segment testliner non blanchi sur le marché mondial.

Sur la base du segment d’utilisation finale, le marché mondial de l’emballage en carton ondulé est segmenté en aliments transformés, fruits et légumes, boissons, soins personnels, soins de santé, soins ménagers, produits chimiques, produits en papier, appareils électriques, verrerie et céramique, bois et bois. produits, textiles, tabac, pièces de véhicules et autres. En 2022, le segment des aliments transformés devrait dominer le marché en raison de la demande croissante d’aliments emballés dans les pays en développement. Les propriétés de transport faciles stimulent le segment des aliments et des boissons sur le marché mondial.

