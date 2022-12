Marché de l’emballage du marché du polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET) d’ici 2028, il devrait atteindre une valeur de 21,56 milliards USD Le marché des emballages du marché du polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET) est également segmenté sur la base de l'industrie des utilisateurs finaux en fibres, feuilles et films, cerclage, bouteilles et contenants de qualité alimentaire, bouteilles et contenants non alimentaires et autres.

Le marché des emballages en polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET) augmenterait à un rythme de 4,10 % de 2021 à 2028, pour atteindre une valeur anticipée de 21,56 milliards USD. Le marché de l’emballage pour le polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET) se développe en raison des applications croissantes de la fibre RPET dans le secteur de l’emballage.

Le téréphtalate de polyéthylène polymère largement utilisé est communément appelé PETE ou PET. C’est un plastique naturellement translucide qui est largement utilisé pour les objets du quotidien. Le PET recyclé est fréquemment utilisé dans l’emballage d’aliments et de boissons, de médicaments, de cosmétiques et d’articles électriques en raison de sa capacité à inhiber la croissance de moisissures, de champignons et de bactéries.

La sensibilisation croissante des consommateurs au recyclage des plastiques combinée à des réglementations gouvernementales favorables concernant le recyclage des plastiques, le faible coût de production du recyclage du polyéthylène par rapport à d’autres polymères, l’augmentation de la consommation de produits pour l’application de l’utilisateur final et la demande croissante de boissons en bouteille sont tous des facteurs importants qui accélèrent le marché. croissance.

Portée du marché et taille du marché des emballages en polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET)

Sur la base du type, le marché des emballages du marché du polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET) est segmenté en clair et coloré.

Le marché des emballages du marché du polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET) est également segmenté sur la base de l’industrie des utilisateurs finaux en fibres, feuilles et films, cerclage, bouteilles et contenants de qualité alimentaire, bouteilles et contenants non alimentaires et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des emballages en polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET)

L’Asie-Pacifique domine le marché des emballages en polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET) en raison de la demande croissante de bouteilles alimentaires et non alimentaires dans un grand nombre d’industries d’utilisation finale et de l’amélioration des conditions économiques dans cette région. L’Amérique latine est une région attendue en termes de croissance du marché des emballages en polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET) en raison des progrès technologiques croissants et de la modernisation des techniques de production, de la prise de conscience croissante du recyclage des plastiques associée à des réglementations gouvernementales favorables concernant le recyclage des plastiques, de la faible production coût du recyclage du polyéthylène par rapport à d’autres polymères et augmentation de la consommation de produits pour l’application de l’utilisateur final dans cette région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du marché Emballage en polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET)

Le paysage concurrentiel du marché des emballages en polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des emballages en polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET).

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des emballages en polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET) sont Placon, Verdeco Recycling Midwest Inc, Montello Spa, Antares Chem Private Limited, Indorama Ventures Public Company Limited, Zhejiang Anshun Pettechs Fiber Co., Ltd., PolyQuest, Evergreen Plastics, Phoenix Technologies Ltd., M&G Chemicals SA et LIBOLON parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

