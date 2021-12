Marché de l’emballage des bandelettes de test de glycémie Dernières innovations, moteurs et statut de l’industrie 2021 à 2028 | GSK, Abbott, Roche, Nipro

Aperçu du marché mondial de l’emballage des bandelettes de test de glycémie :

Le vaste rapport d’analyse du marché de l’emballage des bandelettes de test de glycémie fournit des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une meilleure prise de décision et à de meilleures stratégies commerciales. Ce rapport sur l’industrie étudie de manière approfondie la consommation ou les ventes du marché, se concentre sur les principaux acteurs en termes de ventes, de prix, de revenus et de parts de marché (volume et valeur) pour chaque région. Tous les moteurs du marché et les contraintes du rapport réaliste sur l’emballage des bandelettes de test de glycémie ont été dérivés à l’aide de l’analyse SWOT.

Le rapport d’étude de marché sur l’emballage des bandelettes de test de glycémie prend en considération plusieurs secteurs verticaux tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume des ventes possible de l’entreprise. Ce rapport d’activité est très fiable car toutes les données et informations concernant l’industrie de la santé sont collectées via de véritables sources telles que des sites Web, des revues, des rapports annuels des entreprises et des magazines. Le rapport marketing mondial sur l’emballage des bandelettes de test de glycémie comprend les informations de marché les plus récentes, les plus complètes et les plus à jour ainsi que des données précieuses.

Le marché mondial des emballages de bandelettes de test de glycémie devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,61% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 3 171,74 millions de dollars d’ici 2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, la bandelette de test de glycémie fait référence à une petite bandelette en plastique jetable qui joue un rôle important dans la surveillance et le contrôle du diabète. Les bandelettes sont imprégnées de glucose oxydase qui a tendance à réagir avec le glucose présent dans le sang, ce qui aide à indiquer le taux de glucose dans le sang. Ceux-ci sont utilisés par les personnes pré-diabétiques et diabétiques pour suivre régulièrement leur glycémie sans se rendre dans une clinique ou un laboratoire de diagnostic.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’emballage des bandelettes de test de glycémie sont la commodité du produit, l’augmentation de la prévalence du diabète parmi la population à travers le monde, l’utilisation élevée de ces bandelettes en tant que patient diabétique devrait tester son sucre au moins 2 à 3 fois par jour et le soutien financier des gouvernements, prise de conscience croissante du diabète, changement des modes de vie des personnes tels que la consommation d’alcool et le tabagisme, taux croissant de cas d’obésité, population gériatrique croissante.

Segmentation globale du marché Emballage de bandelettes de test de glycémie :

En fonction du type, le marché de l’emballage des bandelettes de test de glycémie est segmenté en films électrochimiques à couche épaisse, films électrochimiques à couche mince et bandes optiques.

Sur la base de la technologie, le marché des emballages de bandelettes de test de glycémie est segmenté en glucose oxydase et glucose déshydrogénase.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de l’emballage des bandelettes de test de glycémie est segmenté en hôpitaux, soins à domicile et laboratoires de diagnostic.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché de l’emballage des bandelettes de test de glycémie en raison de l’utilisation intensive des technologies de l’information, de l’adoption la plus rapide des nouvelles technologies, des dépenses élevées en soins de santé et de la présence et de la concentration de fabricants de dispositifs médicaux dans la région. L’APAC devrait croître au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de l’augmentation du taux de population diabétique dans la région.

Principaux acteurs clés :

Abbott Hoffmann-La Roche SA LifeScan IP Holdings, LLC i-SENS, Inc. Biocapteurs universels Nipro CORP DE BIOTECHNOLOGIE APEX Braun Melsungen SA HMD Équipement et approvisionnement Co., Ltd Laboratoires ACON, Inc Société Terumo Société OMRON MEDISANA GMBH GlaxoSmithKline plc Bayer AG

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2028 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis de la croissance du marché ?

4 Quels sont les acteurs clés de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux points saillants de TOC : Marché mondial de l’emballage des bandelettes de test de glycémie

1 Aperçu du marché mondial des emballages de bandelettes de test de glycémie

2 compétitions mondiales du marché de l’emballage des bandelettes de test de glycémie par les fabricants

3 Capacité d’emballage, production, revenus (valeur) des bandelettes de test de glycémie mondiale par région (2021-2028)

4 Offre mondiale d’emballages de bandelettes de test de glycémie (production), consommation, exportation, importation par région (2021-2028)

5 Production mondiale d’emballages de bandelettes de test de glycémie, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse globale du marché des emballages de bandelettes de test de glycémie par application

7 profils/analyses mondiaux de fabricants d’emballages de bandelettes de test de glycémie

8 Analyse des coûts de fabrication des emballages de bandelettes de test de glycémie

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet du marché

12 Prévisions du marché mondial de l’emballage des bandelettes de test de glycémie (2021-2028)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

