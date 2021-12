Marché de l’Emballage d’Eau en Bouteille 2021-2028 | Greif., Amcor plc, PLASTIPAK HOLDINGS, INC., Graham Packaging Company., Kaufman Container., Greiner Packaging, Alpha Group

La demande croissante d’eau potable pure et emballée entraîne une augmentation de la valeur marchande du marché de l’emballage d’eau en bouteille. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché mondial de l’emballage d’eau embouteillée projettera un TCAC de 6,63% pour la période de prévision 2021-2028. En termes de valeur marchande, le marché mondial de l’emballage d’eau en bouteille atteindrait 323,8 milliards de dollars d’ici 2028.

On peut faire confiance aux bouteilles d’eau emballées pour leur qualité. Une bouteille d’eau emballée est sûre à consommer car l’eau qu’elle contient est pure, filtrée et exempte de toute contamination. De plus, une bouteille d’eau emballée est pratique à manipuler et la majeure partie de celles-ci peut être transportée facilement sur de longues distances. La commercialisation des bouteilles d’eau n’est plus un concept nouveau et l’entreprise est vouée à exploser en raison de l’épuisement rapide des masses d’eau et des maladies transmises par l’eau.

– Greif., Amcor plc, PLASTIPAK HOLDINGS, INC., Graham Packaging Company., Kaufman Container., Greiner Packaging, Alpha Group., Sidel Group, Silgan Holdings Inc. , Berry Global Inc., CKS Packaging, Inc., APEX Plastics , SKS Bottle & Packaging, Inc., Exo Packaging, Alpack Plastics, PPC, Inc., CG Roxane, LLC, Danone SA

Demandez un échantillon de cette prime de recherche à @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-bottled-water-packaging-market

L’augmentation du niveau de pollution de l’eau à travers le monde est le principal facteur responsable de la croissance du marché des emballages d’eau en bouteille. Facilement disponible et cela aussi à faible coût sont deux autres caractéristiques attrayantes du marché. En outre, une manipulation pratique en voyage est également un moteur de croissance du marché. L’émergence rapide de nouveaux acteurs sur le marché couplée à l’investissement croissant dans le marketing et la publicité des marques porterait encore ses fruits à l’avenir. L’amélioration du mode de vie des consommateurs associée à une prise de conscience croissante des avantages de la consommation d’eau minérale augmentera également la demande d’eau en bouteille.

Matériaux (plastiques et verre), produits (puits, eau distillée et minérale), applications (municipales et industrielles), tailles d’emballage (331 ml-500 ml, 501 ml-1000 ml, 1001 ml-1500 ml et plus de 1500 ml), technologie (désinfection, échange d’ions, filtration) etc.), qualité (premium, non premium), pays d’origine (national et importé)

Segments de marché par région, l’analyse régionale comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et autres pays européens)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et autres régions APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud et autres régions MEA)

Contenu –

Taille, état et prévisions du marché mondial de l’emballage d’eau en bouteille 2027

1 Aperçu du marché

2 Profils de fabricants

3 Ventes mondiales d’emballages d’eau en bouteille, chiffre d’affaires, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse du marché mondial d’emballage d’eau en bouteille

par pays 5 Emballage d’eau en bouteille en Amérique du Nord

par pays 6

Emballage d’eau en bouteille en Europe par pays 7 Eau en bouteille en Asie-Pacifique Emballage d’eau par

pays 8 pays Amérique du Sud Emballage d’eau en bouteille

par pays 9 Moyen-Orient et Afrique Emballage d’eau en bouteille par pays

10

Segment de marché mondial d’emballage d’eau en bouteille par type 11 Segment de marché mondial d’emballage d’eau en bouteille par application

12 Prévisions du marché d’emballage d’eau en bouteille

13 canaux de vente , distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats et conclusion de la recherche

15 Annexe

Demandez une remise sur ce rapport sur le marché de l’emballage d’eau en bouteille : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-bottled-water-packaging-market

Aperçu du chapitre pour analyser en détail le marché mondial de l’emballage d’eau en bouteille :

Le chapitre 1 détaille les informations concernant l’introduction de l’emballage d’eau en bouteille, la portée du produit, l’aperçu du marché, les risques de marché, les forces motrices du marché, etc.

Le chapitre 2 analyse les principaux fabricants du marché de l’emballage d’eau en bouteille, en fonction des ventes, des revenus, etc., de la période de prévision 2021 à 2027.

Le chapitre 3 analyse le paysage concurrentiel des principaux fabricants de 2021 à 2027 en fonction des ventes, des revenus, de la part de marché, etc.

Le chapitre 4 définit le marché mondial par régions et part de marché, revenus, revenus, etc. d’ici 2028.

Les chapitres 5 à 9 analysent la région de l’emballage d’eau en bouteille avec le pays de l’emballage d’eau en bouteille en fonction de la part de marché, des revenus, des ventes, etc.

Les chapitres 10 et 11 contiennent des connaissances sur les types et les applications de base de marché, la part de marché des ventes, le taux de croissance, etc. pour la période de prévision 2021-2027.

Le chapitre 12 se concentre sur les prévisions de marché de 2021 à 2027 pour le marché de l’emballage d’eau en bouteille par région, type et application, ventes et revenus.

Les chapitres 13 à 15 contiennent des détails temporels liés au canal de vente, aux fournisseurs, aux commerçants, aux revendeurs, aux résultats et conclusions de la recherche, etc. du marché Emballage d’eau en bouteille.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Comprendre le présent et l’avenir du marché de l’emballage d’eau en bouteille dans les marchés développés et émergents.

Ce rapport vous aidera à réaligner votre stratégie commerciale en mettant en évidence les priorités commerciales de l’emballage d’eau en bouteille.

Le rapport met en évidence l’industrie de l’emballage d’eau en bouteille et les segments qui devraient dominer le marché.

Prévision des zones où vous pouvez vous attendre à détecter une ascension.

Détails sur les leaders de l’industrie ainsi que les derniers développements et leurs parts de marché et méthodes dans l’industrie Emballage d’eau en bouteille.

Gagnez du temps sur vos recherches d’entrée de gamme car le rapport comprend des données importantes sur la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments de l’industrie.

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en distinguant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial.

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est positionné comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil non traditionnelle avec un niveau de résilience inégalé et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision fluide.

contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

Courriel : Corporatesales@databridgemarketresearch.com