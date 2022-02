Marché de l’emballage Antimicrobien – Impact actuel pour Apporter de Grands Changements | BASF SE, DOW, LINPAC Senior Holdings Limited, Oplon Pure Science Ltd, PreScouter, Foodtouch, Biomaster

L’emballage antimicrobien est connu pour être l’application d’un emballage actif. Ce sont des emballages spécialement conçus qui aident à prévenir l’évolution superficielle des bactéries et des germes dans les aliments en utilisant un médiateur antimicrobien là où se produit une grande partie de la contamination et de la détérioration. Il permet une libération bien ordonnée du médiateur antimicrobien dans la surface des aliments et tout au long du stockage.

L’utilisation élevée d’emballages antimicrobiens dans les produits alimentaires sans conservateur, périssables et nécessitant un traitement minimal constitue l’un des principaux facteurs de croissance du marché des emballages antimicrobiens. La sensibilisation croissante à la santé des consommateurs et à la durée de conservation plus longue des produits, ainsi que l’adoption élevée de l’emballage pour prévenir la croissance des micro-organismes et assurer la sécurité des produits accélèrent la croissance du marché des emballages antimicrobiens. L’incorporation d’agents antimicrobiens dans les matériaux d’emballage pour une libération lente à la surface des aliments ou utilisés sous forme de vapeur, et l’augmentation des préoccupations liées au gaspillage alimentaire influencent davantage le marché des emballages antimicrobiens.

Le rapport sur le marché des emballages antimicrobiens présente les entreprises suivantes, notamment : – BASF SE, DOW, LINPAC Senior Holdings Limited, Oplon Pure Science Ltd, PreScouter, Foodtouch, Biomaster, Saniconcentrate, Mondi, MicrobeGuard Corporation, Avient, BioCote Limited

De plus, l'urbanisation rapide, l'augmentation de la conscience de la santé, le changement de mode de vie et l'augmentation du revenu disponible affectent positivement le marché des emballages antimicrobiens. En outre, l'augmentation de la demande du secteur de la santé et l'augmentation de la consommation de produits à durée de conservation plus courte offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché de l'emballage antimicrobien pour la période prévue de 2021 à 2028.

Par matériau de base (plastiques, biopolymères, carton et papier, papier d’aluminium, tissus non tissés et verre), type d’emballage (sacs, pochettes, plateaux, emballages en carton, tasses et couvercles, canettes et blisters), agents antimicrobiens (acide organique) , bactériocines, enzymes, huile essentielle, ions métalliques et oxydants, gaz, fongicides, extrait naturel et antibiotiques), technologie (emballage à libération contrôlée et emballage actif), utilisateur final (aliments et boissons, soins de santé, soins personnels et biens de consommation et produits agricoles Des produits)

