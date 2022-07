Marché de l’emballage alimentaire | Analyse des études de marché mondiales | Prévisions jusqu’en 2030.

Le marché mondial des technologies et équipements d’emballage alimentaire était évalué à 46,76 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 76,56 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 6,30%. L’emballage est une méthode adossée à l’équipement technologique utilisé pour protéger les produits, éviter la contamination des aliments, faciliter le processus de distribution et différencier la marque.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2681

Les principales entreprises du marché comprennent ;

Robert Bosch (Allemagne),

Groupe GEA (Allemagne),

Groupe IMA (Italie),

Groupe COESIA (Italie),

Ishida (Japon),

ARPAC (États-Unis),

Multivac (Allemagne),

Omori Machinery Company (Japon),

Nichrome Inde (Inde),

Groupe Adelphi (Royaume-Uni),

Kaufman Engineered Systems (États-Unis),

Lindquist Machine Corporation (États-Unis)

Aperçu du marché:

L’industrie de l’emballage connaît une expansion rapide en termes de revenus au cours des dernières années et devrait enregistrer un TCAC rapide des revenus tout au long de la période de prévision de 2022 à 2030. La croissance rapide des revenus est attribuée à des facteurs tels que l’augmentation de la population mondiale, l’évolution du mode de vie, l’augmentation du jetable revenus et la croissance rapide du secteur du commerce électronique. La pénétration croissante d’Internet, des médias sociaux, l’amélioration du niveau de vie et la croissance rapide des livraisons à domicile sont d’autres facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial. De plus, divers fabricants se concentrent sur l’offre d’emballages durables pour répondre aux préoccupations environnementales croissantes. Les revendeurs locaux se concentrent sur des emballages innovants pour attirer les consommateurs.

Questions clés abordées dans le rapport :

Quelle taille le marché mondial des emballages alimentaires par type de matériau devrait-il atteindre au cours de la période de prévision?

Quel TCAC de revenus le marché mondial devrait-il enregistrer tout au long de la période de prévision?

Quels facteurs devraient entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision ?

Quels facteurs clés devraient stimuler le marché mondial de l’emballage alimentaire par type de matériau tout au long de la période de prévision?

Quel segment d’application devrait enregistrer le CAGR de revenus le plus rapide entre 2022 et 2030 ?

Quelle région devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide tout au long de la période de prévision ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces de Porter et de l’analyse SWOT ?

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/inquiry-before-buying/2681

Segmentation du marché mondial des emballages alimentaires ;

Sur la base des matériaux, le marché des technologies d’emballage alimentaire a été segmenté comme suit:

Métal

Verre & bois

Papier & carton

Plastiques

Autres (polysaccharides, protéines et lipides)

Sur la base des applications, le marché des technologies d’emballage alimentaire a été segmenté comme suit:

Produits laitiers et produits laitiers

Produits de boulangerie

Produits de confiserie

Volaille, fruits de mer et produits à base de viande

Plats cuisinés

Fruits légumes

Autres (sauces & vinaigrettes et condiments)

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie ROYAUME-UNI reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Afrique du Sud ÉMIRATS ARABES UNIS Reste de la MEA



Merci d’avoir lu notre rapport. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon l’intérêt du client. Veuillez vous connecter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et bénéficier du rapport le mieux adapté.

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2681

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Nous contacter:

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

LinkedIn | Gazouillement | Blogues

Pour plus de rapports