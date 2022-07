Marché de l’élimination des actifs informatiques (ITAD) Nouvelle recherche de l’industrie sur l’état actuel et les perspectives de croissance et d’analyse futures jusqu’en 2028

Le rapport de recherche 2021 sur le marché de l’élimination des actifs informatiques (ITAD) est une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché de l’élimination des actifs informatiques (ITAD).

L’élimination des actifs informatiques (ITAD) fait référence à une solution qui permet aux entreprises d’éliminer les équipements obsolètes de manière responsable et sûre. Les entreprises qui offrent des services d’élimination des actifs informatiques aident les PME et les grandes entreprises à rationaliser le processus d’élimination de leurs actifs informatiques et à réduire les coûts. Les solutions ITAD prennent en compte divers facteurs tels que la sécurité des données et l’élimination écologiquement responsable. La demande croissante de solutions ITAD dans des secteurs tels que BFSI, l’informatique et les télécommunications, la santé, la fabrication, la logistique et les transports devrait stimuler la croissance au cours de la période de prévision de 2019 à 2028.

Paysage concurrentiel : Marché de la disposition des actifs informatiques (ITAD) :

Apto Solution, Inc.

Flèche Électronique, Inc.

Technologies Naufragées

Dell Inc.

Hewlett Packard Enterprise Company

Iron Mountain Incorporée

Lifespan International Inc.

Sims limité

SCT Industries

Groupe TES

«L’analyse du marché mondial de la disposition des actifs informatiques (ITAD) jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie mettant l’accent sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de l’élimination des actifs informatiques (ITAD) avec une segmentation détaillée du marché par service, par type d’actif et par zone géographique. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la disposition des actifs informatiques (ITAD) et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Basé sur le service, le marché mondial de l’élimination des actifs informatiques (ITAD) est segmenté en défabrication et recyclage, remarketing et récupération de valeur, destruction / désinfection des données, etc. Sur la base du type d’actif, le marché est segmenté en serveurs, ordinateurs/portables, périphériques de stockage, périphériques et autres. Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché est segmenté en BFSI, informatique et télécommunications, soins de santé, fabrication, logistique et transport, etc.

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE MARCHÉ DE L’ÉLIMINATION DES ACTIFS INFORMATIQUES (ITAD)

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial.

Dans la segmentation du marché par régions géographiques, le rapport a analysé les régions suivantes-

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

