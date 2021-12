Marché de l’électrophysiologie Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché de l’électrophysiologie rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Marché mondial de l’électrophysiologie par produit (cathéters d’ablation d’électrophysiologie, cathéters de diagnostic d’électrophysiologie, appareils de laboratoire d’électrophysiologie, dispositifs d’accès), indication (fibrillation auriculaire, tachycardie ventriculaire, tachycardie auriculaire, flutter auriculaire, syndrome WOLFF-Parkinson-White (WPW), réentrée nodale auriculo-ventriculaire Tachycardie (AVNRT), autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Le marché mondial de l’électrophysiologie devrait connaître un TCAC substantiel de 9,0% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. L’augmentation du marché peut être attribuée aux progrès du développement technologique, à la croissance de la population gériatrique et à l’augmentation des cas de maladies cardiaques.

Facteurs de marché

L’amélioration des infrastructures de santé stimulera la croissance du marché

Dans les pays en développement, le fardeau des maladies cibles telles que l’arythmie et l’insuffisance cardiaque est énorme, ce qui alimente la croissance du marché.

L’adoption croissante de l’ablation par cathéter EP propulse également la croissance du marché

Les progrès technologiques dans le domaine de l’électrophysiologie stimuleront le marché au cours de la période de prévision

Contraintes du marché

Le manque de sensibilisation et de professionnels qualifiés entravera la croissance du marché

Le caractère défavorable des réformes des soins de santé restreint également le marché au cours de la période de prévision

Moins d’initiative pour les soins préventifs et les besoins médicaux non satisfaits à un coût économique ont limité la croissance du marché

Principaux concurrents du marché

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’électrophysiologie sont Abbott, Boston Scientific Corporation, Medtronic, Koninklijke Philips Nv, Siemens, Johnson & Johnson Services, Inc., Microport Scientific Corporation, Livanova Plc, Cardiofocus, BD, Mogul Enterprises, Inc., Baxter, B. Braun Melsungen Ag, Biotronik Se & Co.Kg, AtriCure, Inc., General Electric, Danaher, 3M, Advanced Cardiac Therapeutics, Inc., Japan Lifeline Co., Ltd., Argon Medical, Medline Industries, Inc. , pionnier des fournitures médicales. , Vascomed GmbH, Oscor Inc et Neomed Management AS, entre autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de l’électrophysiologie est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché de l’électrophysiologie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial de l’électrophysiologie

L’électrophysiologie est le secteur biomédical traitant de la recherche du fonctionnement électrique du corps. L’électrophysiologie implique la recherche de la production d’énergie électrique et de ses impacts sur la chair. Il estime le courant à différentes échelles, des protéines à canal ionique unique aux organes entiers du corps.

Selon les statistiques européennes sur les maladies cardiovasculaires 2017, chaque année, 3,9 millions de décès sont dus à des maladies cardiovasculaires en Europe et plus de 1,8 million de personnes sont décédées dans l’Union européenne (UE). Le nombre de décès dus aux cardiopathies ischémiques et aux accidents vasculaires cérébraux est plus élevé en Europe centrale et orientale.

Segmentation : marché mondial de l’électrophysiologie

Par produit

Cathéters d’ablation d’électrophysiologie Cathéters EP de cryoablation Cathéters d’ablation par radiofréquence Systèmes d’ablation par micro-ondes Systèmes d’ablation laser Autres cathéters d’ablation

Cathéters diagnostiques d’électrophysiologie Cathéters de diagnostic EP conventionnels Cathéters de diagnostic EP avancés Cathéters de diagnostic à ultrasons EP

Appareils de laboratoire d’électrophysiologie

Systèmes à rayons X EP Systèmes de cartographie 3D Systèmes d’enregistrement EP Systèmes de pilotage à distance EP Autres appareils de laboratoire

Accéder aux appareils

Par indication

Fibrillation auriculaire

Tachycardie ventriculaire

Tachycardie auriculaire

Flutter auriculaire

Syndrome de WOLFF-Parkinson-White (WPW)

Tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée nodale (AVNRT)

Autres

