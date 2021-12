Marché de l’électronique médicale 2021 Facteurs clés et opportunités émergentes avec analyse des tendances actuelles 2028

La recherche et l’analyse menées dans Medical Electronics Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie de l’électronique médicale. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché de l’électronique médicale est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché de l’électronique médicale devrait atteindre 5,1 milliards USD d’ici 2027, avec une croissance du marché à un taux de 4,6% au cours de la période de prévision 2020 à 2027. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de l’électronique médicale fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir. tout au long de la période prévisionnelle tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de l’électronique médicale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’électronique médicale Data Bridge Market Research, contactez-nous pour obtenir un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Electronique médicale

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché de l’électronique médicale sont Analog Devices, Texas Instruments Incorporated., Medtronic, STMicroelectronics, Mouser Electronics, Inc., Cypress Semiconductor Corporation, Semiconductor Components Industries, LLC, Digi-Key Electronics., Tekscan, Inc. et First Sensor AG, parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché mondial de l’électronique médicale et taille du marché

Sur la base des composants, le marché de l’électronique médicale est fragmenté en capteurs, MCUS/MPUS, écrans, dispositifs de mémoire, batteries. Le composant du capteur est en outre sous-segmenté en capteurs de température, capteurs de pression, capteurs de glycémie, capteurs d’oxygène dans le sang, capteurs ECG, capteurs d’image, capteurs de mouvement, capteurs de fréquence cardiaque et capteurs tactiles. La section des batteries est en outre fragmentée en batteries lithium-ion, batteries plomb-acide, batteries zinc-air, batteries nickel-cadmium (NI-CD), batteries nickel-hydrure métallique (NIMH) et batteries alcalines-manganèse. Les dispositifs de mémoire sont en outre subdivisés en mémoire flash, SDRAM, EPROM et FRAM. Les écrans sont en outre dérivés des écrans TFT-LCD, des écrans OLED et des écrans LED.

Sur la base des applications, le marché de l’électronique médicale est segmenté en surveillance des patients, imagerie diagnostique, implants médicaux et endoscopie.

Sur la base du produit, le marché de l’électronique médicale est divisé en invasif et non invasif. Les produits non invasifs sont en outre sous-segmentés en dispositifs d’imagerie et dispositifs de surveillance. Lorsque les appareils d’imagerie se composent d’appareils d’IRM, d’appareils à rayons X, de tomodensitomètres et d’appareils à ultrasons. Les scanners à ultrasons sont subdivisés en systèmes d’imagerie nucléaire, les scanners SPECT. Les dispositifs de surveillance sont fragmentés en moniteurs cardiaques, moniteurs hémodynamiques, moniteurs respiratoires, moniteurs multipara et thermomètres numériques. Invasive Products comprend en outre des endoscopes, des stimulateurs cardiaques, des enregistreurs implantables en boucle, des stimulateurs de la moelle épinière et des stimulateurs gastriques sous-segmentés.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’électronique médicale est divisé en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires et cliniques.

Analyse au niveau des pays du marché de l’électronique médicale

Les pays couverts dans le rapport sur le marché de l’électronique médicale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie , Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

