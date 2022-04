Marché de l’électronique imprimée 2022 Dernières informations, taux de croissance, tendances futures, perspectives par types, applications, utilisateurs finaux et opportunités commerciales jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché de l’électronique imprimée contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du Marché de l’électronique imprimée par région.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol344

La taille du marché mondial de l’électronique imprimée était de 9,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’électronique imprimée devrait atteindre 48,7 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

La sérigraphie gagne du terrain en raison de la présence d’une large gamme de produits commercialisés tels que les smartphones et les ordinateurs portables, les capteurs et les cellules solaires. En outre, le déploiement croissant de l’encre au graphène pour développer des technologies d’impression et multifonctionnelles rentables, hydrofuges et hautement conductrices fera progresser le marché mondial de l’électronique imprimée.

Le marché mondial de l’électronique imprimée devrait gagner du terrain, en raison de l’utilisation croissante de l’électronique imprimée dans la production de produits intelligents et connectés. De plus, la pénétration croissante de l’Internet des objets (IoT) accélérera la croissance du marché de l’électronique imprimée.

La rentabilité des technologies d’impression stimulera la croissance du marché de l’électronique imprimée. De plus, le lancement de nouvelles fonctionnalités est susceptible de propulser le marché de l’électronique imprimée vers l’avant.

Analyse d’impact de la COVID-19

La région Asie-Pacifique est le premier producteur de produits bruts et finis d’électronique imprimée. La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la région Asie-Pacifique, ce qui a finalement entravé l’industrie de l’électronique imprimée. Le marché de l’électronique imprimée a également été touché par la pandémie de COVID-19 en raison des retards de production dans l’industrie. De plus, le segment manufacturier avait besoin de main-d’œuvre humaine, ce qui était considéré comme difficile en raison de la propagation croissante du COVID-19. La possibilité d’imprimer des affichages est limitée en raison d’une réduction de la capacité de traitement.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol344

Analyse régionale

Le marché mondial de l’électronique imprimée devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en Amérique du Nord. Ce marché devrait détenir la part la plus élevée en raison de l’investissement croissant dans les activités de R&D. En outre, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé en raison de la demande croissante de technologies électroniques imprimées. En outre, la demande croissante d’appareils intelligents profitera au marché de l’électronique imprimée en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Concurrents sur le marché

Samsung Electronics Company limitée

LG Electronics Incorporé

Centre de recherche de Palo Alto incorporé

Groupe Agfa-Gevaert

Molex LLC

Nissha Corporate Limited

DuPont de Nemours Incorporé

CCN Nano LLC

Fonds d’encre E

Ynvisible Interactive Incorporé

Optomec Incorporée

Technologie d’affichage Cambridge limitée

Brightvolt Incorporé

T + encre incorporée

Électronique imprimée limitée

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de l’électronique imprimée se concentre sur la technologie, le matériau, l’application, l’utilisation finale et la région.

Sur la base de la technologie, le marché de l’électronique imprimée a été segmenté en–

Impression d’écran

Impression jet d’encre

Impression flexographique

Impression par gravure

Les autres

Sur la base du type de matériau, le marché de l’électronique imprimée a été segmenté en –

Substrats

Encres

Plastique

Verre

Papier

Encres diélectriques

Encres conductrices

Sur la base de l’application, le marché de l’électronique imprimée a été segmenté en –

Affiche

Cellules photovoltaïques (PV)

Étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID)

Éclairage

Capteurs

Piles

Les autres

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché de l’électronique imprimée a été segmenté en –

Automobile et transport

Électronique grand public

Soins de santé

Vente au détail et emballage

Aéronautique et Défense

Construction et architecture

Les autres

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol344

Basé sur la région, le marché de l’électronique imprimée a été segmenté en –

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol344

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une «solution unique» pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Signaler l’océan :

Courriel : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél. : +1 888 212 3539 (ÉTATS-UNIS – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.reportocean.com/